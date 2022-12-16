«Ледниковый период» по праву заслуживает звание околоспортивного шоу номер один на российском ТВ. Именно проект Ильи Авербуха многие считают главным фактором бурного развития фигурного катания в нашей стране. Жаль, но новый сезон выходит на финишную прямую. В ближайшую субботу, 17 декабря, в эфир выйдет десятый выпуск. Постоянным зрителям шоу стоит учесть, что из-за показа матчей хоккейного турнира Кубок Первого канала, «Ледниковый период» выйдет не в привычное время, а раньше.

В десятом выпуске «Ледникового периода» участники катаются под современные хиты российских исполнителей. В жюри Татьяна Анатольевна Тарасова, Татьяна Навка, актриса Анна Снаткина, участник прошлого сезона Кирилл Зайцев и танцор Сергей Полунин, супруг Елены Ильиных.

«Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Положение дуэтов после четырёх прокатов личного турнира 1−2. Оксана Домнина — Марат Башаров — 60.0 1−2. Евгения Медведева — Фёдор Федотов — 60.0 3. Елизавета Арзамасова — Никита Кацалапов — 59.96 4−5. Дарья Мороз — Максим Маринин — 59.90 4−6. Елена Ильиных — Егор Бероев — 59.90 6. Виктория Синицина — Иван Скобрев — 59.86 7. Валерия Ланская — Роман Костомаров — 59.80 8. Татьяна Волосожар — Вячеслав Чепурченко — 59.68 9. Татьяна Тотьмянина — Иван Колесников — 59.56 10. Регина Тодоренко — Александр Энберт — 59.38 11. Алла Михеева — Иван Букин — 59.36 12. Наталья Подольская — Дмитрий Соловьев — 59.22

Евгения Медведева и Фёдор Федотов выступали под «Сумасшедшую» Алексея Воробьева. Он — в строгом чёрном костюме, она — в блестящем красном мини с открытой спиной. «Шикарное платье, Женя, — похвалила Татьяна Навка, — так и ходи, не снимая!» Но поскольку это был не «Модный приговор», решающее значение для судей оказал прокат участников. А он в этот раз подкачал.

«Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

«Мы все видели неуверенные приземления с поддержек, маленькие помарочки, — прокомментировала непривычно низкие для этой пары оценки Татьяна Навка. Это самым роковым образом сказалось на их турнирном положении. Медведева и Федотов всегда получали 12.0 в свою копилку вместе с Домниной и Башаровым уверенно делили первое место в турнирной таблице, но теперь они окажутся в роли догоняющих…

«Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов в прошлом выпуске потеряли статус фаворитов шоу, но этот раз сумели взять реванш, изображая отставших от поезда милейших клоунов под песню Петра Налича Sampo. «Один такой номер среди всех номеров, и уже день прожит не зря», — улыбнулась Татьяна Анатольевна. Татьяна Навка тоже осталась в восторге: «Этот номер останется яркой картинкой, которую вспомнишь спустя и два, и три года».

«Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев катались под песню певицы «Останься со мной». «Это же готовый клип к этой песне!» — заметила ведущая Анна Щербакова. «Я с удовольствием смотрела на вас, как на профессионалов, это важно, — отметила Татьяна Тарасова. — Видно, что это полёт». Такой высокой оценки от строгого тренера Наталья в этом году слышала не часто, поэтому ей было очень лестно слышать похвалу. Регина Тодоренко для выступления тоже выбрала свою песню «Он за мной» и номер судьи оценили положительно. «Александр Энберт высокий, Регина высокая, и когда два высоких человека делают высокие поддержки, это впечатляет!» — признался Сергей Полунин.

«Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

А вот Татьяне Волоссажар и Вячеславу Чепурченко, которые в прошлом выпуске всех потрясли своим акробатическим номером, на этот раз не удалось покорить жюри. Для номера они выбрали песню «В душе молодой» в исполнении Льва Лещенко и Дины Гариповой, под которую вначале разыграли свидание престарелой пары, а затем, сбросив грим, «помолодели» на глазах у публики. К сожалению, прокат не обходится без ошибок и помарок, а судьи не простили им недочётов. А вот лестных не пожалели. «Хорошо, что я с Вячеславом катался не в одном сезоне, — выдохнул Кирилл Зайцев. — Техника у него просто потрясающая!» «А меня потрясли Танины шпагаты в панталонах!» — рассмеялась Анна Снаткина. Но максималиста Чепурченко это не устроило — он был мрачнее тучи.

«Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Марат Башаров и Оксана Домнина остались верны себе — они чередуют комедийные номера с драматическими. В этот раз они катались под песню Сосо Павлиашвили «Помолимся за родителей» в исполнении Торнике Квитатиани и Влади Блайберга и воспроизведение слайд-шоу из фотографий родителей многих участников проекта. Это было очень трогательно — у зрителей и членов жюри стоит комок в горле, они единодушны в оценках — паре ставят высшие баллы как за технику, так и за артистизм.

«Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Алла Михеева и Иван Букин задорно выкатились на лед на мотоцикле и исполнили фееричный танец под песню «Комета» в исполнении JONY. В последнее время пару, которую за неиссякаемую энергию прозвали Бухеевыми, крайне высоко ценят. В этот раз судьи тоже были щедры.

«Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

В прошлом выпуске случилась самая настоящая драма. Татьяна Тотьмянина во время выступления с Иваном Колесниковым упала и получила серьёзное повреждение колена. Несмотря на падение, фигуристка проявила настоящее мужество: поднялась и докатала номер через боль. Самое удивительно, что Татьяна и в этот раз вышла на лёд — она выступала с забинтованным коленом и на обезболивающих. В припеве песни Мачете, под которую каталась пара, так в тему и звучало рефреном: «Ай, больно, ай, больно…»

«Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Егор Бероев и Елена Ильиных зажгли под песню Бьянки «Абсолютно всё». Их задорный номер рассмешил и судьей, и зрителей. После проката Алексей Ягудин посоветовал актёру: «Будь и дальше мальчишкой, Егоркой в душе!». И хотя выступление не обошлось без ошибок, судьи, под впечатлением от проката, оценок паре не снизили.

«Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала. «Ледниковый период». Десятый выпуск. Пресс-служба Первого канала.

Валерия Ланская и Роман Костомаров под песню «Я скучаю» в исполнении Ёлки изображают страдания двух влюбленных в разлуке. А фавориты турнира Дарья Мороз и Максим Маринина откатали номер под песню Басты «Сансара». Выпуск завершаит выступление Ивана Скобрева и Виктории Синициной под хит Филиппа Киркорова «Снег» — пара будет грациозно кружить на льду под падающими снежинками, создавая новогоднюю атмосферу.