Правила безопасности: что нужно знать детям и взрослым, чтобы летние каникулы не превратились в больничный

Для многих из нас лето - это самое долгожданное и любимое время года. А что уж говорить о школьниках, которые могут забыть об учёбе, вставанию по будильнику и отправиться на поиски приключений и развлечений. Самое тёплое время года буквально настраивает на отдых без ограничений, однако не стоит забывать об осторожности. Иначе каникулы могут обратиться неприятными последствиями. Что нужно знать детям и взрослым о безопасности?

Не влезай, убьёт!

По статистике, число случаев травматизма среди детей и подростков во время каникул значительно возрастает. Главные причины трагических происшествий - баловство и элементарное незнание правил электробезопасности. О чём вам напомнить ребенку, отпуская его на прогулку?

Специалисты МЧС напоминают, что самое большое количество несчастных случаев, связанных с поражением электричеством, происходит на улице в результате проникновения в закрытые щитовые, прикосновения к провисшим или оборванным проводам.

Подходить к проводам ближе чем на 8 метров, а тем более прикасаться - смертельно опасно! Провод может находиться пол высочайшим напряжением! Вокруг такого провода возникает опасная зона "шагового напряжения", выходить из которой следует исключительно "гусиным" шагом, не отрывая ног от поверхности земли.

Дети и электричество. freepik.com/bearfotos

Запрещается проникать в технические подвалы жилых домов, где проходят провода и коммуникации. Не следует открывать лестничные электрощитки и вводные силовые щиты в зданиях.

Вблизи линии электропередачи категорически нельзя разжигать костры, строиь шалаши, запускать воздушных змеев, авимодели, рыбачить (cовременные удилища изготавливаются из углеволокна - материала, который проводит электрический ток) и т. д. Как, собственно, и залезать на крышу подстанций и других сооружений, а также на деревья, если рядом с ними проходят электрические провода. Оборвать провод, лаже для слабого ребёнка. - дело пары секунд.

Смертельно опасно делать селфи вблизи энергообъектов. Категорически запрещается залезать на опоры ЛЭП, рядом с электрооборудованием использовать палку для селфи. Велик риск не рассчитать длину монопода и попасть под высокое напряжение, так электричество может убить даже при отсутствии непосредственного контакта тела человека с проводом.

Об опасности поражения электрическим током предупреждают закрепленные на электроустановках знаки или плакаты. Обращайте внимание на предупреждающие знаки: "Стой! Напряжение! Опасно для жизни", "Не влезай - убьёт!". Это не простые слова, а предупреждение о реальной угрозе.

Осторожно - дорога!

Ребёнок на детской площадке. freepik.com/Freepik

Велосипеды, ролики, скейты - катание на них даже во дворе небезопасно. Ведь многие водители воспринимают придомовые территории, как удобный вариант объезда пробки и сокращения пути, и несутся по ним не сбавляя скорости. Поэтому обязательно повторите с ребёнком правила дорожного движения, покажите ему своим примером правильное поведение на дороге и проезжей части двора. Дети до 14 лет могут кататься на велосипедах, роликах и скейтах только вдали от проезжей части, в парках и на стадионах.

Перед катанием на ребёнка необходимо надеть экипировку, а также объяснить, каких нужно избегать опасных мест и что нужно останавливаться перед ними.

Опасная вода

Ребёнок. freepik.com/Freepik

Безопасность детей на воде начинается на берегу. Самое главное правило - дети до 14 лет не должны ходить на пляж и водоём без взрослых. Илистое, заросшее водорослями дно опасно даже для умеющего плавать, потому что легко уходит из-под ног. Любители плавать на надувных матрасах, кругах, бубликах и прочих плавстредствах не должны отплывать далеко от берега. Категорические запретите ныряние с перил ограждения или берега. Шумные активные игры в воде так же провоцируют несчастные случаи.

Когда вы отдыхаете на пляже или около водоёма, внимательно следите за детьми, не упускайте из виду и всегда находитесь рядом. Люди тонут тихо. Пострадавшие не размахивают руками и чаще всего от сковывающего страха даже не могут позвать на помощь. Выбирайте для отдыха на воде специально оборудованные для этого места, где к вам незамедлительно могут прийти на помощь спасатели.

Грозная гроза

Напрасно многие думают, что в городе грозы можно не опасаться. Понятно, что в мегаполисе риск получить удар молнии минимален, но он все же существует. Что уж говорить о сельской местности, куда мы часто отправляет детей летом погостить!

Дождь. freepik.com/prostooleh

Если гроза застала ребёнка на открытом пространстве, нужно спрятаться в углублении (яме, канаве, колее), сев на корточки и пригнув голову. На ровной местности даже раскрытый над головой зонтик может притянуть удар молнии.

Купаться во время грозы ни в коем случае нельзя. Вода - отличный проводник тока. Сидеть на берегу тоже опасно: удар молнии распространяется вокруг водоёма в радиусе 100 метров.

Не следует прятаться под высокими деревьями, особенно под дубами, тополями, соснами и елями: согласно статистике, в них молния попадает чаше всего. Опасность возрастает, если рядом есть деревья, уже пораженные молнией. От них нужно отойти метров на 40. Чем ниже окажется лишенное укрытие, тем безопаснее.

Ваш ребёнок один дома, а на улице вот-вот начнётся гроза? Пусть выключит из розетки здектроприборы и закроет окна.

Если гроза застала ребёнка на городской улице, пусть забежит в магазин или переждёт непогоду под навесом у стен высотных зданий. Прятаться на автобусной остановке нельзя: там нет молниезашиты. И никаких разговоров по мобильному!

Без дыма и огня!

Большинство пожаров происходит в жилых домах, и не только частных, где сохраняется печное отопление, но и вполне себе типовых многоквартирных. Причины могут быть разными - от банальной игры со спичками, бенгальскими огнями, и родительскими зажигалками, которыми так интересно щёлкать, до неисправной проводки. Многие дети смутно представляют, как действовать при возникшем пожаре - даже банальное "При пожаре звони 101" в панике сбывается. Постарайтесь донести до ребенка основные правила.

Шалости с огнём. freepik.com/Freepik

Если пламя бушует в одной из комнат, нужно плотно закрыть межкомнатную дверь (это помешает огню распространиться по всей квартире), пробираться к выходу и вызывать пожарную службу.

Если путь к входной двери отрезан, нужно спасаться через балкон, закрыв за собой балконную дверь, чтобы пламя от притока кислорода не разгорелось ещё больше. Балкона нет? Тогда к окну - там пожарные найдут быстрее.

В сильно задымлённом помещении передвигаться можно только ползком и сильно пригнувшись - внизу дыма меньше. При этом на голову следует набросить мокрую плотную ткань, закрыв ею нос и рот. В крайнем случае надо задержать дыхание.

Во время пожара запрещено пользоваться лифтом: его могут отключить, а человек, оказавшийся "в плену", получит отравление угарным газом.