От Жеглова до Глухарёва: 10 самых харизматичных следователей из русских сериалов

Сериалы о сотрудниках советской милиции и их правопреемниках полицейских, об участковых, "операх" и прочих бравых служителях закона нравятся многим. Особенно если их герои харизматичные и обаятельные. По случаю скорой премьеры на Первом канале нового сезона "Мосгаза" и профессионального праздника мы вспомнили десять сериальных персонажей, чья служба и опасна, и трудна. Правда, есть среди них и те, чья репутация уже не так безупречна.

Глеб Жеглов ("Место встречи изменить нельзя", Владимир Высоцкий)

"О капитан, мой капитан..." - хочется процитировать строчку из стихотворения Уолта Уитмена, когда речь заходит о Глебе Жеглове - следователе МУРа из фильма Станислава Говорухина. Бескомпромиссный, неподкупный, непримиримый боец с преступностью. Для него любой, кто однажды преступил закон, уже заслуживает наказания. И Жеглова не волнует и не заботит почему, по какой причине человек совершил преступление: "Вор должен сидеть в тюрьме!" Плюс к этому Владимир Высоцкий добавил персонажу книги братьев Вайнеров "Эра милосердия" свою неуёмную харизму.

Сериал "Место встречи изменить нельзя". Скриншот.

Давид Гоцман ("Ликвидация", Владимир Машков)

Безусловно, самый популярный персонаж из советского прошлого, созданный современным российским телевидением. Считается, что у бесстрашного героя Владимира Машкова из всеми любимого сериала "Сергея Урсуляка "Ликвидация" был реальный прототип. Ветераны одесской милиции утверждали, что образ Давида Гоцмана сценаристы писали с сотрудника УГРО НКВД Давида Михайловича Курлянда.

Сериал "Ликвидация". Пресс-служба телеканала "Россия".

Егор Драгун ("Чёрные кошки", Павел Деревянко)

Просьба не путать: Жеглов боролся с бандой "Чёрная кошка" в Москве, а в этом сериале сотрудник уголовного розыска Егор Драгун в Одессе сталкивается с криминальной группировкой "Чёрные кошки". Цель Драгуна и его подручных - найти и обезвредить преступников. Помощь приходит, откуда не ждали: со стороны настоящих уголовников. В фильме есть все, что нравится мужчинам. И тот, кто нравится женщинам, - Павел Деревянко.

Сериал "Чёрные кошки". Пресс-служба Первого канала.

Павел Хромов ("Чёрные волки", Сергей Безруков)

Павел Кравцов из сериала "Участок" был визитной карточкой Сергея Безрукова в середине "нулевых", а "десятые" добавили к галерее образов актёра персонажа не менее яркого - бывшего опера ярославского УГРО Павла Хромова, осуждённого на восемь лет за преступление, которого не совершал. Освободившись, Павел ищет банду "Чёрные волки", виновную в гибели его сестры.

Сериал "Чёрные волки". Пресс-служба Первого канала.

Андрей Балахнин ("Крик совы", Андрей Мерзликин)

Многосерийный фильм режиссёра Олега Погодина снят в традициях советского "шпионского кино" и переносит нас в конец 50-х, в псовскую глухомань, где капитан областного КГБ (Сергей Пускепалис) пытается разобраться в истории с цитирующим Гёте милиционером, оказавшемся в коме после ранения. Нам же больше нравится Андрей Мерзликин в роли капитана милиции. Он сумел превосходно сыграть советского человека своего времени: нелепый, рубаха-парень, немного шукшинский персонаж.

Сериал "Крик совы". Пресс-служба Первого канала.

Константин Трошин ("Марьина роща")

Оперативник МУРа Константин Трошин возвращается с войны и узнает, что больше не работает в органах. Что делать? Кроме того, как служить родине, он ничего не умеет. Константину удаётся устроить участковым в Марьину рощу. Это сейчас данный район Москвы - практически центр, если мерить масштабами МКАД. Но тогда, он не отличался образцовым порядком. Поэтому персонажу Александра Домогарова приходится и холоднокровные убийства расследовать, и громкие кражи распутывать. Времени нет даже на любовь. От чего страдает героиня Евгении Крюковой.

Сериал "Марьина роща". Пресс-служба телеканала "Россия".

Сергей Глухарёв ("Глухарь", Максим Аверин)

Опытный следователь ОВД "Пятницкий" Сергей Глухарёв долгое время был самым популярным киногероем. Улыбка и ямочки на щёках Максима Аверина покорили всех и прославили актёра на всю страну. И в каком бы сериале Максим не снимался потом - "Склифосовский" или "Горюнов", - но для всех он Глухарёв. Ещё бы, ведь Аверин превратил, казалось бы, серые будни обычного участка в увлекательные истории с приятным юмором. Есть в фильме и романтика. Сергей встречается со своей непосредственной начальницей Ириной Зиминой. Они любили друг друга и могли бы пожениться, но тогда кому-то из них пришлось бы уйти из органов.

Сериал "Глухарь". Пресс-служба телеканала НТВ.

Нюхач ("Нюхач", Кирилл Кяро)

Герой обладает сверхчувствительным обонянием, для него не существует тайн и безнадёжных преступлений, ведь в первую же минуту знакомства он готов рассказать о любом человеке абсолютно всё: что он ел, с кем он спал, где он был и есть ли у него алиби. При этом Нюхач абсолютно беззащитен перед окружающим миром. Он не умеет строить отношения с людьми, потому что знает о них всё. Ему невозможно сделать сюрприз, его нельзя обмануть, любой посторонний запах оттолкнёт его от самого романтического свидания. У него сложная, но интересная жизнь. И Кирилл Кяро с вдохновением эту жизнь играет.

Сериал "Нюхач". Пресс-служба Первого канала.

Михаил Соловьёв ("Обратная сторона Луны", Павел Деревянко)

На фоне повальной ностальгии по СССР российская адаптация британской "Жизни на Марсе" оказался как нельзя кстати и прошёл на экранах с огромным успехом. В нашей версии капитан полиции Михаил Соловьёв в исполнении Павла Деревянко оказывается после аварии в 1979 году в теле своего отца, старшего лейтенанта милиции Михаила Соловьёва-старшего. Вместе с ним прыжок в советское прошлое совершает и неуловимый серийный убийца. При этом в "Обратной стороне Луны" события 1970-х и 2010-х годов играют одинаково значимую роль и постепенно связываются между собой.

Сериал "Обратная сторона Луны". Пресс-служба Первого канала.

Роман Фрейдин ("Метод Фрейда", Иван Охлобыстин)

В следственный отдел прокуратуры пришёл работать специальный консультант Роман Фрейдин - психолог и профессиональный игрок в покер. В расследовании преступлений он опирается как на интуицию, так и на разнообразные научные методики - Фрейдин воссоздаёт биокинетические картины событий, психофизические портреты преступников и непонятным для окружающих образом прогнозирует действия бандитов. Но его главный конёк, разумеется, психология. Его метод - "метод Фрейда" - заключается в прямой провокации подозреваемых, и с этим заданием неплохо справляется Иван Охлобыстин. Оказалось что звезда "Интернов" умеет не только высокохудожественно орать, но и владеет более тонкими актёрскими инструментами.