Большой актёр маленьких ролей: 105 лет Михаилу Глузскому

21 ноября исполнилось 105 лет со дня рождения актёра театра и кино Михаила Глузского. Его нет с нами уже 23 года, но чудо кинематографа в том, что люди ушедшие, благодаря ему "точно живые". Профессиональная судьба актёра, который был всего на десять моложе отечественного кинематографа, служила иллюстрацией к известному трюизму: не бывает маленьких ролей - бывают маленькие актёры.

Прирождённый мастер эпизода

Свою актёрскую карьеру Глузский начал в ...13 лет - играл в художественной самодеятельности. Проработав два года электромонтером в ЦУМе, стал студентом актёрской школы при "Мосфильме". Крещение кинематографом Михаил Глузский принял из рук самого Всеволода Пудовкина, снявшего его сразу в трёх разных эпизодах в "Минине и Пожарском". Так, с самого начала своей кинокарьеры Глузский роковым образом оказался в положении вечного мастера эпизода, актера второго плана, незаменимого кандидата на плохо прописанные роли. С его подачи они становились яркими акцентами картин, но статус палочки-выручалочки не склонял чашу весов режиссёрской благосклонности в его сторону.

Отрицательная фактура

То, что он не мог играть в советском кино главных героев, было предопределено его внешностью, фактурой отрицательного персонажа. Действительно, вглядываясь в черные глаза Глузского даже на нейтральных журнальных обложках и парадных портретах, неизменно чувствуешь какую-то опасность, хотя и уговариваешь себя, что это не японский разведчик и не полковник абвера, а Михаил Андреевич Глузский. По отзывам знавших его - мягкий, интеллигентный и обаятельный человек, правда, закрытый и предпочитавший держаться особняком. К своему отрицательному киноамплуа Глузский, как и к многому другому, относился с философским спокойствием

Небольшую, но запоминающуюся роль администратора гостиницы сыграл актёр в комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница" Фразы, которые произносит его герой стали крылатыми: "...тост без вина, что брачная ночь без невесты"; "Цель приезда? - Этнографическая экспедиция. - Понятно. Нефть ищете?" Скриншот.

Без своего режиссёра

Учившийся в мосфильмовской киношколе у таких "актёрских" режиссёров, умевших открывать таланты, как Борис Барнет, Григорий Рошаль, Юлий Райзман, долгие годы Михаил Глузский не мог встретить своего режиссёра, сотрудничество с которым радикально переменило бы его актёрскую участь.

Но-настоящему ощутить себя актёром он сумел в фильмах Сергея Герасимова 50-х годов "Тихий Дон" и "Люди и звери" и навсегда остался благодарен Герасимову как первому режиссёру, который принял его всерьёз. В "Тихом Доне" Герасимов впервые предложил ему выбор между добром и злом: роли большевика и белогвардейца. Первая, конечно, была крупнее и значительнее, но Глузский выбрал вторую и сделал из неё шедевр: предрасстрельный монолог есаула Калмыкова - одна из лучших сцен фильма.

"Тихий Дон". Скриншот.

Из плохих в хорошие

Качественно новым этапом, с которого начался у Глузского период крупных работ, стала роль коменданта санитарного поезда Фокича в режиссёрском дебюте Глеба Панфилова "В огне брода нет", где как раз не было необходимости выбирать плюс или минус. Роль жёсткого угрюмого человека, в котором сложно и причудливо смешались добро и зло очень понравилась Глузскому.

Но самая трогательная роль в его карьере досталась ему в фильме Николая Губенко "Пришёл солдат с фронта", где он сыграл дядю Ваню, пожилого демобилизованного сержанта, чья семья погибла во время войны. Глузский в этой роли явил такую кротость и беззащитность, такое обезоруживающее и искреннее страдание, что все жители Великих Лук и окрестных деревень, участвовавшие в съемках, стали звать его дядей Ваней, а когда в финале ему по сюжету пришла пора отправляться в госпиталь, плакали по-настоящему.

Михаил Глузский сыграл более 150 ролей в кино. Его голосом разговаривают герои зарубежных картин, многих мультфильмов. Ему одинаково хорошо удавались и героические, и трагические, и комедийные роли.

Превращение Глузского в положительного героя было довершено в "Монологе" Ильи Авербаха он сыграл академика Сретенского, потомственного интеллигента, человека настолько прекрасного во всех отношениях, что у него только что крылья за спиной не прорезались.

Однако любимой ролью Глузского был вовсе не интеллигент Сретенский, а купец Флор Прибытков в непритязательной экранизации "Последней жертвы" Островского, осуществленной Петром Тодоровским. Корыстный и бездушный персонаж Островского получился самым привлекательным благодаря актёру. Наконец-то пригодились его мудрый прищур, проницательный взгляд, способность передавать психологические нюансы, полутона.

Михаил Глузский. kinopoisk.ru

Говоря о жизни и творчестве Глузского, нельзя забывать о его театральных ролях - к театру у актёра было особенное, трепетное отношение, и он часто противопоставлял его кинематографу. Глузский считал, что для зрителей театральный артист заканчивается тогда, когда заканчивается спектакль - тем не менее, лучшие из его ролей созданные в Школе современной пьесы зрители помнят до сих пор. Спектакли часть показывают по каналу "Культура".

До конца с военной выправкой

Но и став уже знаменитым, Глузский продолжал относиться к своей работе с какой-то военной дисциплинированностью: приказано играть - играй. Если не было ролей (что с ним случалось крайне редко) - занимался дубляжом, когда появилась реклама - снимался в роликах, ничуть не смущаясь и приговаривая, что презирают рекламу те актёры, которых туда не приглашают. В отличие от многих своих коллег он предпочитал не капризничать и жаловаться, а выполнять свой долг, как выполняли его многочисленные сыгранные им военные самых разных званий - от сержанта Ряженцева из киноэпопеи Юрия Озерова "Освобождения", подобравшего раненую мартышку, до командарма из венных драм "Живые и мёртвые" и "Мне было 19".