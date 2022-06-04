Давно в телепространстве не было громких скандалов. Речь не про нападки на Урганта и Галкина, которые уехали из страны после начала спецоперации, а их карьеру на ТВ без суда и следствия «хоронят» их, как оказалось, многочисленные недруги. Почву для пересудов неожиданно дал канал СТС, где взбунтовалась Елена Летучая. Сразу после премьеры мейковер-шоу «Рогов+», выяснилось, что блондинка разругалась с соведущим Александром Роговым и… покинула передачу.

Рогов ушёл , чтобы вернуться

Работать над новым шоу Елена начала полгода назад без Александра. Стилист незадолго до этого объявил, что после восьми лет сотрудничества покидает СТС ради ТНТ. Летучей подобрали соведущую (ею стала fashion-блогер Карина Нигай. — Прим. ред.), утвердили концепт, все готовились к старту. «Но однажды появилась новость, что А. Рогов возвращается на канал (не знаю, что не сложилось на ТНТ, но факт остаётся фактом), а далее я случайным образом узнаю, что Александр будет моим соведущим» — написала экс-ведущая «Ревизорро».

Телешоу «Рогов «. Пресс-служба канала СТС

Очевидно, что Летучая не без оснований надеялась, что главной звездой шоу будет именно она, но всё получилось иначе. По её словам, спустя пять дней после начала съёмок ей сообщили, что формат программы поменяли, приблизив её к тому, чем раньше на СТС занимался Александр, а значит, ей суждено отойти на второй план.

«Я не про переодевалки»

Летучая заявила, что изменённый формат шоу не подошёл ей, так как она предпочитает заниматься социальными проектами. «Мы не делали шоу, которое делал Александр много лет. Потому что просто переодеть и накрасить — это одно, а объяснить психологию проблемы и поддержать по-женски — это совсем другое. В финале вышла переодевалка с Александром Роговым. Я не про makeover-шоу, я не про переодевалки. Я всегда участвую в каких-то социальных историях, и мне очень понравилась история помощи девушкам, которые оказались в трудных ситуациях», — заключила она.

Телешоу «Рогов «. Пресс-служба канала СТС

Но самым обидным для Елены стало то, что название передачи поменяли на «Рогов+». Никакого тебе «Летучего отряда» или других упоминаний её персоны. Видимо, приняв «+» на свой счёт, она обвинила стилиста в интригах и подлости. Летучая отметила, что в телевизионной жизни, как и в обычной, происходит много неприятных ситуаций и подобное неуважение к коллегам она считает недостойным поведением.

Летучая добавила, что решила рассказать эту историю, чтобы предотвратить появление различных слухов. Как пояснила Елена, она не хотела бы выглядеть в глазах журналистов как «истеричная блондинка». Ведущая также уточнила, что продюсеры телеканала извинились перед ней.

Брюнетки вместо блондинки

Авторам программы пришлось экстренно искать замену Летучей. Теперь каждые два выпуска стилист будет приглашать новых ведущих. Первым честь выпала звезде сериала «Воронины» Екатерине Волковой и блогеру Иде Галич, которая уже сотрудничала с СТС на проекте «Русский ниндзя».

Телешоу «Рогов «. Пресс-служба канала СТС

По словам Рогова, участие в шоу ведущих со своим взглядом, опытом и неповторимым стилем позволит взглянуть на истории героинь с другой стороны и подарит проекту новое дыхание. «Я уверен, что мои партнёрши поделятся своими уникальными лайфхаками, женскими секретами, вдохновением и харизмой», — рассказал Рогов.