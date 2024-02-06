Гуляй, шальная! Самые известные фильмы о русской императрице Екатерине Великой

Жизнь и судьба императрицы Екатерины II начала волновать российских кинематографистов лишь недавно. Как эпизодический персонаж правительница была заявлена и в некоторых советских картинах, но нет ни одной киноленты, где императрица была бы главным действующим лицом. Видимо, классовая ненависть не позволяла уделить одиозной персоне должное внимание.

Но это не значит что одна из самых ярких, неоднозначных и многогранных фигур российской истории не привлекала к себе внимание кинорежиссёров. Сейчас на Первом канале идёт сериал "Великая. Золотой век", а "Телепарк" по этому поводу составил подборку фильмов, в которых можно встретить российскую царицу.

"Екатерина Великая" (Германия, 1920 г)

Первая работа в мировом кинематографе, в которой затрагивается история дочери немецкого князя, ставшей впоследствии великой российской императрицей, была создана в Германии. Это немое эпическое изображение жизни Екатерины Второй и невиданные по тем временам масштабные съёмки: в картине были задействованы четыре тысячи человек массовки и пятьсот лошадей. Екатерину сыграла театральная актриса Люси Хефлих.

"Кровавая императрица" (США, 1934 г)

"Кровавая императрица". moma.org

Название фильма переводят на русский язык иногда как "кровавая", а иногда и как "распутная": у английского слова scarlet достаточно много смысловых оттенков. Одной из первых образ Екатерины II примерила на себя знаменитая актриса Марлен Дитрих, которая не раз признавалась, что влюблена в Россию, в псевдоисторическом фильме режиссёра Джозефа фон Штернберга. Режиссёр жонглирует историческими фактами как заправский циркач. Граф Алексей Разумовский привозит в Россию невесту наследника престола Петра - немецкую принцессу Софию Августу Федерику, ставшую в православии Екатериной. Девушке не нравится солдафон Пётр, и она ищет утешения в объятиях Алексея, который направил свой взор на Елизавету. Фильм напичкан всеми западными стереотипами о России. Впрочем, это не умаляет превосходной работы Штернберга по части качества съёмок и его режиссёрских находок, явно опережавших время. Самый впечатляющий эпизод картины - сцена венчания. Она длится пять минут без единого слова, а звучит только музыка.

"Екатерина Великая" (Великобритания, 1968 г)

О русской самодержице не раз снимали комедии. Британская лента основана на юмористической пьесе Бернарда Шоу, автора, который любил описывать исторических персонажей с большой долей иронии и сарказма. В экранизации Екатерина II хоть и представлена в неприглядном свете, но наделена великолепным чувством юмора. По сюжету императрица (Жанна Моро) положила глаз на приехавшего в Россию британского офицера Чарльза Эдстестона (Питер О'Тул). Поняв это, капитан старательно избегает с ней встречи. Спустя 28 лет в картине "Екатерина Великая" Жанна Моро ещё раз сыграет российскую царицу, но уже Елизавету Петровну.

"Капитанская дочка" (СССР, 1978 г)

"Домашний" образ великой императрицы, который создал ещё Пушкин в повести "Капитанская дочка", воплотила на экране Наталья Гундарева. После разгрома пугачёвского бунта Петрушу Гринёва (Александр Абдулов) арестовывают за государственную измену, но отчаянное ходатайство Маши (Елена Проклова) перед Екатериной II в последнюю минуту спасает жениху жизнь. О том, что императрица в женщине не может простить "бунтовщика", но женщина в императрице может и прощает, снял телеспектакль советский режиссёр Павел Резников.

"Царская охота" (СССР, 1990 г)

"Царская охота". Скриншот.

Одним из самых ярких воплощений самодержицы на экране можно считать роль Светланы Крючковой в фильме "Царская охота". Сюжетом к киноленте послужила история о якобы внебрачной дочери Елизаветы Петровны - княжне Таракановой. В картине Виталия Мельникова нет ни одного положительного персонажа. И Екатерина (Светлана Крючкова), и граф Орлов (Николай Ерёменко), и Тараканова (Анна Самохина) преследуют исключительно свои цели, они лживы, лицемерны и жестоки.

"Молодая Екатерина" (Великобритания-США-СССР, 1991 г)

"Молодая Екатерина". mavink.com

В большом международном проекте молодую принцессу, будущую императрицу, сыграла британка Джулия Ормонд, которая после этих съёмок ещё не раз посетит Россию, в частности, для роли в "Сибирском цирюльнике". Фильм "Молодая Екатерина", несмотря на весьма вольное прочтение российской истории, получился красочным и романтичным. Музыку к фильму написал выдающийся российский композитор Исаак Шварц.

"Сны о России" (Япония-Россия, 1992 г)

Фильм совместного российско-японского производства основан на реальных событиях. Это история о жизни нескольких японцев, чей корабль, попав в бурю, был прибит к российскому берегу. Девять долгих лет моряки скитались по чужой стране в надежде вернуться домой. И удалось им это лишь после аудиенции с Екатериной Второй. Роль императрицы исполнила Марина Влади. К сожалению, время выхода картины оказалось неудачным - в России в 90-е было не до кино.

"Виват, гардемарины!" (1991 г)

В начале 1990-х году дочь примадонны отечественной эстрады Кристина Орбакайте удивила всех своим появлением в трилогии о гардемаринах. Певица выступила в образе немецкой принцессы Фике, которой суждено было стать российской императрицей. Выбор актрисы многим оказался непонятен, хотя бы потому, что

самодержица была низкорослой брюнеткой, а Орбакайте - высокая блондинка.

"Екатерина Великая" (Германия, 1996 г)

"Екатерина Великая". mavink.com

Фильм с Кэтрин Зета-Джонс не оправдал ни надежд, ни затрат, будучи показанным лишь в двух странах: собственно, в Германии и ещё в Израиле. По отзывам зрителей, у этих женщин, кроме имени, нет ничего общего. Зато фильм хвалят за красивые эротические сцены, что едва ли можно назвать достоинством.

"Пираты Эгейского моря" (Греция-Россия, 2012 г)

В основе фильма - судьба пирата Иоанниса Варвакиса, реально существовавшего и промышлявшего в XVIII веке в морях и портовых городах России и других стран. Снискавший расположение российской императрицы Екатерины II, грек Варвакис сумел стать придворным советником и икорным миллионером. Однако богатство и процветание не принесли ему должного удовлетворения. Тогда пират вернулся на родину, чтобы помочь освободиться от турецких захватчиков. Роль Екатерины Великой сыграла звезда французского кинематографа Катрин Денёв. Из российских актёров в проекте задействован семейный дуэт Евгения Стычкина и Ольги Сутуловой. Сюжетные эпизоды снимались на просторах от солнечного Санторини до дождливого Санкт-Петербурга.

"Екатерина Великая" (Великобритания, 2019 г)

"Екатерина Великая". HBO.

Главную роль сыграла Хелен Миррен, трижды примерявшая роли английских королев. В отличие от отечественных проектов, жизнь императрицы укладывается всего в четыре серии, по верхам касающихся истории страны, но выжимающих все соки из любовной драмы последней женщины, стоявшей во главе государства российского. Сериал строится на отношениях Потёмкина и Екатерины. Причём охватывает длительный период их жизни, что поначалу выглядит довольно странно, так как Хелен Миррен, которой 74 года, в первой серии приходится исполнять роль 33-летней императрицы. Ни грим, ни хорошая по сути актёрская игра не помогает в этих сценах добиться реалистичности, возраст, к сожалению, заметен.

"Екатерина Великая" - это не клюква в привычном её понимании. Здесь нет медведей и балалаек, даже водка появляется в кадре всего один раз (после разговора о том, чей Крым), но до добротного исторического сериала фильму

далеко. Это, скорее, классическая мелодрама о традиционной роли женщины, которая здесь - так уж сложилась судьба - стоит во главе государства.