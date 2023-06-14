Что делать, если телефон упал в воду

Без телефонов мы никуда - хоть на пляж, хоть в магазин, хоть на дачу! Летом с мобильником может случится беда - его можно искупать. Каков порядок действий в ситуации, если вы уронили телефон в воду или не уберегли во время дождя?

1. Как можно быстрее извлечь телефон из воды. Если вы уронили телефон в в лужу, в стакан с чаем, теоретически вода не сможет проникнуть во все узлы аппарата за пару секунд. А вот за 20-30 секунд вода точно проберётся в самые недра не защищённой от влаги конструкции. Поэтому первостепенная задача - извлечь телефон из воды как можно скорее.

2. Ни в коем случае не пытаться его включить! Если вы достали телефон из воды, не пытайтесь его включить! А если он находится во включённом состоянии, немедленно принудительно его отключите. Это необходимо, чтобы предотвратить короткое замыкание и повреждение процессора и микросхем.

3. Быстро разобрать его. Далее необходимо предотвратить попадание влаги на важнейшие элементы устройства. Для этого нужно снять чехол телефона, вскрыть корпус и извлечь всё, что можно извлечь: батарею (если она съёмная), сим-карту, карту памяти.

4. Удалить видимую влагу. Разложив элементы телефона на сухой поверхности, нужно удалить с них воду, не используя для просушки фен, пылесос, микроволновку (в интернете встречаются и такие советы). Единственный "легальный" способ удаления влаги: деликатное промакивание (тереть нельзя!) элементов бумажным полотенцем.

5. Оставить телефон сохнуть на 48 часов. Чтобы дать аппарату шанс сохранить работоспособность, его нужно высушить так, чтобы ни намёка на влажность в корпусе не осталось. Для этого телефон нужно сушить разобранным в горизонтальном положении в естественных условиях минимум 48 часов. По истечении двух дней попробуйте зарядить и включить телефон. Возможно, он "придёт в себя".