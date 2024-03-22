"Я - самоучка": участник "Новой фабрики звёзд" Никита Уфимцев рассказал о шансе покорить Москву и шоу-бизнес

Уроженец села Волчиха Алтайского края Никита Уфимцев попал на проект телеканала ТНТ "Новая фабрика звёзд". Свои первые песни он записывал в гараже, а петь и играть на гитаре учился сам. На кастинге певец, выступающий под псевдонимом AILUN, исполнил собственную песню и покорил членов жюри.

- Никита, вы родились в Алтайском крае и переехали в Москву пару лет назад. Расскажите, с чего началась ваша творческая карьера?

- Я пою с шести лет, в тринадцать написал свою первую песню. Помимо этого, я умею играть на гитаре и на фортепьяно, музыкальные инструменты мне подарили родители на день рождения. Параллельно я учился и помогал родителям по домашнему хозяйству, ни в какие музыкальные школы не ходил. Я - самоучка, свои первые песни записал в гараже, выкладывал в соцсети, отправлял различным лейблам. Так получилось, что один мой ролик завирусился в интернете, и ко мне стали поступать предложения о сотрудничестве.

Однажды мне предложили переехать в Москву. Я собрал чемодан, купил на последние деньги билет и рванул в столицу. Я с самого детства мечтал приехать в Москву, чтобы стать большим артистом. Здесь меня познакомили с классными ребятами, которые тоже занимаются музыкой. Мы стали вместе сочинять песни. Потом я нашёл объявление о кастинге на "Новую Фабрику звезд", отправил анкету, пришел на открытый кастинг на "Мосфильме", и вот - я здесь!

- Были ли страхи, сомнения идти на "Новую фабрику звёзд"?

- Безусловно, были. Я хоть и живу одним днём, но всё равно продумываю своё будущее. Поэтому я решил рискнуть и попробовать свои силы на "Новой Фабрике звезд". Второго шанса может и не быть. (Улыбается.)

- С кем вам сейчас комфортно находится в Звёздном доме?

- Я в прекрасных отношениях с Сашей Кругом. С Лео Канделаки мы до сих пор общаемся. Вадим Гладков очень меня поддерживает. Из девчонок я общаюсь с Ками (Камилия Насретдинова) и с Машей (Мария Гордеева). У Маши - большое будущее, хотя она немного стесняется своего таланта. Уверен, она скоро раскрепостится на сцене. А вообще - все ребята классные и очень талантливые!

- А с кем вы мечтаете спеть дуэтом? Какую песню?

- Я очень хочу спеть дуэтом с ребятами из "MiyaGi & Эндшпиль". Они безумно талантливые, я вырос на их треках. У них есть своя фишка, и это очень круто. Также я хотел бы выступить вместе с Бастой и Jony. Ещё с Zivert, мне безумно нравится её тембр голоса.

- Расскажите про свои родные места?

- В Алтайском крае я вырос, там прошло моё детство, год учился в Барнауле. У меня очень тёплые воспоминания о моём родном крае - как мы с папой ездили на рыбалку, бабушка пекла пирожки, а потом мы шли в баню. Алтайский край - это душа. Там много лесов и озёр.

- Скучаете?

- Конечно! Я очень соскучился по своим родителям, по братьям, у меня их двое, Макар и Денис. По бабушке с дедушкой, они меня очень ждут. Там совершенно другие люди. В крупных городах мы живём делами и суетой, а когда приезжаешь в деревню, там люди живут моментом и радуются жизни. Алтайский край - это то место, куда я хочу вернуться и не раз. И обязательно вернусь!