Доктор Брагин продолжает спасать жизни и притягивать несчастья в новом сезоне "Склифосовского"

Короче, "Склифосовский" - это не про сериал! Но зрители этому только рады! Весь январь канал "Россия 1" показывал два предыдущих сезона медицинской драмы, чтобы зрители смогли вспомнить с какими жизненными и трудовыми сложностями пришлось столкнуться героям любимого многими сериала. А уже сегодня, 5 февраля, состоится премьера 11-го сезона сезона!

В Главном институте скорой помощи снова нё все спокойно. Гениальный хирург Олег Брагин (Максим Аверин) в свойственной ему манере остаётся главным магнитом для ЧП, которые рикошетом затрагивают его жену и коллегу Марину (Мария Куликова). "Одиннадцатый сезон насыщен событиями: и трагическими, и опасными. В отношениях с Брагиным у моей героини не всё так просто. Двое детей его не сдерживают. Это человек - фонтан, поэтому с ним они ещё "хлебнут", - подтверждает драмтичность ситуации Мария Куликова.

Сериал Склифосовский 11". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Новый главврач Полонский (Роман Мадянов) с порога начинает наводить свои порядки и инициирует кадровые перестановки. А ещё в коллектив Склифа возвращаются супруги Пастуховы (Дмитрий Миллер и Ольга Павловец). Очередной передел власти, суды, скандалы, взрыв, аварии и опасный вирус - и это далеко не весь список событий в отделении Ирины Павловой (Елена Яковлева).

"Каждый сезон мы стараемся наполнить драматическими поворотами сюжета, и я очень надеюсь, что и новые серии не разочаруют поклонников. В этом сезоне зрители увидят изменения в личной жизни Кости Лазарева, новую девушку доктора Куликова, стремительный бурный роман хирурга Волошина. И, конечно, интересно будет следить за жизнью главного героя и его близких", - говорит режиссёр проекта Юлия Краснова.