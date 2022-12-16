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Арзамасова и Кацалапов устроили клоунаду, а Медведева и Федотов потеряли лидерство: фото самых ярких моментов десятого выпуска «Ледникового периода»

«Ледниковый период» по праву заслуживает звание околоспортивного шоу номер один на российском ТВ. Именно проект Ильи Авербуха многие считают главным фактором бурного развития фигурного катания в нашей стране. Жаль, но новый сезон выходит на финишную прямую. В ближайшую субботу, 17 декабря, в эфир выйдет десятый выпуск. Постоянным зрителям шоу стоит учесть, что из-за показа матчей хоккейного турнира Кубок Первого канала, «Ледниковый период» выйдет не в привычное время, а раньше.

"Ледниковый период". Десятый выпуск.
"Ледниковый период". Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

В десятом выпуске «Ледникового периода» участники катаются под современные хиты российских исполнителей. В жюри Татьяна Анатольевна Тарасова, Татьяна Навка, актриса Анна Снаткина, участник прошлого сезона Кирилл Зайцев и танцор Сергей Полунин, супруг Елены Ильиных.

&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

Положение дуэтов после четырёх прокатов личного турнира

1−2. Оксана Домнина — Марат Башаров — 60.0

1−2. Евгения Медведева — Фёдор Федотов — 60.0

3. Елизавета Арзамасова — Никита Кацалапов — 59.96

4−5. Дарья Мороз — Максим Маринин — 59.90

4−6. Елена Ильиных — Егор Бероев — 59.90

6. Виктория Синицина — Иван Скобрев — 59.86

7. Валерия Ланская — Роман Костомаров — 59.80

8. Татьяна Волосожар — Вячеслав Чепурченко — 59.68

9. Татьяна Тотьмянина — Иван Колесников — 59.56

10. Регина Тодоренко — Александр Энберт — 59.38

11. Алла Михеева — Иван Букин — 59.36

12. Наталья Подольская — Дмитрий Соловьев — 59.22

Евгения Медведева и Фёдор Федотов выступали под «Сумасшедшую» Алексея Воробьева. Он — в строгом чёрном костюме, она — в блестящем красном мини с открытой спиной. «Шикарное платье, Женя, — похвалила Татьяна Навка, — так и ходи, не снимая!» Но поскольку это был не «Модный приговор», решающее значение для судей оказал прокат участников. А он в этот раз подкачал.

&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

«Мы все видели неуверенные приземления с поддержек, маленькие помарочки, — прокомментировала непривычно низкие для этой пары оценки Татьяна Навка. Это самым роковым образом сказалось на их турнирном положении. Медведева и Федотов всегда получали 12.0 в свою копилку вместе с Домниной и Башаровым уверенно делили первое место в турнирной таблице, но теперь они окажутся в роли догоняющих…

&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов в прошлом выпуске потеряли статус фаворитов шоу, но этот раз сумели взять реванш, изображая отставших от поезда милейших клоунов под песню Петра Налича Sampo. «Один такой номер среди всех номеров, и уже день прожит не зря», — улыбнулась Татьяна Анатольевна. Татьяна Навка тоже осталась в восторге: «Этот номер останется яркой картинкой, которую вспомнишь спустя и два, и три года».

&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев катались под песню певицы «Останься со мной». «Это же готовый клип к этой песне!» — заметила ведущая Анна Щербакова. «Я с удовольствием смотрела на вас, как на профессионалов, это важно, — отметила Татьяна Тарасова. — Видно, что это полёт». Такой высокой оценки от строгого тренера Наталья в этом году слышала не часто, поэтому ей было очень лестно слышать похвалу. Регина Тодоренко для выступления тоже выбрала свою песню «Он за мной» и номер судьи оценили положительно. «Александр Энберт высокий, Регина высокая, и когда два высоких человека делают высокие поддержки, это впечатляет!» — признался Сергей Полунин.

&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

А вот Татьяне Волоссажар и Вячеславу Чепурченко, которые в прошлом выпуске всех потрясли своим акробатическим номером, на этот раз не удалось покорить жюри. Для номера они выбрали песню «В душе молодой» в исполнении Льва Лещенко и Дины Гариповой, под которую вначале разыграли свидание престарелой пары, а затем, сбросив грим, «помолодели» на глазах у публики. К сожалению, прокат не обходится без ошибок и помарок, а судьи не простили им недочётов. А вот лестных не пожалели. «Хорошо, что я с Вячеславом катался не в одном сезоне, — выдохнул Кирилл Зайцев. — Техника у него просто потрясающая!» «А меня потрясли Танины шпагаты в панталонах!» — рассмеялась Анна Снаткина. Но максималиста Чепурченко это не устроило — он был мрачнее тучи.

&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

Марат Башаров и Оксана Домнина остались верны себе — они чередуют комедийные номера с драматическими. В этот раз они катались под песню Сосо Павлиашвили «Помолимся за родителей» в исполнении Торнике Квитатиани и Влади Блайберга и воспроизведение слайд-шоу из фотографий родителей многих участников проекта. Это было очень трогательно — у зрителей и членов жюри стоит комок в горле, они единодушны в оценках — паре ставят высшие баллы как за технику, так и за артистизм.

&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

Алла Михеева и Иван Букин задорно выкатились на лед на мотоцикле и исполнили фееричный танец под песню «Комета» в исполнении JONY. В последнее время пару, которую за неиссякаемую энергию прозвали Бухеевыми, крайне высоко ценят. В этот раз судьи тоже были щедры.

&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

В прошлом выпуске случилась самая настоящая драма. Татьяна Тотьмянина во время выступления с Иваном Колесниковым упала и получила серьёзное повреждение колена. Несмотря на падение, фигуристка проявила настоящее мужество: поднялась и докатала номер через боль. Самое удивительно, что Татьяна и в этот раз вышла на лёд — она выступала с забинтованным коленом и на обезболивающих. В припеве песни Мачете, под которую каталась пара, так в тему и звучало рефреном: «Ай, больно, ай, больно…»

&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

Егор Бероев и Елена Ильиных зажгли под песню Бьянки «Абсолютно всё». Их задорный номер рассмешил и судьей, и зрителей. После проката Алексей Ягудин посоветовал актёру: «Будь и дальше мальчишкой, Егоркой в душе!». И хотя выступление не обошлось без ошибок, судьи, под впечатлением от проката, оценок паре не снизили.

&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Ледниковый период&quot;. Десятый выпуск.
«Ледниковый период». Десятый выпуск.
Пресс-служба Первого канала.

Валерия Ланская и Роман Костомаров под песню «Я скучаю» в исполнении Ёлки изображают страдания двух влюбленных в разлуке. А фавориты турнира Дарья Мороз и Максим Маринина откатали номер под песню Басты «Сансара». Выпуск завершаит выступление Ивана Скобрева и Виктории Синициной под хит Филиппа Киркорова «Снег» — пара будет грациозно кружить на льду под падающими снежинками, создавая новогоднюю атмосферу.

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