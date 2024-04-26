Андрей Смоляков надел форму полиция в военной драме "Судьба диверсанта"

Сегодня, 26 апреля, в эфире НТВ состоится премьера военно-исторической драмы "Судьба диверсанта". Картина посвящена подвигам советских подпольщиков и партизан, героически сражавшихся с немецкими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

Алесь Арлович - собирательный образ, но в его основе - судьба реального советского подпольщика Фёдора Крыловича, совершившего самую крупную сухопутную диверсию Второй мировой войны на железнодорожной станции Осиповичи. После начала войны молодой железнодорожник Арлович (Алексей Суренский) записывается на фронт добровольцем. Его и других ребят ведут в призывной пункт в Могилёв. По дороге колонне встречается немецкий десант и берёт отряд в плен.

Сериал "Судьба диверсанта". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Судьба диверсанта". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Судьба диверсанта". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Судьба диверсанта". Пресс-служба телеканала НТВ.

Улучив момент, Алесю удаётся убить немецкого солдата, вооружиться и сбежать. В лесу он встречает партизан, которые предлагают ему влиться в их ряды. Он соглашается и получает задание: вернуться и продолжить работу на железнодорожной станции, чтобы отряд получал важные сведения о передвижениях

врага.

Сериал "Судьба диверсанта". Пресс-служба телеканала НТВ.

Тем временем в город прибывает немецкое командование в лице коменданта Кляйнера (Александр Семчев). Бывший местный судья Виктор Климко (Андрей Смоляков) встречает его хлебом-солью и становится начальником местных полицаев. Параллельно Алесь узнаёт, что в городе действуют подпольщики и вливается в их ряды.