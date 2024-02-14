14 февраля
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Любовь.
К сердцу прижмёт - к чёрту пошлёт? Звёзды подскажут, как не упустить своё счастье

Аглая Тарасова переехала в Питер, чтобы развести своего бывшего парня

Всем любителям мелодрам приятный подарок в День всех влюблённых сделает онлайн-кинотеатр Premier - там стартует сериал "Саша и Питер", в котором Аглая Тарасова сыграет бойкую девушку, которая готова сражаться за личное счастье, чего бы ей это не стоило.

Сериал "Саша и Питер".
Сериал "Саша и Питер".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premiere.

По сюжету девушка Саша внезапно узнаёт о том, что её бывший парень Иван собирается жениться. Всё бы ничего, но их отношения длились больше десяти лет, а с новой пассией Иван не встречается ещё и полугода. Вдобавок ко всему, свадьба должна состояться в любимом городе Саши - Питере. Девушка не может позволить такому случиться и отправляется в культурную столицу с планом мести. Саша устраивается на работу в загс. Но вместо регистратора свадеб ей достаётся место регистратора разводов. Саша становится свидетельницей многих нелепых ситуаций и это поможет ей многое понять о себе и своих чувствах. В свободное время героиня Аглаи Тарасовой будет гулять по улицам города и в таком романтичном месте найдётся многоо обаятельных молодых людей, жаждущих с ней познакомиться.

Режиссёром 12-серийного ромкома выступила Валерия Шкирандо, для которой работа над сериалом стала дебютом на режиссёрском и сценарном поприще. Главную героиню Сашу сыграла Аглая Тарасова, а роль бывшего молодого человека девушки исполнил Антон Филипенко. Вместе они не раз доказали свою экранную совместимость - в проектах "Вика-ураган", "Беспринципные" и "Тополиный пух".

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