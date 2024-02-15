Смогут ли наставники "Новой фабрики звёзд" на ТНТ отказать сыну Тины Канделаки?

Всё новое - это хорошо забытое старое! Эту азбучную истину в очередной раз решили напомнить зрителям продюсеры ТНТ. Вслед за Букиным и Сергеем Светлаковым в образах героев "Нашей Раши", будет реанимирована легендарная "Фабрика звёзд". Уникальное шоу, которое даёт возможность молодым и талантливым ребятам стать настоящими звёздами, вероятно, заменит в телеэфире второй сезон "Конфетки".

Продюсерами и творческими наставниками "Новой фабрики звёзд" будут два Сергея - Жуков и Шнуров. Фронтмен "Ленинграда" уже пробовал свои музыкально-педагогические силы в шоу "Голос" на Первом канале, а вот для лидера группы "Руки Вверх!" это будет дебют. Причём Жуков не сразу принял заманчивое предлолжение генерального директора ТНТ Тины Канделаки. Оказалось, что из-за шоу чуть не распалась группа "Руки Вверх!"

"Долгие годы я считал, что проект едва не стал причиной развала группы "Руки Вверх!". Вы же помните, как в начале нулевых гремели первый, второй, четвёртый сезоны шоу. Всем каналам, радиостанциям, зрителям нужны были эти юные фабриканты, а старые группы вдруг стали никому не нужны. У нас тогда резко сократилось количество концертов, не брали на радио, и я всерьёз задумывался о том, чтобы завязать со всем этим шоу-бизнесом. Поэтому, когда мне позвонила Тина с предложением возглавить "Новую фабрику звёзд", я ответил ей решительным отказом. Одному богу и нам с нею известно, чего ей стоило переубедить меня, но она это сделала. Я решил закрыть свой гештальт и согласился стать наставником проекта", - рассказывает автор и исполнитель вечнозелёных поп-хитов.

"Новая фабрика звёзд". Пресс-служба телеканала ТНТ. "Новая фабрика звёзд". Пресс-служба телеканала ТНТ. "Новая фабрика звёзд". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Проект находится на низком старте, поскольку уже состоялся кастинг музыкантов. Среди участников был замечен Лео Канделаки, который с 13 лет живёт музыкой, сам пишет песни, а в юности основал собственную рок-группу. Поддержать сына пришла сама Тина Канделаки, которая скромно стояла вдали от звёздного жюри. На кастинге также появилась дочка Сергея Жукова Ника, которая недавно снялась в сериале "Плакса", продюсером которого выступил её отец. Проводить отчётные концерты в новом сезоне популярного шоу будет Регина Тодоренко, которая всегда мечтала стать ведущей этого шоу.