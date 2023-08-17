Как продлить плодоношение овощей до самой осени

В августе условия роста в открытом грунте для растений становятся хуже, поскольку ночи длиннее и холоднее. Что ещё хуже - вечером и ранним утром над низинами появляются туманы. Но продлить плодоношение можно!

Двукратное омолаживание огурцов

В первую очередь от климатических перемен страдают огурцы. Чтобы продлить плодоношение этой культуры, примените двукратное омолаживание. За 8-10 дней до этого прекратите прищипку, а за 4-5 дней - полив.

Первый этап. Сначала снимите с опор и удалите все нижние старые листья и отплодоносившие боковые ветви. Молодые стебли прищипните. Затем нижнюю необлиственную часть стебля уложите на землю и закрепите скобами. Верхнюю молодую часть стеблей поднимите на опоры. Обильно полейте кусты. Спустя день присыпьте пришпиленные к земле ветви слоем почвы толщиной 2-3 см. В итоге сформируется много придаточных корней, которые к концу роста составят 80% от всей корневой системы. Это усилит минеральное питание растений, а вместе с тем ускорит и образование новых листьев. Омоложенные растения вновь обильно зацветут и дадут высокий урожай.

Завязь огурцов. freepik.com/Freepik

Второй этап (через 35 дней после первого) - это максимальное насыщение огуречника питательными веществами. Но учитывайте, что чем ниже температура воздуха днём и ночью, тем сложнее растениям усваивать элементы. Поэтому в холодную погоду откажитесь от корневых подкормок, лучше проведите опрыскивание питательными растворами. Для этих целей идеально подходят комплексные удобрения "Родничок", "Завязь для огурцов", "Агрикола".

Для защиты от болезней в начале августа обработайте кусты таким настоем: четверть ведра сухой луковой шелухи залейте до верха кипятком, оставьте на сутки, после чего процедите. На ночь укрывайте растения плёнкой или спанбондом на дугах. Грядки замульчируйте опилками, торфом, скошенной травой или перегноем слоем 4-7 см.

С кабачками - до сентября

Кабачки. freepik.com/Freepik

Первое, что нужно сделать, чтобы продлить плодоношение кабачков до сентября, - внимательно осмотреть каждый куст и, если на каком-либо экземпляре будут малейшие признаки грибковой или вирусной болезни, выкопать его.

Затем проведите омолаживающую обрезку оставшихся здоровых кустов. Утром в солнечную погоду удалите все старые, пожелтевшие, соприкасающиеся с землёй листья и по 2-3 листа, расположенных в центре розетки.

На следующий день после обрезки подкормите кабачки под корень раствором мочевины (карбамида) - 1 ст. л. на 10 л воды. Вечером того жё дня опрыскайте кусты йодным раствором (10 капель на 10 л воды).

Чтобы образовавшаяся завязь не загнивала, замульчируйте почву под кустами соломой или опилками либо подложите под плоды куски фанеры. С кончика каждой немного подросшей завязи удалите засохший венчик, который во влажной среде может начать мокнуть и гнить.

Томатам помогут стрижка и мульча

Помидоры. freepik.com/Racool_studio

У томатов в открытом грунте регулярно обрезайте нижние листья и обязательно мульчируйте грядки скошенной травой, соломой или опилками. Это помогает помидорам легче справляться с капризами погоды.

Опрыскайте кусты томатов "Завязью" (6-14 г на 10 л воды). Это ускорит созревание на 5 - 7 дней. Кстати, препарат повышает устойчивость растений к болезням и неблагоприятным погодным условиям.

В первой декаде августа для защиты от холодной росы поставьте на грядке дуги и на ночь набрасывайте плёнку. На ней будет оседать влага, а плоды останутся сухими. Это снизит вероятность заболевания растений фитофторозом.

В случае наступления серьёзных заморозков осторожно выдерните кусты томатов, подвесьте их корнями вверх в помещении. Позднее перенесите в сухой подвал или баню. Этот приём позволит получать урожай ещё в течение месяца.