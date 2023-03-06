Как Иосиф Сталин был главным продюсером, цензором и любителем советского кино

70 лет назад, 5 марта 1953-го, Иосиф Сталин ушёл в мир иной, оставив нам огромную, покрытую лагерями страну. В ней было всё: и гигантские промышленные комбинаты, и расстрелянные «враги народа», и мощная армия с ядерной дубинкой, и неповторимое советское искусство. Самая «важнейшая» его часть — кино — контролировалась им лично. С начала 1930-х до середины 1950-х годов главным продюсером и героем экранной и закадровой жизни был сам «отец народов».

Главный режиссёр

После вечерних совещаний в своём кабинете Сталин часто приглашал присутствующих посмотреть кино, а затем пообедать. Он усаживался в первом ряду кинозала в Большом Кремлевском дворце вместе с Берией, Молотовым и Ждановым. «Что нам сегодня покажет товарищ Большаков?», — спрашивал Сталин. Перепуганный председатель Комитета по делам кинематографии Иван Большаков должен был угадать настроение Сталина. Если тот был в хорошем расположении духа, можно было рискнуть и предложить для просмотра новую ленту.

Сталин — продюсер советского кино. litcult.ru.

Сталин любил фильмы, но он был не просто поклонником киноискусства. Как показывают документы из архивов КПСС и недавно рассекреченного личного фонда Сталина, он воображал себя неким верховным продюсером-режиссёром-сценаристом и главным цензором: предлагал названия для фильмов, идеи и сюжеты, участвовал в работе над сценариями и текстами песен, поучал режиссёров и актёров, отдавал приказы переснять или вырезать эпизоды, и, наконец, давал санкцию на выход картины в прокат.

Интересный факт Сталин отличался крайней чопорностью: однажды, когда Большаков показал ему фильм, где был эпизод с обнажённой танцовщицей, тот спросил: «Вы что, Большаков, содержите бордель?» и в гневе выскочил из зала. В «Волге-Волге"

Сталина шокировал страстный поцелуй, и он с такой яростью приказал его вырезать, что на некоторое время они в советских фильмах были запрещены.

Будучи на даче у Максима Горького, Иосиф Виссарионович как-то «пожаловался» комедиографу Григорию Александрову на советских режиссёров, которые не хотят считаться с народом. «Ведь народ любит бодрое, жизнерадостное искусство», — утверждал вождь. А вы, мол, что показываете? Замечание вождя дало настрой советскому кино на долгие годы.

Сериал «Зорге». Скриншот.

Посмотрев в 1934 году комедию «Весёлые ребята» Григория Александрова, он был очень доволен: «Я чувствую себя как после месячного отпуска!». Тогда же он заказал ещё три джазовые комедии, в том числе «Волгу-Волгу», к которой лично переписал слова к песни: «Легко на сердце от песни весёлой/ Она скучать не даёт никогда/ И любят песню деревни и села/ И любят песню большие города».

Великий актёр

Ещё детальнее он интересовался фильмами, где сам выступал в качестве одного из персонажей. Причём с утверждением культа личности фильмы о Сталине создавались всё чаще. Светлый образ Хозяина светлел год от года. Исполнители роли вождя работали в русле общей пафосно-монументальной традиции советского искусства. Парадная живопись тех лет изображала главу государства в театральных позах, с рукой за бортом френча, в роли пророка и указателя верного пути.

Сериал «Зорге». Скриншот.

На актёров влияли легенды и мифы о вожде, усердно взращиваемые художественной литературой и прессой, известными людьми, побывавшими на приеме у Самого. Гениальный интриган и аппаратчик регулярно устраивал такие встречи-спектакли. Принимая подданных, он говорил мало, просто и проникновенно, расчётливо сдерживал или «проявлял» эмоции, давал мудрые советы. Как настоящий лицедей, знал цену и жесту, и слову, и паузе.

Консультант

Режиссёр Михаил Чиаурели, постановщик самых помпезных фильмов о Вожде, рассказывал, что Сам постоянно вмешивался в его работу, часто требовал ввести в фильм новые сцены со своим участием. Ему нравилось представлять себя с трубкой во рту подножке летящего по рельсам вагона. Иосиф Виссарионович пожелал увидеть товарища Сталина на экране в павшей столице фашистской Германии после победы в мае 1945 года. Поражающий своей безвкусицей апофеоз — финал фильма Чиаурели «Падение Берлина» — возник по «сценарию» Лучшего Друга кинематографистов.

Михаилу Геловани ( «Падение Берлина»). Скриншот.

Сталин в белоснежном кителе сходит по трапу самолёта и его бурно приветствуют представители освобожденных им народов. Цветы, улыбки, слёзы в глазах женщин и мужчин. В действительности Сталин в Берлин не ездил и этот эпизод — лишь маленькое враньё в море лжи всей советской пропаганды. В 1950 году французский историк кино Андре Базен остроумно заметил: «Единственное различие между Сталиным и Тарзаном в том, что фильмы о герое джунглей не претендуют на достоверность».

Дублёры

В искусстве Хозяин был подлинным интернационалистом — ему не понравился ни Семён Гольдштаб, скромно изобразивший его в картине «Ленин в Октябре», ни земляк Андро Кобаладзе, сыгравший Сталина в эпизоде биографической агитки «Яков Свердлов». Не получили высочайшего одобрения и кинопробы Льва Свердлина и Ираклия Андроникова, хотя оба в гриме были очень похожи на вождя.

Когда артисты после спектакля , посвящённого товарищу Сталину , выходили на поклон — артист , игравший вождя , не кланялся.

Кстати, в современном отечественном (да и зарубежном) кино на внешнее сходство со зловещим прототипом, похоже, и вовсе не обращают внимания. Уж слишком несхожи с «оригиналом» такие исполнители, как Алексей Петренко («Пиры Валтасара»), Александр Збруев («Ближний круг»), Роберт Дювалл («Сталин») и Мюррей Абрахам («Дети революции»).

Алексей Петренко ( «Пиры Валтасара»). Скриншот. Игорь Кваша ( «Под знаком скорпиона»). Скриншот. Геннадий Хазанов ( «Фурцева»). Скриншот. Сергей Юрский ( «Товарищ Сталин»). Скриншот.

Встреча на высшем уровне

Ещё до революции театральная публика Батума и Тифлиса по многу раз ходила на спектакли с участием Михаила Геловани, потомка княжеского рода, великолепно исполнявшего романсы. В немом кино Михаил Георгиевич, играл в картинах, герои которых сходили с ума. Один из безумцев ещё и вешался. С приходом звука в кино Геловани запел. Это случилось на съёмках фильма «Золотая долина» (1937 г.). Песни песнями, но герой Геловани был из врагов — убил председателя колхоза. На просмотре отснятого материала руководитель студии Михаил Чиаурели вдруг закричал: «Вы кого сняли?». Убийца — вылитый Сталин. Изменили грим, пересняли картину, а исполнителя режиссёр взял на заметку.

«Освобождение». Скриншот.

Первым фильмом, в котором Геловани сыграл Сталина стало «Великое зарево» (1938 г.). После этого он стал почти монопольным экранным двойником вождя. За роль Сталина актёр получил четыре Сталинские премии, звание народного артиста СССР, орден Трудового Красного Знамени.

Роль Иосифа Виссарионовича в кино играли Алексей Дикий, Бухути Закариадзе, Рамаз Чхиквадзе и другие замечательные артисты. Но Георгий Маркарович исполнил роль товарища Сталина в 36 фильмах, установив тем самым рекорд, достойный Книги Гиннесса. Прежнее актерское достижение — 15 сталинских кинокартин — принадлежало Михаилу Геловани. В последние годы жизни исполнял роли Сталина в китайских фильмах («Секретное дело Мао Цзэдуна», «38-я параллель»).

Максим Суханов ( «Утомленные солнцем 2»). Скриншот. Армен Джигарханян ( «Звезда эпохи»). Скриншот. Евгений Князев ( «Орлова и Александров»). Скриншот.

Примечательно, что Чиаурели не способствовал встрече Сталина и Геловани. Режиссёр как-то сказал: «Ты, Миша, конечно, очень симпатичный, много знаешь, поёшь красиво. Но не надо тебе с вождём видеться. Ещё станешь копировать не то, что нужно». И всё же встреча «двойников» состоялась. Геловани в те годы неплохо зарабатывал, но из-за неуёмной щедрости, да и просто по безалаберности, часто сидел без денег, скитался по углам и гостиницам, одевался князь весьма скромно. К ужасу Чиаурели, Михаил Георгиевич появился на даче Сталина в грязноватом френче, мятых брюках, заправленных в сапоги, и был встречен неодобрительным взглядом. Но обаяние артиста, щедро проявившееся в застольной беседе с вершителями судеб, полностью покорило сына сапожника, ставшего хозяином огромной империи.

По заветам вождя

После смерти Сталина наследники вождя устроили показательную кампанию по развенчанию культа его личности. По указанию верховных идеологов, проявляя чудеса смекалки, специалисты убирали изображения Сталина из фильмов о Ленине, где Коба выступает как второстепенный персонаж. (Снимаем шляпу перед умельцами, ведь никаких компьютеров в те времена ещё не знали!) Картины о Сталине прятали на дальние ряды Госхрана. Так учил их он сам: «нет человека — нет проблемы».