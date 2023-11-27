Александр Робак отговаривает сына от свадьбы с дочерью вора в сериале "Мафия - дело семейное"

С понедельника, 27 ноября, в вечернем эфире СТС начнётся показ 17-серийной комедии "Мафия - дело семейное" с Александром Робаком, Анной Уколовой, Ингрид Олеринской, Фёдором Лавровым и Ксенией Кутеповой в главных ролях. Новый сериал расскажет историю двух адвокатов, чьей свадьбе мешает вражда их семей.

По сюжету молодые адвокаты Паша Скворцов и Яна Синицына решают перед свадьбой познакомить родных. Но при встрече выясняется, что много лет назад отец Паши (Александр Робак), подполковник полиции, посадил в тюрьму отца Яны (Фёдор Лавров). И пока мамы (Анна Уколова, Ксения Кутепова) стараются помирить семейства, Скворцов-старший делает всё, чтобы сын отказался от невесты с подозрительными родственниками.

Сериал "Мафия - дело семейное". Пресс-служба телеканала СТС.

"Это история современных Монтекки и Капулетти, но со счастливым финалом, - говорит креативный продюсер Елена Гудкова. - Главные герои из семей мошенников и полицейского, а их родные, сами того не ведая, связаны давным-давно. И здесь нас в первую очередь интересуют взаимоотношения этих семей, то, как они друг на друга влияют, как в целом люди из разных миров сосуществуют и вместе справляются с трудностями".

По словам Ингрид Олеринской, её героиня не похожа на шекспировскую Джульетту: "Яна сочетает в себе ответственность и серьёзность, в ней есть стержень. В отличие от "Ромео и Джульетты" у нас много юмора и не так всё драматично. Наша история больше про соотношение картин мира двух абсолютно разных семей".

Сериал "Мафия - дело семейное". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Мафия - дело семейное". Пресс-служба телеканала СТС.

В сериале различия между семьями подчёркивает и выбор костюма героев. "Семья Синицыных представлена в тёплых тонах, а у Скворцовых в гардеробе преобладают стальной, серый, бордовый, тёмно-синий и другие холодные цвета", - комментирует художник по костюму Елена Медведко. Квартиры двух семей тоже отличаются: если жильё аферистов Синицыных состоит из пяти комнат, наполненных статуэтками, картинами и другими украденными предметами искусства, то у Скворцовых, напротив, аскетичное жильё без ярких акцентов.