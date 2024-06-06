Подросла смена "Пельменям": чемпионы КВН получили авторское шоу на СТС

КВН - настоящая кузница кадров для шоу-бизнеса и особенно телевидения. Пример Дмитрия Хрусталёва, Азамата Мусагалиева и многих других подхватили и создатели нового комедийного проекта "Русская дорога", премьера которого состоится в воскресенье, 9 июня, на СТС.

По аналогии с "Уральскими пельменями" шоу тоже получило название одноимённой команды КВН, фронтменом которой является Алексей Кривеня - харизматичный белорусский комик, часто появляющийся на сцене в норковой шапке.

Команда "Русская дорога" - чемпионы Высшей лиги КВН, обладатели Кубка мэра Москвы, Летних кубков разных лет, Большого КиВиНа в Светлом и других наград. Ранее актёры участвовали в других проектах СТС: "Между нами шоу", "Суперлига", "Прятки". Капитан команды Алексей Кривеня ведёт тревел-шоу "INТУРИСТЫ".

Телешоу "Русская дорога". Пресс-служба телеканала СТС.

"О собственном шоу мы задумались в 2020-м, когда стали чемпионами Высшей лиги КВН, - говорит Кривеня. - С тех пор наш формат юмора не изменился. В новом проекте мы продолжим шутить по-доброму на понятные всем темы, показывать ситуации максимально узнаваемыми, но уже в других масштабах".

В каждом выпуске зрителей ждут миниатюры на актуальные темы, музыкальные номера, пародии на популярные телешоу, фильмы и сериалы, а также перевоплощения комедийных актёров и звёздных гостей: Кати Лель, Вани Дмитриенко, Карины Кросс, Дениса Клявера, Марины Федункив, Юлии Савичевой. Так, Денис Клявер пробует себя в роли сексуального массажиста, Марина Федункив станет хозяйкой придорожного кафе, Ваня Дмитриенко познакомится с поклонником мамы, а Карина Кросс разберётся с хейтерами. Постоянными резидентами шоу станут не только участники команды "Русская дорога", но и другие актёры и герои шоу, сериалов СТС: Магомед Муртазаалиев, Светлана Листова, Иван Пышненко и Ренат Мухамбаев.

Телешоу "Русская дорога". Пресс-служба телеканала СТС.

"Это народное шоу про каждого из нас, энциклопедия русской жизни, - считает продюсер Максим Рыбаков. - Ребята из "Русской дороги" объездили всю страну, чтобы собрать забавные житейские истории, которые случаются с нами на почте, в магазинах или МФЦ. Мы покажем, что все люди и города хоть и разные, но ситуации с нами приключаются одни и те же".