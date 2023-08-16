16 августа
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"Везучая" Аглая Тарасова стала талисманом для бандитов

Проекты с участием Аглаи Тарасовой в 2023 году выходят чуть ли не каждый месяц. Только утихли страсти после урагана по имени Вика, которых пронёсся по ТНТ и снёс голову зрителям, как в онлайн-кинотеатрах Wink и more.tv выходит восьмисерийная история о девушке, имеющей проблемы с законом - "Диагноз "Везучая". Первые серии будут доступны 16 августа.

Сериал "Диагноз "Везучая".
Сериал "Диагноз "Везучая".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.

На сей раз Тарасова играет девушку по имени Лика, которая стала настоящей легендой в криминальных кругах. Можно подумать, что такую славу она заслужила из-за особенно громких преступлений, жестокости или необычных методов нарушения закона, но это всё не про Лику. На самом деле преступники любят и уважают её за то, что она приносит стопроцентную удачу любой операции. Стоит только взять эту оторву в долю, и успех любого дельца гарантирован.

Сериал &quot;Диагноз &quot;Везучая&quot;.
Сериал "Диагноз "Везучая".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.

Прознав про невероятно удачливую девушку, один криминальный авторитет решил сделать её своим личным талисманом, чтобы никогда больше не терпеть поражений ни в каких делах. Лике такой расклад пришёлся не по душе. Так получилось, что главная героиня вынуждена пуститься в авантюру вместе с бухгалтером-недотёпой Антоном (Кирилл Кяро), несправедливо обвинённым в хищении миллионов при строительстве детского реабилитационного центра.

Сериал &quot;Диагноз &quot;Везучая&quot;.
Сериал "Диагноз "Везучая".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.

На самом деле он ничего не крал - бедолагу подставил его начальник. Для того, чтобы вернуть деньги, Антон хочет пойти на преступление: похитить падчерицу шефа Стешу и потребовать за неё выкуп. Ситуация осложняется тем, что Антон - родной отец девушки. Мягкотелый бухгалтер понимает, что сам он такое дело провернуть не сумеет, а потому обращается за помощью к Лике, и очень скоро они оказываются в ситуации, когда из преследуют и бандиты, и полиция.

Сериал &quot;Диагноз &quot;Везучая&quot;.
Сериал "Диагноз "Везучая".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.

Помимо Аглаи Тарасовой и Кирилла Кяро, в комедийном сериале можно будет увидеть Полину Гухман ("Мир! Дружба! Жвачка!"), Петра Безменова ("Полицейский с Рублёвки"), Виктора Васильева ("Аврора"), Екатерину Олькину ("Хрустальный"), Дмитрия Куличкова ("Майор") и других актёров.

Режиссёром проекта "Диагноз "Везучая" выступает Кирилл Кузин. Его творчество ровным не назовёшь: если мистический комедийный хоррор "Сергий против нечисти" пришёлся большинству зрителей и критиков по вкусу, то последнее его творение "Там, где цветёт полынь" не вызвало восторга. Очевидно, режиссёр решил вернуться к беспроигрышному для него юмористическому жанру, на сей раз в криминальном антураже.

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