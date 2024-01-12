12 января
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Гадания.
Веселись, ребятки! Как можно гадать на Святки

Алексей Глызин расскажет о маме, бане с Губерниевым и ДНК-экспертизе в шоу "Секрет на миллион"

В субботу, 13 января, в свой юбилей гостем нового выпуска ток-шоу "Секрет на миллион" станет заслуженный артист России Алексей Глызин. Победитель четвёртого сезона музыкального шоу "Суперстар!" расскажет о том, с кем собирается отмечать юбилей, как следит за здоровьем, отчего не балует жену украшениями и почему ни разу в жизни не делал экспертизу ДНК.

"Секрет на миллион". Алексей Глызин.
"Секрет на миллион". Алексей Глызин.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Несмотря на солидный возраст - Алексею Глызину исполняется 70 лет, артист подтянут и собран. Он расскажет Лере Кудрявцевой о том, какую разработал для себя диету, а также поведает о том, какую важную роль в его жизни играет баня, куда он ходит не один, а в компании Дмитрия Губерниева. Причём друзья ходят в баню именно для здоровья, а не для того, чтобы выпить: оба много лет придерживаются принципов здорового питания.

Эпитет "идеальный" такому мужчине, как Глызин, прекрасно подходит. И это несмотря на то, что сам он рос без отца - его поднимала мама, о которой Алексей говорит с нежностью и любовью. Сейчас главная женщина в его жизни - жена, которая во всём поддерживает супруга и является его музой. Она поделится тем, насколько требователен муж в быту и не слишком ли настойчивы его многочисленные поклонницы.

Алексей Глызин признаётся, что ни разу в жизни не делал экспертизу ДНК. Он искренне удивился, когда ведущая шоу Лера Кудрявцева его об этом спросила. Однако вопрос этот более чем злободневный, ведь в студию "Секрета на миллион" неожиданно для артиста пришёл кровный родственник певца, который годится ему в сыновья...

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость