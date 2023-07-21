Рецептик на выходные: готовим запеканку из кабачков и сырный рулет с ветчной

Блюда из кабачков на удивление разнообразны. Несмотря на то, что у них нет ярко выраженного вкуса, блюда с кабачками пользуются большой популярностью.

Запеканка из кабачков

Требуется на 6 персон: 2 кабачка среднего размера, 1 лучок базилика, несколько зубчиков чеснока, 3-4 крупных помидора, 200 г сыра фета или брынзы, 4 яйца, 500 г сметаны, соль и молотый чёрный перец по вкусу, свежая зелень (укроп, петрушка, кинза), немного растительного масла.

Как приготовить? Тщательно вымойте кабачки, очистите и разрежьте на тонкие кружочки. Отварите их на пару до полуготовности. Оставьте на время, дайте стечь воде. Истолките пестиком чеснок и листья базилика с солью и перцем. Помидоры тщательно промойте, обсушите и нарежьте острым ножом тонкими кольцами. Выложите помидоры и кабачки на смазанный маслом противень, сверху посыпьте сыром. В миске взбейте яйца со сметаной, добавьте смесь чеснока с базиликом. Залейте этой смесью кабачки. Запекайте в духовке при температуре 210° С в течение примерно 15 минут. Убавьте огонь до 180° С и продолжайте запекать ещё примерно 30 минут. Когда на запеканке образуется румяная корочка, она готова. Перед подачей на стол украсьте свежей зеленью. Запеканка вкусна как в горячем, так и в холодном виде. Хороша и на гарнир к мясу и рыбе, и как отдельное блюдо.

Сырный рулет с ветчиной

Требуется на 6 персон: 500 г любого твёрдого жирного сыра. Для начинки: ветчина консервированная, морковь, огурцы, болгарский перец, консервированный горошек, укроп, лук, петрушка, маринованные грибы и кукуруза, хрен, сливочное масло, майонез, соль и перец по вкусу.

Как приготовить. Сыр положите в целлофановый пакет, завяжите его. Опустите пакет с сыром в кипяток, отварите в подсоленной воде до мягкого состояния сыра. Достаньте и, не вынимая сыр из целлофана, раскатайте скалкой до размера толстого, большого блина.

Приготовьте начинку. Для этого мелко порубите на кубики ветчину, контрастные по цвету консервированные овощи: морковь, огурцы, болгарский перец, зелёный горошек, добавьте мелко порубленную зелень, можно также добавить маринованные грибы, кукурузу, лук, цветную капусту. Начинку пропитайте смесью: для этого небольшое количество сливочного масла разотрите с хреном, майонезом, солью и добавьте немного чёрного перца. Массу взбейте венчиком до более или менее однородного состояния. Достаньте сыр и выложите на него приготовленную смесь, заверните в виде рулета в пергаментную бумагу. Уберите на сутки в холодильник. Перед подачей порежьте на ломтики толщиной примерно 2 см.