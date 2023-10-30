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Страшно весело: что посмотреть с детьми в Хэллоуин

В ночь на 1 ноября отмечается самый оранжевый праздник осени - Хэллоуин. Рыжие тыквы, украшающие витрины магазинов и кафе, "жуткие" костюмы - неизменные атрибуты этого дня. А как быть тем, кто хочет порадоваться мистической атмосфере всей семьёй, при этом не навредив психике детей? Представляем подборку "страшилок", которые можно смотреть даже с детьми.

"Дом-монстр".
"Дом-монстр".
kinopoisk.ru.

"Коралина в Стране кошмаров" (6+)

Захватывающий мультфильм о синеволосой девочке, которая сбежала в другой мир, скрытый за секретной дверцей. В нем все здорово, не то что в городке, где она жила раньше. Но вскоре Коралина понимает, что от её проделок "здесь" страдают ее родители "там". И надо обязательно вернуться!

&quot;Коралина в Стране кошмаров&quot;.
"Коралина в Стране кошмаров".
kinopoisk.ru.

"ПараНорман, или Как приручить зомби" (6+)

Норман - мальчишка, у которого есть суперспособность: он умеет общаться с призраками. И он последняя надежда городка, который заполнила армия зомби. Причём мертвецы не главная головная боль героя: от глупых взрослых с дробовиками неприятностей гораздо больше.

&quot;ПараНорман, или Как приручить зомби&quot;.
"ПараНорман, или Как приручить зомби".
kinopoisk.ru.

"Труп невесты" (12+)

Бывают девушки, для которых выйти замуж - смысл жизни. Эмили уже оказалась в мире мертвых, так что смыслом жизни ее желание назвать сложно, но замуж хочется так, будто ее сердце еще бьется. И тут как раз подвернулся Виктор, который, репетируя предложение руки и сердца своей девушке, промахнулся и надел кольцо не на сучок дерева, а на палец Эмили. Теперь новоявленная невеаа не собирается расставаться со своим счастьем!

&quot;Труп невесты&quot;.
"Труп невесты".
kinopoisk.ru.

"Кошмар перед Рождеством" (12+)

Вообразите, что у каждого праздника есть свой город, в котором живут его персонажи и атрибуты. В городе Хэллоуина, например, живут тыквы, зомби, чудовища и всеобщий любимец Джек Скеллингтон. Однажды, когда его праздник уже отшумел, Джек набрёл на город Рождества. И давай там дарить людям счастье, по своему усмотрению. Надо ли говорить, что его подарки никому не нравились?

&quot;Кошмар перед Рождеством&quot;.
"Кошмар перед Рождеством".
kinopoisk.ru.

"Каспер" (6+)

Кэрриган зла на покойного отца, потому что тот оставил ей в наследство только старый особняк, пригодный исключительно на дрова. Но потом выяснилось, что в доме спрятаны сокровища и живут привидения. Последние значительно осложняют мероприятия по поиску клада. Выгнать нелегальных поселенцев призван доктор Джеймс Харви, который переезжает в здание вместе со своей дочерью Кэт.

&quot;Каспер&quot;.
"Каспер".
kinopoisk.ru.

"Дом-монстр" (12+)

Это история о том, как трое друзей (ДиД-жей, Чёдер и Дженни) поняли, что дом, находящийся неподалеку, - самый нааоящии монстр. Он поглощает оставленные перед ним игрушки и даже покушается на людей. Но никто неверит ребятам: это же дети, они, мол, могут выдумать что угодно...

&quot;Дом-монстр&quot;.
"Дом-монстр".
kinopoisk.ru.

"Гремлины" (16+)

Отец подарил Билли доброе существо - могвая. При его содержании нужно соблюсти всего три простых правила: не мочить, избегать солнца и не кормить после полуночи. Но Билли все их нарушит! Результаты катастрофические, но всё равно милые: гремлинов нельзя не любить.

&quot;Гремлины&quot; .
"Гремлины" .
kinopoisk.ru.

"Битлджус" (12+)

И снова привидения в доме. Хэллоуин - такой день, что без них не обойтись! Только тут всё наоборот: парочка призраков пытается выгнать из своего дома его новых владельцев и нанимает Битлджуса - самого лучшего "биоэкзорциста".

&quot;Битлджус&quot;.
"Битлджус".
kinopoisk.ru.
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