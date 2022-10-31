Иронический детектив «Балабол» вышел на Первом канале ещё в 2014 году, но почему-то не прижился там. Зато он пришёлся ко двору на НТВ, где любят честных и отважных стражей порядка. 31 октября Константин Юшкевич в образе Балабола возвращается с новыми 20-ю эпизодами шестого сезона!

Принципиальных перемен зрителям ждать не стоит: провинциальный опер Александр Балабин, он же Балабол, всё так же оптимистичен и не теряет остроумия ни при каких обстоятельствах. А вот на работе у него произошли изменения — Василий Карандышев (Илья Шляга) перевёлся в Москву, а его отношения с Машей (Мария Пирогова) находятся в стадии выяснения отношений, и до конца не ясно, что ожидает их в ближайшем будущем. В отделе прочно прижился майор Джордж Вилакази (Григорий Сиятвинда), у которого активно развивается роман с Зоей (Ольга Плешкова).

Кадр из сериала «Балабол». Пресс-служба телеканала НТВ. Кадр из сериала «Балабол». Пресс-служба телеканала НТВ. Кадр из сериала «Балабол». Пресс-служба телеканала НТВ. Кадр из сериала «Балабол». Пресс-служба телеканала НТВ.

Ну, а главный герой, приехавший в командировку в Москву, помогает бывшей жене и её новому мужу, который невольно оказывается втянут в криминальную и опасную историю. В общем, скучно не будет. «История в нашем сериале ведётся с известной долей юмора и иронией. Для многих это сериал, который можно посмотреть вечером и отдохнуть от всего, — настраивает на просмотр Константин Юшкевич, исполнитель роли Балабина.

В других ролях: Вадим Андреев, Инга Оболдина, Ирина Низина, Гоша Куценко, Борис Каморзин, Иван Агапов.

Примечательно, что пока зрители будут смотреть шестой сезон, телеканал НТВ снимает уже и седьмой. Завтра для Балабола не умрёт никогда!