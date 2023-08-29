Будем резать - станут жить! Обрезка ягодников подарит кустам молодость и повысит урожайность

Все мы привыкли читать и видеть ролики об обрезке плодовых культур, многие, даже не имея надлежащего образования, прекрасно проводят подобные операции. Совсем другое дело - обрезка ягодников. Часто, выращивая у себя на участке со временем затухающую смородинку или сильно заросший с годами крыжовник, мы и не подозреваем, что обрезка нужна и важна для них тоже.

Обрезка - санитарная, формирующая, омолаживающая - необходимая манипуляция со всеми садовыми культурами, имеющими одревесневающие стебли. Проводить её лучше осенью. Можно, конечно, выкроить время и сделать её весной, но, главное, не затягивать - распустятся почки и время будет упущено. Как же это делать правильно?

Чёрная смородина

К формировке этой ягодной культуры приступать нужно с первых же секунд после посадки - коротко обрезав все ветви, оставив на поверхности почвы побеги с 2-3 почками. В дальнейшем по мере разрастания кустарника следует из массива побегов выбрать и оставить лишь несколько, обычно пару или две пары наиболее сильных, остальные вырезать на уровне почвы.

Идеально сформированный кустик смородины должен обязательно иметь разновозрастные побеги, на это уходит обычно четыре-пять лет. И, даже сформировав кустик таким образом, не стоит расслабляться, дальнейшие операции также необходимы, в противном случае даже идеально сформированный куст может загуститься и всё придётся начинать сначала.

Не стоит забывать и о санитарной обрезке, обязательно удаляя все сломанные, больные, слишком тонкие побеги.

Красная смородина

По сути, обрезка смородины чёрной и красной мало чем отличается, однако тонкости и свои особенности все же имеются. Они связаны в первую очередь с продуктивным периодом жизни растения, точнее, побегов, - он обычно вдвое больше, чем у смородины чёрной, и может исчисляться четырьмя или даже пятью годами.

Для того чтобы растение полноценно росло и развивалось, необходимо, чтобы на нём были и молодые побеги, и достаточно развитые плодоносящие. Что касается побегов, активно растущих от корня, то слишком большое их количество оставлять не стоит, лучше планомерно вырезать половину. А вот весеннее укорачивание побегов, которое иногда проводят на смородине чёрной, на красной делать не рекомендуется, потому как весомая часть урожая образуется именно на вершинках побегов.

Обрезка кустарников. freepik.com/Freepik

Крыжовник

Формируют его, по сути, так же, как и растения чёрной смородины, а последующую обрезку проводят в соответствии с правилами таковой у смородины красной. Не забывайте и об укорачивании всех побегов непосредственно после посадки культуры на участок. Более крепкие побеги укорачивают больше, оставляя одну, максимум две почки, слабые же побеги обрезать следует не так жестоко: можно оставить и две почки, и три.

Благодаря такой обрезке на следующий год (при высадке осенью) появится довольно большое количество разных по активности ветвей, вот уже из них нужно выбрать самые сильные, часто этого всего 4-5 побегов, остальные следует вырезать у самой земли. Идеальный куст обычно имеет порядка 9-10 ветвей.

Жимолость

Эта культура требует вмешательства человека с секатором, лишь когда достигнет пятилетнего возраста. Иногда даже такие взрослые растения прекрасно плодоносят, однако уже наблюдаются процессы зарастания центра куста. Начать надо с удаления всех сухих, сломанных, а также слишком коротких приростов (менее 5 см) или слишком уж слабых. Остаться должны наиболее сильные годичные приросты, ведь именно на них и сосредоточен основной урожай.

Обрезка, проведённая в недостаточной степени, может привести к тому, что участок будет занят культурами, дающими слабый урожай. Кроме того, сильно загущенная крона куста - это рассадник болезней и место обитания для вредителей.

Малина

Как известно, бывает обыкновенная и ремонтантная. Обрезка первой подразумевает её прореживание, удаление повреждённых побегов, лишней поросли. Обязательно полностью удаляют двулетние побеги, которые в текущем сезоне уже дали плоды, а они более не нужны. Осмотрите побеги текущего года, если их макушки зелёные, а за окном уже поздняя осень, то их смело можно срезать, они всё равно погибнут зимой. Старайтесь обрезать побеги так, чтобы их высота в итоге была не более полутора метров.

Обрезка малины ремонтантной учитывает, что она плодоносит на побегах текущего года и слабо плодоносит на двулетних побегах. Учитывая это, двулетние побеги после окончания плодоношения обрезают у поверхности почвы, а побеги однолетние вполне можно оставить, но примерно на 30 см нужно обязательно укоротить.