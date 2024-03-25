Братья Запашные научили актёров делать сальто-мортале в цирке

В последний понедельник первого месяца весны, 25 марта, на СТС выходит 17-серийная комедия "Цирк!", продюсером которой стал Эдгард Запашный. Известный дрессировщик вместе с братом Аскольдом также снялся в одной из серий истории о трёх парнях, отправленных на исправительные работы в цирк.

По сюжету детдомовец Тимофей (Егор Кирячок), бабник Сева (Иван Злобин) и маменькин сынок Валик (Илья Сигалов) попадают в мир цирка, где их ждут директор-эстет (Николай Добрынин), завхоз и бывший моряк (Виталий Хаев), дрессировщик-мачо (Владимир Стержаков), иллюзионист-мажор (Сергей Чирков), силачка (Светлана Листова), танцовщица циркового кордебалета (Ника Вигель), метательница ножей (Тина Стойилкович) и другие цирковые. Парням предстоит найти сбежавшего слона, разделить постель с крокодилом, полетать под куполом, убежать от разъярённых тигра и медведя и совершить другие безумства.

Сериал "Цирк!". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Цирк!". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Цирк!". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Цирк!". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Цирк!". Пресс-служба телеканала СТС.

Над проектом работала команда из 15 дублёров во главе с постановщиком трюков Александром Шеином. Каскадёров ожидало больше ста трюков, в числе которых драки, взрыв кабриолета, трюк на движущейся лошади, езда на верблюде, гонки на мотоцикле, прыжок через горящее кольцо, выступления канатоходца и цирковой силачки.

Съёмки проходили в Большом Московском цирке на Вернадского и в Самарском цирке имени Олега Попова, где остановился итальянский цирк Togni. В сериале участвовали слоны, тигры, медведь, крокодил, обезьяна, верблюды, лошади, зебра, собаки и другие животные.

Сериал "Цирк!". Пресс-служба телеканала СТС.

"Мне запомнились два роскошных слона, один из них снимался у Феллини, - делится Николай Добрынин. - Безумно трогательно, как слоны ухаживали друг за другом, как их хоботы переплетались. У нас вся съёмочная группа не выпускала телефоны, снимая это зрелище".

Актёр, который уже имел подобный опыт благодаря сериалу "Маргарита Назарова", признаётся, что на съёмках его вдохновляли Запашные: "Наблюдая за братьями, брал от них всю мощь и любовь к своим артистам, при этом строгость и ответственность. Это и воплощал в своём директоре".