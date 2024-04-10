Участник шоу "Удивительные люди" Андрей Беспалов: "Научиться распознавать птичий язык может каждый"

19-летний орнитолог из Бийска принял участие в шоу "Удивительные люди". В финал знаток птиц, умеющий изобразить с десяток птичьих трелей, не попал, но своей искренней любовью к пернатым братьям нашим меньшим покорил сердца зрителей и звёздных экспертов. О том, чём птицы могут удивить и как понять, о чём они чирикают, Андрей рассказал в интервью журналу "Телепарк".

- С чего началось ваше увлечение орнитологией? Кто вас вдохновил?

- Всё началось с простых наблюдений: я слушал, смотрел, какие у птиц повадки. Наблюдал за весенними пролётными птицами: откуда летят, в какую сторону, где пролетают, где у них большие скопления. Потом я приобрёл камеру и начал всё это фотографировать. А вдохновил меня на это биолог, орнитолог и фотограф Алексей Леонович Эбель. Он увлёк меня своими рассказами о птицах, как это на самом деле интересно, тем, что можно многое узнать и получить новые данные по миграционным путям, тем, как это может помочь науке и охраняемым природным территориям.

- Как и где вы изучаете птиц? Расскажите о своей фотоколлекции. Какой кадр дался сложнее всех остальных?

- Учусь я в Бийском техникуме лесного хозяйства, в дальнейшем планирую переехать в Барнаул и поступить на биофак. В большей степени я изучаю птиц в Алтайском крае и Республике Алтай, но периодически выезжаю на Байкал, в Бурятию, Иркутскую, Кемеровскую области, Красноярский край, где тоже наблюдаю за птицами.



Моя коллекция фотографий птиц насчитывает, наверное, уже больше 3000 снимков и около трёхсот видов птиц. Сложнее всего мне дался кадр чёрного дрозда. Я не знал, что это за птица. По пению она схожа чем-то с иволгой и пытался по пению её найти. Увидел, начал подкрадываться, а она перелетела на другое место. Долго я за ней ходил, часа три потратил и всё-таки сделал кадр. Но, правда, не очень хорошего качества.

- Какую самую необычную птицу вы знаете, а какую вам доводилось увидеть воочию?

- Из своеобразных, не совсем понятных мне - это, наверное, колпица: у неё клюв интересный - приплюснутый. На территории Республики Алтай в Кош-Агачском районе её можно снять в период пролёта. Ещё из необычных - кудрявый пеликан. Ещё савка, уточка небольших размеров, тоже забавная - голубоносая, с горбиком на носу. Но для меня каждая птица по-своему удивительна.

Андрей Беспалов. Пресс-служба телеканала "Россия 1".

- Как вы научились различать язык птиц? Можно ли сказать, что вы способны переводить с птичьего?

- Научиться распознавать птичий язык, в принципе, может каждый. Просто нужна практика. В каждый период у птицы своя песня, трель и манера общения. В весеннем периоде они более радостные, песни у них длинные, брачные. В период гнездования самец охраняет территорию: песня у него тоже длинная, ей он даёт понять, что территория занята. В осенний период птицы уже примолкают, у них больше идёт перекличка между собой. Могу ли я переводить с птичьего языка? Я понимаю, где у них весенняя песня, слышу, когда они возмущаются, когда чуют опасность. Но о чём они думают, я не скажу. Мне кажется, этого никто не сможет сделать.

- Какие остались впечатления от участия в шоу "Удивительные люди"?

- Самые положительные. Познакомился с новыми людьми, показал, что я могу, и то, что, если человек захочет, он сможет тоже научиться распознавать птиц по голосу. Мне понравился съёмочный коллектив, все очень позитивные. И участники тоже интересные, удивительные люди, со многими можно было поговорить на разные темы.

- Кто из звёздных экспертов произвёл на вас самое сильное впечатление?

- Наверное, больше всего удивил нейробиолог Василий Ключарев - очень умный человек. А Евгений Папунаишвили постоянно пытается попробовать сделать то, что демонстрируют конкурсанты.

- Финалистка вашего выпуска - профайлер София Болховитина из Москвы. Как думаете, есть у неё шансы победить в финале?

- У Софии удивительный талант - она определяет, кто говорит правду, а кто нет. Неплохо было бы этому научиться, чтобы понимать, кто тебе лжёт, какая, может быть, опасность тебя поджидает - этот навык можно применить во многих сферах. Это очень интересно. И я считаю Софию реальным претендентом на победу.