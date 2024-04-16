Немая комсомолка и скандалист Бендер: кто и почему переозвучивал героев знаменитых советских кинолент

Когда в Новый год зрители смотрят "Иронию судьбы", они уже не обращают внимания на то, что героиня Барбары Брыльской говорит голосом Валентины Талызиной, а поёт голосом Аллы Пугачёвой. В этом случае всё так удачно сочеталось, что по-другому представить этот образ уже невозможно. Но таких примеров в советском кино было очень много. Вроде видишь на экране одного актёра, а голос слышишь другого. Накануне Всемирного дня голоса (16 апреля) мы решили узнать, что заставляло режиссёров прибегать к переозвучиванию?

Неугодная Констанция и картавый Арамис

Вот, например, несомненный лидер по числу переозвученных персонажей - фильм "Д'Артаньян и три мушкетёра". Не своим голосом тут говорит красавица Ирина Алфёрова. Режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич никогда не скрывал, что её на роль Констанции Бонасье ему навязал художественный совет. Сам он видел в этой роли Евгению Симонову, о чём не стеснялся говорить самой Ирине в глаза. "Месть" режиссёра неугодной Алфёровой была странной и для актрисы до сих пор непонятной. Он не только сильно сократил роль Констанции, но и отстранил Алфёрову от озвучки, пригласив Анастасию Вертинскую.

"Д'Артаньян и три мушкетёра" Скриншот.

Не своим голосом говорит и герой Александра Трофимова, незабвенный кардинал Ришелье. "У Трофимова голос был тяжёлый, манера говорить - тягучая. А тут был нужен светский человек, раздражительный и самодостаточный, - объяснял режиссёр своё решение позвать на озвучку Михаила Козакова. Удивительно, но песню кардинала, которая звучит в картине, исполнял сам Трофимов. И его вокал режиссёра вполне устроил. Ну а Игоря Старыгина, красавца Арамиса, озвучивал Игорь Ясулович. Актёра "списали" из-за того, что он слегка картавил.

Немая комсомолка-спортсменка

Ещё один любитель "переозвучки" - Леонид Гайдай. Например, долгие годы никто не догадывался, что главная героиня фильма "Кавказская пленница" говорит не своим голосом. Свою "спортсменку, комсомолку и просто красавицу" Гайдай увидел в цирке, где на тот момент работала Наталья Варлей. Понял, что именно такая девушка ему и нужна. Но поскольку актёрского опыта у Варлей не было, пришлось срочно привлекать к делу настоящего профессионала.

"Кавказская пленница". Скриншот.

"Гайдай ей сказал: "Наташа, это не значит, что ты не сумеешь сделать это сама. Но если мы хотим, чтобы роль получилась безукоризненной, надо пригласить артистку с большим опытом. Обещаю: если получится хуже, оставим вариант с твоим голосом. Но мы должны сделать всё, чтобы получилось как можно лучше", - вспоминала супруга режиссёра, Нина Гребешкова. Так на озвучке появилась Надежда Румянцева, звезда фильмов "Девчата" и "Королева бензоколонки".

Ну а Наталью Варлей вообще переозвучивали не раз. Например, в фильме "Вий" за неё говорила Клара Румянова - актриса, которая подарила свой голос многим мультгероям - Зайцу из "Ну, погоди!", Малышу в "Карлсоне", Рикки-Тикки-Тави - всего около 300 персонажей.

Скандалист Бендер

"12 стульев". Скриншот.

В другом фильме Гайдая - комедии "12 стульев" - Остап Бендер в исполнении Арчила Гомиашвили говорит голосом Юрия Саранцева. Причём переозвучивали его не из-за каких-то там эстетических задумок режиссёра. Просто актёр, успев озвучить пять эпизодов, вдруг заболел. Его в срочном порядке заменили. Однако позже Гомиашвили высказал Гайдаю претензии: мол, если бы он знал, что его герой будет говорить чужим голосом, то никогда не согласился бы на съёмки. Режиссёр в ответ парировал: если бы он знал, что актёр может устроить скандализ-за такого факта, то никогда не дал бы ему главную роль. После этой перепалки режиссёр и актёр не разговаривали несколько лет.

"Не виноватая я!"

"Бриллиантовая рука". Скриншот.

Светлану Светличную в её звёздной роли Анны Сергеевны в культовой комедии "Бриллиантовая рука" озвучивала Зоя Толбузина. Лишь знаменитую фразу: "Не виноватая я, он сам пришёл!" - произносит сама актриса. Говорят, на

переозвучку Гайдай решился из-за южного говора, который присутствовал у Светличной. Однако самой Светлане Афанасьевне никто так и не объяснил причину замены. "Мне до сих пор непонятно, почему режиссёр не дал мне озвучить мою героиню, - рассказывала как-то Светличная. - Ведь я не была больна, не уезжала на съёмки. Мне никто ничего не объяснил!".

Слишком молоды!

"Человек-амфибия". Скриншот.

Голос Анастасии Вертинской тоже когда-то не нравился режиссёрам. Например, в фильме "Человек-амфибия" её героиня говорит голосом Нины Гуляевой. Причина - в неопытности Вертинской, которой на момент съёмок было лишь 17 лет. Переозвучивали и исполнителя главной роли Владимира Коренева. Вообще, в фильме у молодого актёра было много помощников. Во время сложных подводных съёмок его страховал чемпион по подводному плаванию, а вот для озвучания пригласили актёра из Александринки Юрия Родионова.

Полячка и два грузина

"Ирония судьбы". Скриншот.

Очень часто актёров приходилось переозвучивать из-за их акцента. Так случилось с любимым новогодним фильмом "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Причем Эльдар Рязанов заранее знал, что польскую актрису Барбару Брыльску будут переозвучивать: она очень плохо говорила по-русски. Поначалу режиссёр хотел воспользоваться услугами актёров студии "Красный звук" - они постоянно озвучивали иностранные фильмы. Но ни одна кандидатура ему не нравилась. Всё это время редактор картины и ассистент по актёрам настойчиво предлагала попробовать Талызину. Но Рязанову эта идея казалась пустой. "Что за глупости! - удивлялся он. - Валя играет свой эпизод. Что, она сама с собой разговаривать будет?" Но в итоге, когда количество кандидатур дошло до 18, решил послушать Талызину, да так её и оставил.

"Формула любви". Скриншот.

В фильме "Формула любви" исполнителя главной роли Нодара Мгалоблишвили озвучил Армен Джигарханян. И тоже из-за акцента - на этот раз грузинского. По этой же причине Вахтанг Кикабидзе, который сыграл резидента ЦРУ в фильме "ТАСС уполномочен заявить", говорит голосом Константина Степанкова, известного по роли партизанского командира Сидора Ковпака. Ну а у Ивара Калныньша, который в том же фильме сыграл офицера безопасности, был, соответственно, не очень подходящий прибалтийский акцент. Поэтому за латышского актёра говорит Сергей Малишевский.

Болевой порок

"Жестокий романс". Скриншот.

Порой причина переозвучки была для нынешних времён просто смехотворной. Некоторые актрисы стали говорить чужими голосами из-за того, что их голос казался режиссёрам... чересчур сексуальным и даже порочным. Так было, к примеру, с Ларисой Гузеевой, которая свою первую главную роль сыграла в фильме Эльдара Рязанова "Жестокий романс". У дебютантки, которая в те годы смолила "Беломор", был очень низкий грудной голос. Её героиня - Лариса Огудалова - должна была говорить тоньше и нежнее. Поэтому озвучивала эту роль Анна Каменкова.

"Место встречи изменить нельзя". Скриншот.

Слишком сексуальным был голос актрисы Натальи Даниловой, которая сыграла романтичную Варю Синичкину в фильме "Место встречи изменить нельзя". Вместо нее говорит актриса Наталья Рычагова. Причём саму Данилову об этом никто даже не предупредил. "О том, что картина уже озвучена, я узнала, когда ничего нельзя было изменить. Это было для меня очень неожиданно и неприятно, но со временем обида забылась, а картина осталась", - рассказывала актриса.

"Мы - маленькие дети"

"Приключения Электроника". Скриншот.

Мало кто знает, что многие мальчишки из детских фильмов озвучены взрослыми актрисами. Например, в фильме "Приключения Электроника" оба главных героя говорят не своими голосами. Володю Торсуева. который сыграл Электроника, озвучивала Надежда Подъяпольская, актриса МТЮЗа. которой на тот момент было около сорока. А за брата-близнеца Юрия Торсуева, который сыграл Сыроежкина, говорила актриса Ирина Гришина. Также её голос можно услышать в картине "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", где она говорит за Джо Гарпера в исполнении Игоря Сорина. А вот пела за Юрия Торсуева и вовсе сама Елена Камбурова, народная артистка и лауреат Государственной премии. Это её голос мы слышим в песнях "Мы - маленькие дети" и "До чего дошёл прогресс...".