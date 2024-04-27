Александром Яценко отомстит за смерть Юлией Снигирь в триллере "Я знаю, кто тебя убил"

Премьера восьмисерийного психологического триллера "Я знаю, кто тебя убил" состоится 1 мая в онлайн-кинотеатре Wink. Это экранизация романа Любови Бариновой "Ева", действие которого разворачивается сразу в трёх временных пластах. В главных ролях Александр Яценко, Юлия Снигирь, Михаил Тройник и Евгения Симонова.

"Я знаю, кто тебя убил"

В московском цирке похищают трёхлетнюю девочку. Киднепперу не нужен выкуп - им движет жажда мести. Главный герой заставит родителей страдать так, как страдает сам, лишившись единственного близкого человека. Чтобы понять, за что он мстит, родителя нужно отправиться в прошлое.

Роман Любови Бариновой "Ева", положенный в основу сериала, вышел в 2019 году и попал в лонг-лист премии Национальный бестселлер". "Ева" захватила буквально с первой страницы. Первые впечатления не обманули. Самым сложным было найти исполнителя главной роли. Большая удача, что Александр Яценко согласился сыграть Германа - этого сложного и противоречивого героя", - говорит автор сценария сериала Денис Уточкин.

"Я знаю, кто тебя убил" Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.

Герой Александра Яценко Герман ведёт достаточно замкнутую жизнь. Центром его мира всегда была сестра Ева. Яркая и предприимчивая, она заменила ему семью после того, как в детстве их оставила мама. Трагическая гибель сестры толкает Германа на хладнокровную месть. По словам исполнителя главной роли, это психологическая драма, которая показывает, что происходит с человеком, который полностью отдаётся этой страсти, и как она его сжирает.

"Я знаю, кто тебя убил" Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink. "Я знаю, кто тебя убил" Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink. "Я знаю, кто тебя убил" Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink. "Я знаю, кто тебя убил" Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink. "Я знаю, кто тебя убил" Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink. "Я знаю, кто тебя убил" Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.

Действие триллера происходит в 1970-х, начале 2000-х и в 2016 году. Съёмочная команда уделила большое внимание выбору локаций, интерьеров и образам героев для создания атмосферы разных лет, а в цветовой гамме ориентировалась на азиатские жанровые картины о мести. Например, атрибутом времени в образе героини Юлии Снигирь Евы стала причёска.

"Я знаю, кто тебя убил" Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.

"Мы придумали для героини пышные кудри "мелкий бес", и от этого сложился остальной образ. В создании персонажа я часто иду от внешнего облика - всё работает на то, чтобы найти внутреннее. А внутреннего здесь много: эта история, на мой взгляд, о милосердии и прощении. О том, что человек сам становится заложником своей злобы и обиды", - считает Юлия Снигирь.

В сериале также снимались Александр Ильин-младший, Игорь Хрипунов, Мария Карпова, Агния Кузнецова, Ольга Озоллапиня, Мария Смольникова, Елизавета Запорожец и другие.

В день премьеры подписчикам Wink.ru будут доступны сразу четыре первые серии, ещё четыре эпизода появятся в онлайн-кинотеатре через неделю - 8 мая.