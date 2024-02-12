Где и когда покажут российскую версию суперхита "Постучись в мою дверь"

За два дня до праздника всех влюблённых, 12 февраля, зрители смогут оценить российскую версию турецкого суперхита, которая получила название "Постучись в мою дверь в Москве". Зрителей ждёт долгая история - 60 эпизодов по 50 минут. Сначала мелодраму покажут в онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER, а после - в эфире телеканала ТНТ.

Выросшие на латиноамериканских мелодрамах 2000-х зрители за последние пару-тройку лет открыли для себя новый вид наслаждения - турецкие сериалы. Произошло это ещё до введения санкций и возникшей необходимости искать альтернативу американским и европейским проектам. Мелодрама "Постучись в мою дверь" стала феноменом не только в российских онлайн-кинотеатрах. Два сезона сериала вышли в 2020 и 2021 году, однако до сих пор остаются хитами во многих странах мира. Сериал транслируют в 85 странах мира, а тег проекта к финальному эпизоду набрал 8,5 миллионов сообщений в сети, обойдя по популярности даже "Игру престолов".

Кадр из сериал "Постучись в мою дверь". Пресс-служба телеканала ТВ-3.

У Серкана Болата (Керем Бюрсин) из сериала "Постучись в мою дверь" в России едва ли не больше поклонниц, чем в самой Турции. Неудивительно, что российским продюсерам пришла в голову мысль снять собственную версию этой истории.

Сериал "Постучись в мою дверь в Москве" расскажет историю круглой отличницы Саши Гордеевой, которая мечтала о карьере ландшафтного дизайнера, но вылетела с последнего курса университета из-за того, что её именная стипендия была аннулирована без объяснения причины. Обидевшись, девушка решает отомстить владельцу компании, которая отняла у неё стипендию, молодому и талантливому архитектору Сергею Градскому. Но их знакомство оборачивается неожиданностью - Саша получит не только возможность доучиться, но и место в компании Сергея, если два месяца будет притворяться его девушкой, чтобы он смог вернуть свою бывшую.

Сериал "Постучись в мою дверь в Москве". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

При этом в сериале Всеволода Аравина будут расширены сюжетные линии второстепенных персонажей, а отношения главных героев разовьются несколько иначе, так что смотреть его будет интересно даже тем, кто наизусть помнит первоисточник.

Московских Эду и Серкана сыграли Лиана Гриба ("Монастырь", "Триггер") и Никита Волков ("Трудные подростки", "Черновик"). Другие роли в сериале исполнили Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова, Максим Белбородов, Влад Соколовский, Лео Канделаки, Анна Невская, Екатерина Волкова и другие.

Сериал "Постучись в мою дверь в Москве". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Говорят, режиссёр особенно боролся именно за Волкова: его он назвал умным и техничным актером, который точнее всех попадал в образ Серкана. В общем, похоже, нас ждет достойная замена Керему Бюрсину.



Саундтрек к сериалу "Постучись в мою дверь в Москве" написал артист лейбла Black Star Natan. В треке "Постучись в мою дверь в Москве" артист рассказывает историю страстной любви, которая напоминает игру в кошки-мышки. "Кто из нас сегодня мишень, кто же первым сделает шаг?" - поёт Natan, представляя себя циничным хищником, который как дикий зверь охотится на свою цель. Но роли легко меняются - и вот уже очередь его избранницы показывать зубы, пока он ждёт, что она придёт и постучит в его дверь.