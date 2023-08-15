Куда девать кабачки? Приготовить колдуны с мясом птицы, дольки из духовки и заливной пирог

В самый разгар сезона овощи пытаются обогнать друг друга по урожайности. Хозяйки собирают их мешками, раздают cоседям, обещают меньше садить на следующий год. А лучше каждую неделю готовить новые блюда по вкусным рецептам и удивлять семью оригинальными блюдами.

Колдуны с мясом птиц

Что требуется? Крупный кабачок, 400 г фарша птицы (курица, индейка), 1 луковица, 2-3 зубчика чеснока, 1 яйцо, 3 ст. л. муки, растительное масло, сметана, специи, молотый чёрный перец, соль по вкусу.

Как приготовить? Кабачок очистить, удалить семена, натереть на крупной тёрке, посолить и оставить на несколько минут до выделения сока. Лук и чеснок мелко нарезать, добавить в фарш, посолить, поперчить, добавить любимые специи, перемешать. Кабачок отжать, добавить яйцо и муку, хорошо перемешать. На сковороде разогреть растительное масло. Выкладывать столовой ложкой кабачковую массу, на неё - десертной ложкой фарш, сверху - снова столовой ложкой кабачковую массу. Накрыть сковороду крышкой, жарить колдуны до золотистой корочки с одной стороны, затем перевернуть и жарить с другой. Подавать горячими со сметаной.

Дольки из духовки

Что требуется: 2 кабачка, 1 яйцо, 4 ч. л. панировочных сухарей, 1 ч. л. сухого чеснока, 1 ч. л. паприки, 1/2 ч. л. чёрного перца, 1/2 ч. л. душицы, 70 г любого твёрдого сыра, 5 ст. л. муки, 2 зубчика чеснока, 4 ложки йогурта, соль.

Как приготовить? Кабачки разрезать на тонкие дольки длиной 10 см, посолить. Приготовить панировку, смешав сухари, сухой чеснок, паприку, чёрный перец, душицу, натёртый на мелкой тёрке сыр. Вылить сок из блюда, где лежат кабачки. Взять целлофановый пакет, сложить половину кабачков, насыпать 2 ст. л. муки, перемешать. В отдельной миске размешать венчиком яйцо. Как только брусочки равномерно покроются слоем муки, достать из пакета, обмакнуть в яйцо, а затем в панировку. На противень настелить пергамент и разложить кабачки. Выпекать при температуре 200 °С до готовности. Для соуса смешайте 4 ложки нежирного йогурта с двумя измельчёнными зубчиками чеснока, пучком петрушки (укропа).

Заливной пирог

Что требуется? 2 средних баклажана, 1 луковица, 3 яйца, 120 г моцареллы, 250 г муки, 120 мл йогурта, 150 мл очищенной воды, 10 г быстрорастворимых дрожжей, оливковое масло, пучок петрушки, соль, чёрный перец.

Как приготовить? Баклажаны помыть, нарезать вместе с кожурой на небольшие кубики, обжарить с мелко нарезанным луком в оливковом масле, посолить, поперчить, добавить мелко нарезанную петрушку. В миску вбить 3 яйца, размешивая венчиком, добавить йогурт, 20 мл оливкового масла, 150 мл воды, дрожжи, соль, чёрный перец, муку. Вымешать до однородности. Противень застелить пергаментной бумагой, промазать оливковым маслом, вылить половину жидкого теста, а сверху выложить охлаждённые до комнатной температуры баклажаны. Сверху разложить кусочки моцареллы, а затем снова залить остатками жидкого теста. Отправить пирог в разогретую до 180 °С духовку на 45 минут.