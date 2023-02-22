Звёздная рать: кто из актёров и певцов служил в армии, а кто нагло откосил

Считается, что именно армия превращает юношу в мужчину. Образ бравого защитника прельщает женщин и вызывает уважение представителей сильного пола. Мы постарались разобраться, как и где служили знаменитости, и кто из них знает о военной службе лишь понаслышке — желающих «закосить» от армии и среди звёзд пруд пруди.

По долгу службы

Нельзя сказать, что желание избежать воинской повинности — явление новое. Оно существовало всегда, причём как на территории нашей страны, так и за её пределами. Неизменными остаются причины, которые позволяют молодым людям не идти в армию: слабое здоровье, учёба в вузе, наличие влиятельных родственников. Но всё зависит от самого призывника и его характера.

Фёдор Бондарчук в фильме «9 рота». kinopoisk.ru

Несомненно, мог бы «отмазать» своего сына от армии известный режиссёр Сергей Бондарчук, но Фёдору и в голову не пришло воспользоваться этой лазейкой. Он гордился своим отцом — ветераном Великой Отечественной войны, поэтому уклоняться от исполнения воинского долга не стал. Примечательное совпадение заключалось в том, что будущую звезду зачислили в кавалерийский полк Таманской дивизии, созданный специально для съёмок киноэпопеи «Война и мир», режиссёром которой являлся его папа.

Фёдор Бондарчук в фильме «9 рота». kinopoisk.ru

Нельзя сказать, что Фёдор был примерным военнослужащим. Наоборот, из-за своболюбивого характера он не раз оказывался на гауптвахте. Кстати, будучи солдатом, он встретил свою любовь. Попав в госпиталь с больной ногой, Фёдор вспомнил девушку, которую больше года назад видел мельком в гостях у знакомых. Он попросил друзей разыскать красавицу и привести её в больницу. Уже через несколько дней очаровательная школьница Светлана пришла к нему в палату, они познакомились, и Света стала навещать солдатика почти ежедневно. Когда Бондарчук демобилизовался, а его возлюбленной исполнилось восемнадцать лет, они поженились. Семейная чета до сих пор вместе.

А вот Андрей Леонов запретил своему отцу навещать его в армии. Не хотел, чтобы ради известного родителя к нему проявляли снисходительность. Но Евгений Павлович сына не послушался и приехал к нему в танковую часть на присягу. Как оказалось, Андрей в тот момент находился в госпитале, и тогда, чтобы не разочаровывать звезду советского кино, организовали приём присяги в больничной палате. Правда, сам легендарный актёр попросил офицеров, чтобы в остальном отношение к Андрею было таким же, как ко всем солдатам.

Михаил Ефремов в сериале «Граница. Таёжный роман». Скриншот.

Так же, не опираясь на поддержку своего звёздного отца, проводил армейские будни и Михаил Ефремов. А в последние полгода службы в Вышнем Волочке его назначили ответственным за работу солдатского клуба, и эти знания пригодились актёру на съёмках сериала «Граница. Таёжный роман», где его герой выполнял те же обязанности.

Из казармы — на экран

Самое интересное, что для многих звёзд именно армия стала отправной точкой их будущей карьеры. Например, многие хиты группы «Мумий Тролль» были написаны Ильёй Лагутенко во время ночных вахт, которые он нёс матросом на флоте. А будущее Леонида Агутина определилось на карело-финской границе. Кстати, он считался образцовым солдатом, не раз отмечался командованием, хорошо владел оружием. И даже участвовал в задержании нарушителя границы.

Леонид Агутин. Скриншот.

Но главным увлечением Леонида в армии был ВИА «Поиск», созданный в части. Вскоре талантливого юношу перевели в ансамбль Краснознамённого Северо-Западного пограничного округа. Однажды коллектив должен был выступать в Москве. И конечно же, Агутин не мог упустить возможности встретиться со своими близкими. Правда, военнослужащих из расположения училища, где они проживали, никуда не выпускали. Пришлось Леониду уйти в самоволку. Среди сослуживцев нашёлся завистник-стукач, который донёс об этом начальству. В результате будущую звезду наказали отчислением из ансамбля и вернули обратно на заставу. Правда, сам артист не сильно расстроился. А благодаря его воспоминаниям о годах, проведённых в Карелии, появился хит «Граница».

Господа офицеры

Сложно поверить, но есть среди знаменитостей и те, кто связывал своё профессиональное будущее с военной карьерой и собирался надеть офицерские погоны. Главный есаул российской эстрады Олег Газманов окончил Калининградское высшее инженерно-морское военное училище, служил в Латвии (входившей тогда в состав Советского Союза) на минно-торпедных складах.

Вадим Галыгин. Пресс-служба Первого канала.

Вадим Галыгин отучился в Минском высшем военном командном училище, потом в военной академии. Параллельно артиллерист Галыгин увлёкся КВН, а поскольку игру и службу было сложно совмещать, уволился в запас в звании старшего лейтенанта.

Михаил Пореченков. kinopoisk.ru

Супермен российского кино Михаил Пореченков тоже подумывал об армейской карьере. После школы он поступил в Таллинское высшее военно-политическое училище. Правда, за десять дней до выпуска Михаил забрал документы из вуза, решив поступать в театральную академию.

Похожая история произошла и с популярным певцом Александром Маршалом. Он родился в семье военного лётчика. После школы Александр, желая продолжить дело отца, поступил в Ставропольское высшее военное училище войск ПВО на специальность «штурман боевого управления». Но увлёкся музыкой — как следствие, он забросил учёбу и был отчислен. Тогда у него и появилась идея стать профессиональным музыкантом. Поговаривают, что псевдоним Маршал появился во время учёбы в военном училище — так его дразнили однокурсники.

Почём фунт лиха

Довелось звёздам в армии столкнуться и с серьёзными проблемами. Так, например, известному стилисту Сергею Звереву, проходившему службу в войсках ПВО на территории Польши, напоминают об армии больные почки, которые он застудил при двадцатиградусных морозах, накрывших Европу в то время. Кстати, Сергей служил не за страх, а за совесть, командовал взводом и домой вернулся в звании старшего сержанта.

Дмитрий Нагиев. Пресс-служба Первого канала.

Хлебнул бед и Дмитрий Нагиев. Об армии шоумен вспоминал так: «Я застал ту „дедовщину“, о которой ещё писал Веллер. Это был не самый её расцвет, но всё равно жуть. Были случаи, когда люди, не выдержав, вешались ночью в туалете. Над нашим призывом издевались год. А когда узнали, что я мастер спорта по самбо, мне пришлось ещё туже. Против лома нет приёма». Нагиеву дважды ломали рёбра и нос. Но сломить характер и личность артиста так никто и не смог. Досталось в армии и Сергею Гармашу. Говорят, во время драки с одним из разгулявшихся «дедов» Сергей так его избил, что был в наказание отправлен в стройбат.



И всё же, несмотря на все тяжести и горести солдатского быта, чаще всего актёры вспоминают эти годы по-доброму, уверяя всех, что армия — необходимая для каждого мужчины школа жизни.

Иностранный легион

Практически ни один из актёров Голливуда, исполнявших роли супергероев, не служил в армии. Брюс Уиллис, Сильвестр Сталлоне, Харрисон Форд, Жан-Клод Ван Дамм, Стивен Сигал о службе даже не помышляли.

Арнольд Шварценеггер. Пресс-служба Первого канала.

В то же время Арнольд Шварценеггер не раз заявлял, что служба в танковых войсках очень помогла ему сделать карьеру бодибилдера, а впоследствии стальные мускулы открыли австрийцу и дорогу в Голливуд. Кстати, довелось Арни побывать и на гауптвахте. Для того чтобы принять участие в конкурсе «Мистер Европа», он самовольно покинул часть, за это его арестовали на две недели. По словам самого Шварценеггера, наказание могло быть и строже, спасло то, что конкурс он всё же выиграл. Данный факт был зачтён как смягчающее вину обстоятельство.