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Немая комсомолка и скандалист Бендер: кто и почему переозвучивал героев знаменитых советских кинолент

Когда в Новый год зрители смотрят "Иронию судьбы", они уже не обращают внимания на то, что героиня Барбары Брыльской говорит голосом Валентины Талызиной, а поёт голосом Аллы Пугачёвой. В этом случае всё так удачно сочеталось, что по-другому представить этот образ уже невозможно. Но таких примеров в советском кино было очень много. Вроде видишь на экране одного актёра, а голос слышишь другого. Накануне Всемирного дня голоса (16 апреля) мы решили узнать, что заставляло режиссёров прибегать к переозвучиванию?

"Ирония судьбы".
"Ирония судьбы".
Скриншот.

Неугодная Констанция и картавый Арамис

Вот, например, несомненный лидер по числу переозвученных персонажей - фильм "Д'Артаньян и три мушкетёра". Не своим голосом тут говорит красавица Ирина Алфёрова. Режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич никогда не скрывал, что её на роль Констанции Бонасье ему навязал художественный совет. Сам он видел в этой роли Евгению Симонову, о чём не стеснялся говорить самой Ирине в глаза. "Месть" режиссёра неугодной Алфёровой была странной и для актрисы до сих пор непонятной. Он не только сильно сократил роль Констанции, но и отстранил Алфёрову от озвучки, пригласив Анастасию Вертинскую.

&quot;Д&#039;Артаньян и три мушкетёра&quot;
"Д'Артаньян и три мушкетёра"
Скриншот.

Не своим голосом говорит и герой Александра Трофимова, незабвенный кардинал Ришелье. "У Трофимова голос был тяжёлый, манера говорить - тягучая. А тут был нужен светский человек, раздражительный и самодостаточный, - объяснял режиссёр своё решение позвать на озвучку Михаила Козакова. Удивительно, но песню кардинала, которая звучит в картине, исполнял сам Трофимов. И его вокал режиссёра вполне устроил. Ну а Игоря Старыгина, красавца Арамиса, озвучивал Игорь Ясулович. Актёра "списали" из-за того, что он слегка картавил.

Немая комсомолка-спортсменка

Ещё один любитель "переозвучки" - Леонид Гайдай. Например, долгие годы никто не догадывался, что главная героиня фильма "Кавказская пленница" говорит не своим голосом. Свою "спортсменку, комсомолку и просто красавицу" Гайдай увидел в цирке, где на тот момент работала Наталья Варлей. Понял, что именно такая девушка ему и нужна. Но поскольку актёрского опыта у Варлей не было, пришлось срочно привлекать к делу настоящего профессионала.

&quot;Кавказская пленница&quot;.
"Кавказская пленница".
Скриншот.

"Гайдай ей сказал: "Наташа, это не значит, что ты не сумеешь сделать это сама. Но если мы хотим, чтобы роль получилась безукоризненной, надо пригласить артистку с большим опытом. Обещаю: если получится хуже, оставим вариант с твоим голосом. Но мы должны сделать всё, чтобы получилось как можно лучше", - вспоминала супруга режиссёра, Нина Гребешкова. Так на озвучке появилась Надежда Румянцева, звезда фильмов "Девчата" и "Королева бензоколонки".

Ну а Наталью Варлей вообще переозвучивали не раз. Например, в фильме "Вий" за неё говорила Клара Румянова - актриса, которая подарила свой голос многим мультгероям - Зайцу из "Ну, погоди!", Малышу в "Карлсоне", Рикки-Тикки-Тави - всего около 300 персонажей.

Скандалист Бендер

&quot;12 стульев&quot;.
"12 стульев".
Скриншот.

В другом фильме Гайдая - комедии "12 стульев" - Остап Бендер в исполнении Арчила Гомиашвили говорит голосом Юрия Саранцева. Причём переозвучивали его не из-за каких-то там эстетических задумок режиссёра. Просто актёр, успев озвучить пять эпизодов, вдруг заболел. Его в срочном порядке заменили. Однако позже Гомиашвили высказал Гайдаю претензии: мол, если бы он знал, что его герой будет говорить чужим голосом, то никогда не согласился бы на съёмки. Режиссёр в ответ парировал: если бы он знал, что актёр может устроить скандализ-за такого факта, то никогда не дал бы ему главную роль. После этой перепалки режиссёр и актёр не разговаривали несколько лет.

"Не виноватая я!"

&quot;Бриллиантовая рука&quot;.
"Бриллиантовая рука".
Скриншот.

Светлану Светличную в её звёздной роли Анны Сергеевны в культовой комедии "Бриллиантовая рука" озвучивала Зоя Толбузина. Лишь знаменитую фразу: "Не виноватая я, он сам пришёл!" - произносит сама актриса. Говорят, на
переозвучку Гайдай решился из-за южного говора, который присутствовал у Светличной. Однако самой Светлане Афанасьевне никто так и не объяснил причину замены. "Мне до сих пор непонятно, почему режиссёр не дал мне озвучить мою героиню, - рассказывала как-то Светличная. - Ведь я не была больна, не уезжала на съёмки. Мне никто ничего не объяснил!".

Слишком молоды!

&quot;Человек-амфибия&quot;.
"Человек-амфибия".
Скриншот.

Голос Анастасии Вертинской тоже когда-то не нравился режиссёрам. Например, в фильме "Человек-амфибия" её героиня говорит голосом Нины Гуляевой. Причина - в неопытности Вертинской, которой на момент съёмок было лишь 17 лет. Переозвучивали и исполнителя главной роли Владимира Коренева. Вообще, в фильме у молодого актёра было много помощников. Во время сложных подводных съёмок его страховал чемпион по подводному плаванию, а вот для озвучания пригласили актёра из Александринки Юрия Родионова.

Полячка и два грузина

&quot;Ирония судьбы&quot;.
"Ирония судьбы".
Скриншот.

Очень часто актёров приходилось переозвучивать из-за их акцента. Так случилось с любимым новогодним фильмом "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Причем Эльдар Рязанов заранее знал, что польскую актрису Барбару Брыльску будут переозвучивать: она очень плохо говорила по-русски. Поначалу режиссёр хотел воспользоваться услугами актёров студии "Красный звук" - они постоянно озвучивали иностранные фильмы. Но ни одна кандидатура ему не нравилась. Всё это время редактор картины и ассистент по актёрам настойчиво предлагала попробовать Талызину. Но Рязанову эта идея казалась пустой. "Что за глупости! - удивлялся он. - Валя играет свой эпизод. Что, она сама с собой разговаривать будет?" Но в итоге, когда количество кандидатур дошло до 18, решил послушать Талызину, да так её и оставил.

&quot;Формула любви&quot;.
"Формула любви".
Скриншот.

В фильме "Формула любви" исполнителя главной роли Нодара Мгалоблишвили озвучил Армен Джигарханян. И тоже из-за акцента - на этот раз грузинского. По этой же причине Вахтанг Кикабидзе, который сыграл резидента ЦРУ в фильме "ТАСС уполномочен заявить", говорит голосом Константина Степанкова, известного по роли партизанского командира Сидора Ковпака. Ну а у Ивара Калныньша, который в том же фильме сыграл офицера безопасности, был, соответственно, не очень подходящий прибалтийский акцент. Поэтому за латышского актёра говорит Сергей Малишевский.

Болевой порок

&quot;Жестокий романс&quot;.
"Жестокий романс".
Скриншот.

Порой причина переозвучки была для нынешних времён просто смехотворной. Некоторые актрисы стали говорить чужими голосами из-за того, что их голос казался режиссёрам... чересчур сексуальным и даже порочным. Так было, к примеру, с Ларисой Гузеевой, которая свою первую главную роль сыграла в фильме Эльдара Рязанова "Жестокий романс". У дебютантки, которая в те годы смолила "Беломор", был очень низкий грудной голос. Её героиня - Лариса Огудалова - должна была говорить тоньше и нежнее. Поэтому озвучивала эту роль Анна Каменкова.

&quot;Место встречи изменить нельзя&quot;.
"Место встречи изменить нельзя".
Скриншот.

Слишком сексуальным был голос актрисы Натальи Даниловой, которая сыграла романтичную Варю Синичкину в фильме "Место встречи изменить нельзя". Вместо нее говорит актриса Наталья Рычагова. Причём саму Данилову об этом никто даже не предупредил. "О том, что картина уже озвучена, я узнала, когда ничего нельзя было изменить. Это было для меня очень неожиданно и неприятно, но со временем обида забылась, а картина осталась", - рассказывала актриса.

"Мы - маленькие дети"

&quot;Приключения Электроника&quot;.
"Приключения Электроника".
Скриншот.

Мало кто знает, что многие мальчишки из детских фильмов озвучены взрослыми актрисами. Например, в фильме "Приключения Электроника" оба главных героя говорят не своими голосами. Володю Торсуева. который сыграл Электроника, озвучивала Надежда Подъяпольская, актриса МТЮЗа. которой на тот момент было около сорока. А за брата-близнеца Юрия Торсуева, который сыграл Сыроежкина, говорила актриса Ирина Гришина. Также её голос можно услышать в картине "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", где она говорит за Джо Гарпера в исполнении Игоря Сорина. А вот пела за Юрия Торсуева и вовсе сама Елена Камбурова, народная артистка и лауреат Государственной премии. Это её голос мы слышим в песнях "Мы - маленькие дети" и "До чего дошёл прогресс...".

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