Николай Наумов поступил на службу в "Волшебный участок"

"Реальные пацаны" заявили о прощальном сезоне, но Николай Наумов без работы не останется. Сегодня, 9 ноября, в онлайн-кинотеатре ОККО состоится премьера сказка для взрослых "Волшебный участок", в котором Николай перевоплотился в бывшего полицейского, оказавшегося в секретном отделе полиции по делам фольклорной нечисти.

Бывший полицейский Лёха в разгар алкогольного запоя узнаёт о смертельной болезни своей сестры Кати. Она не хочет, чтобы после смерти её дочку отдали в детский дом, поэтому просит непутёвого брата стать опекуном для восьмилетней Василисы. Лёха поднимает старые связи и устраивается на работу в полицейский участок, который оказывается непростой. Преступники, которых должен ловить горе-полицейский - сказочные персонажи: пыхающий огнем Змей Горыныч с одной головой, но тремя разными личностями , Баба Яга и прочая нечисть. И если проблем с поимкой злодеев у героя Наумова не возникает, то вот совладать с юной Василисой (не то Прекрасной, не то Премудрой) ему будет тяжелее.

Сериал "Волшебный участок". Пресс-слежба онлайн-кинотеатра ОККО.

Пример "Сергия против нечисти" показывает, что городское фэнтези, где простые мужики борются с существами из сказок и легенд, - это настоящая золотая жила, которую будут активно разрабатывать (на подходе "Молот ведьм", "ФГУП "Луч" и ещё несколько проектов).

В сериале приняли участие актёры Николай Наумов, Ева Смирнова, Филипп Янковский, Татьяна Догилева, Илья Соболев, Гоша Куценко, Дарья Мельникова, Мария Смольникова, Алексей Золотовицкий, Андрей Добровольский, Ида Галич, Павел Деревянко, Мария Ахметзянова, Никита Кологривый и другие.

Саундтрек к угарному проекту написала поп-рок-группа The Hatters. Их фирменный стиль, который сами музыканты определяют, как русско-цыганский алкохардкор на душевных инструментах, узнаётся с первых секунд трека "Сказочная" и работает не хуже волшебных гуслей-самоплясов. Лирика от лица персонажа, слегка потрёпанного жизнью, но от этого ставшего только сильнее, положенная на невероятно мелодичную и эмоциональную музыку создаёт максимально сказочное настроение перед просмотром сериала.