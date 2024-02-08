Легендарный скетчком "СашаТаня" начинает четвёртую сотню серий

"СашаТаня" - спин-офф ситкома "Универ", который идёт в эфире ТНТ с 2013 года и регулярно продлевается на новые сезоны. Этот проект не зря называют энциклопедией семейной жизни. Каждый сезон сериала - это набор скетчей, которые объединены линейным сюжетом: в самом начале сериала Саша и Таня только начинали самостоятельную жизнь после университета и готовились брать ипотеку, а сейчас уже построили карьеры и скоро станут многодетными родителями.

К своим ролям в сериале вернутся Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова, а также Лариса Баранова, Шамиль Мухамедов, Андрей Свиридов, Алина Ланина, Сергей Рудзевич и другие. Также в новых сериях произойдёт долгожданное возвращение Кати - сестры Тани, которая уезжала в Петербург за личным счастьем. Авторы сериала обещают, что героиня Анастасии Уколовой вернётся в новом статусе.

Скетчком "СашаТаня". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Личное счастье в новом сезоне настигнет персонажа, который очень давно его ждёт - здоровяка Гену, телохранителя Сильвестра Андреевича, ему наконец-то выпадет шанс подумать о своей семье и даже об усыновлении ребёнка. Лиля и Миша, любимые друзья и соседи Сергеевых, а также родители очаровательного малыша, задумаются о расширении жилплощади и ипотеке, а ещё попробуют работать вместе. Миша подсобит Саше с кражей неких данных с компьютера директора школы, заставит друга сняться в пикантной фотосессии с чужой женщиной и поможет организовать нелегальное дистанционное обучение для Алёши. Саша будет уходить от полицейской погони, наживаться на детях и вызовет беременную Таню в качестве стриптизёрши на мальчишник коллеги. А в финале сезона Сергеевых станет ещё больше!

Скетчком "СашаТаня". Пресс-служба телеканала ТНТ. Скетчком "СашаТаня". Пресс-служба телеканала ТНТ. Скетчком "СашаТаня". Пресс-служба телеканала ТНТ. Скетчком "СашаТаня". Пресс-служба телеканала ТНТ.

"В лучших традициях нашего проекта: каждая новая серия - это одна большая юмористическая история семьи Сергеевых, которую каждый зритель сможет спроецировать на себя, посмеяться, а иногда даже задуматься. И так же, как и раньше - в каждой конкретной серии мы разыгрываем огромное количество маленьких жизненных ситуаций, в которые попадают наши герои вместе со зрителем. Их очень много, и они всегда очень разные. Сказать конкретно, над какими именно ситуациями мы будем смеяться в новом сезоне, просто невозможно. Но одно могу сказать точно, это как и всегда, будут шутки о семье, работе, школе, быте и, конечно, о любви", - обещает режиссёр Александр Потапов.