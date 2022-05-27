У большинства автолюбителей рано или поздно появляются схожие проблемы со здоровьем. Однако редко кто связывает их с влиянием «железного коня». И напрасно!

Проблемы с позвоночником

Искривления позвоночника, грыжи и прочие проблемы обуславливаются неправильным положением тела во время вождения автомобиля. Часто люди наклоняются к рулю слишком близко, удаляются от педалей слишком далеко, ёрзают на сиденьях, выглядывают в окна в поисках обгоняющих автомобилей и невнимательных пешеходов. Всё это приводит к хроническим заболеваниям спины.

Профилактика. Соблюдайте правильное положение тела за рулём. Руки должны быть слегка согнуты, а ноги достаточно согнуты для того, чтобы легко выжать педаль сцепления, но не быть при этом зажатыми приборной панелью. Отрегулируйте сиденье и подголовник. Не забудьте, что последний не должен давить на голову и держать её пригнутой вперёд. Если не получается найти удобного положения на сиденье для поясницы, подложите под неё небольшую подушечку.

Простуда

Причин простудных заболеваний, заработанных в автомобиле, множество. Во-первых, открытые окна при повышенной температуре воздуха. Ведь это тот же сквозняк, которого мы так боимся дома, во-вторых, кондиционер или вентилятор. Перепад температуры между машиной и улицей, возникающий при этом, приводит к обострению вирусных и бактериальных инфекций дыхательных путей.

В-третьих, редкая замена воздушных фильтров. Именно они задерживают все загрязнения, попадающие в систему охлаждения из окружающей среды. Когда фильтры засорены, на них начинают нарастать болезнетворные бактерии, которые по системе вентиляции попадают в салон, а затем — в организм человека.

Профилактика. Не ездите с открытыми окнами в жару, лучше включите вентилятор или кондиционер. Только не пытайтесь снизить температуру в салоне машины максимально: лучше всего организм воспримет разницу в 4−5°. Не направляйте воздушные потоки прямо на себя — пусть прохладный воздух будет обдувать салон, постепенно охлаждая окружающую среду. Также не нагревайте салон чрезмерно в холодное время года. Вовремя меняйте воздушные фильтры (не реже раза в год).

Девушка за рулём. freepik.com

Варикоз и геморрой

Эти проблемы вызваны застоем крови в слишком долго находящихся в неподвижном состоянии частях тела. Особенно таким заболеваниям подвержены профессиональные шофёры и женщины, у которых венозные сосуды более тонкие.

Профилактика. Полезно делать остановки в пути, в длительной поездке — каждые 2 часа. Выйдите из машины, походите, сделайте лёгкую гимнастику для позвоночника, рук и ног. Потянитесь, совершите круговые движения головой, тазом, руками и ногами. Таким образом восстановится кровообращение практически во всех органах тела, что значительно снизит нагрузку и не приведёт к необратимым последствиям.

Отдыхать рекомендуется, приподняв ноги выше головы, а также выполнять упражнения в виде приседаний.

Заболевания ног

Искривление, воспаление суставов, плоскостопие и прочие проблемы с ногами связаны с неправильной нагрузкой на стопы. Часто при езде одна нога отдыхает, а потом сильно напрягается, выжимая сцепление, а другая постоянно находится в напряжении, совершая маятникоподобные движения между двумя педалями.

Профилактика. Периодический отдых во время длительных поездок, упражнения для расслабления ног. Например, походите босиком по траве, гальке или песку. Походите на носках, пятках, внутренней и наружной стороне стоп поочередно. Сделайте круговые движения стопами в разные стороны. Также старайтесь не сильно напрягать ноги во время езды: правильно отрегулируйте положение тела, отработайте правильную реакцию ваших ног в той или иной дорожной ситуации.