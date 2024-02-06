Гуляй, шальная! Самые известные фильмы о русской императрице Екатерине Великой

Но это не значит что одна из самых ярких, неоднозначных и многогранных фигур российской истории не привлекала к себе внимание кинорежиссёров. Сейчас на Первом канале идёт сериал "Великая. Золотой век", а "Телепарк" по этому поводу составил подборку фильмов, в которых можно встретить российскую царицу.
"Екатерина Великая" (Германия, 1920 г)
Первая работа в мировом кинематографе, в которой затрагивается история дочери немецкого князя, ставшей впоследствии великой российской императрицей, была создана в Германии. Это немое эпическое изображение жизни Екатерины Второй и невиданные по тем временам масштабные съёмки: в картине были задействованы четыре тысячи человек массовки и пятьсот лошадей. Екатерину сыграла театральная актриса Люси Хефлих.
"Кровавая императрица" (США, 1934 г)
Название фильма переводят на русский язык иногда как "кровавая", а иногда и как "распутная": у английского слова scarlet достаточно много смысловых оттенков. Одной из первых образ Екатерины II примерила на себя знаменитая актриса Марлен Дитрих, которая не раз признавалась, что влюблена в Россию, в псевдоисторическом фильме режиссёра Джозефа фон Штернберга. Режиссёр жонглирует историческими фактами как заправский циркач. Граф Алексей Разумовский привозит в Россию невесту наследника престола Петра - немецкую принцессу Софию Августу Федерику, ставшую в православии Екатериной. Девушке не нравится солдафон Пётр, и она ищет утешения в объятиях Алексея, который направил свой взор на Елизавету. Фильм напичкан всеми западными стереотипами о России. Впрочем, это не умаляет превосходной работы Штернберга по части качества съёмок и его режиссёрских находок, явно опережавших время. Самый впечатляющий эпизод картины - сцена венчания. Она длится пять минут без единого слова, а звучит только музыка.
"Екатерина Великая" (Великобритания, 1968 г)
О русской самодержице не раз снимали комедии. Британская лента основана на юмористической пьесе Бернарда Шоу, автора, который любил описывать исторических персонажей с большой долей иронии и сарказма. В экранизации Екатерина II хоть и представлена в неприглядном свете, но наделена великолепным чувством юмора. По сюжету императрица (Жанна Моро) положила глаз на приехавшего в Россию британского офицера Чарльза Эдстестона (Питер О'Тул). Поняв это, капитан старательно избегает с ней встречи. Спустя 28 лет в картине "Екатерина Великая" Жанна Моро ещё раз сыграет российскую царицу, но уже Елизавету Петровну.
"Капитанская дочка" (СССР, 1978 г)
"Домашний" образ великой императрицы, который создал ещё Пушкин в повести "Капитанская дочка", воплотила на экране Наталья Гундарева. После разгрома пугачёвского бунта Петрушу Гринёва (Александр Абдулов) арестовывают за государственную измену, но отчаянное ходатайство Маши (Елена Проклова) перед Екатериной II в последнюю минуту спасает жениху жизнь. О том, что императрица в женщине не может простить "бунтовщика", но женщина в императрице может и прощает, снял телеспектакль советский режиссёр Павел Резников.
"Царская охота" (СССР, 1990 г)
Одним из самых ярких воплощений самодержицы на экране можно считать роль Светланы Крючковой в фильме "Царская охота". Сюжетом к киноленте послужила история о якобы внебрачной дочери Елизаветы Петровны - княжне Таракановой. В картине Виталия Мельникова нет ни одного положительного персонажа. И Екатерина (Светлана Крючкова), и граф Орлов (Николай Ерёменко), и Тараканова (Анна Самохина) преследуют исключительно свои цели, они лживы, лицемерны и жестоки.
"Молодая Екатерина" (Великобритания-США-СССР, 1991 г)
В большом международном проекте молодую принцессу, будущую императрицу, сыграла британка Джулия Ормонд, которая после этих съёмок ещё не раз посетит Россию, в частности, для роли в "Сибирском цирюльнике". Фильм "Молодая Екатерина", несмотря на весьма вольное прочтение российской истории, получился красочным и романтичным. Музыку к фильму написал выдающийся российский композитор Исаак Шварц.
"Сны о России" (Япония-Россия, 1992 г)
Фильм совместного российско-японского производства основан на реальных событиях. Это история о жизни нескольких японцев, чей корабль, попав в бурю, был прибит к российскому берегу. Девять долгих лет моряки скитались по чужой стране в надежде вернуться домой. И удалось им это лишь после аудиенции с Екатериной Второй. Роль императрицы исполнила Марина Влади. К сожалению, время выхода картины оказалось неудачным - в России в 90-е было не до кино.
"Виват, гардемарины!" (1991 г)
В начале 1990-х году дочь примадонны отечественной эстрады Кристина Орбакайте удивила всех своим появлением в трилогии о гардемаринах. Певица выступила в образе немецкой принцессы Фике, которой суждено было стать российской императрицей. Выбор актрисы многим оказался непонятен, хотя бы потому, что
самодержица была низкорослой брюнеткой, а Орбакайте - высокая блондинка.
"Екатерина Великая" (Германия, 1996 г)
Фильм с Кэтрин Зета-Джонс не оправдал ни надежд, ни затрат, будучи показанным лишь в двух странах: собственно, в Германии и ещё в Израиле. По отзывам зрителей, у этих женщин, кроме имени, нет ничего общего. Зато фильм хвалят за красивые эротические сцены, что едва ли можно назвать достоинством.
"Пираты Эгейского моря" (Греция-Россия, 2012 г)
В основе фильма - судьба пирата Иоанниса Варвакиса, реально существовавшего и промышлявшего в XVIII веке в морях и портовых городах России и других стран. Снискавший расположение российской императрицы Екатерины II, грек Варвакис сумел стать придворным советником и икорным миллионером. Однако богатство и процветание не принесли ему должного удовлетворения. Тогда пират вернулся на родину, чтобы помочь освободиться от турецких захватчиков. Роль Екатерины Великой сыграла звезда французского кинематографа Катрин Денёв. Из российских актёров в проекте задействован семейный дуэт Евгения Стычкина и Ольги Сутуловой. Сюжетные эпизоды снимались на просторах от солнечного Санторини до дождливого Санкт-Петербурга.
"Екатерина Великая" (Великобритания, 2019 г)
Главную роль сыграла Хелен Миррен, трижды примерявшая роли английских королев. В отличие от отечественных проектов, жизнь императрицы укладывается всего в четыре серии, по верхам касающихся истории страны, но выжимающих все соки из любовной драмы последней женщины, стоявшей во главе государства российского. Сериал строится на отношениях Потёмкина и Екатерины. Причём охватывает длительный период их жизни, что поначалу выглядит довольно странно, так как Хелен Миррен, которой 74 года, в первой серии приходится исполнять роль 33-летней императрицы. Ни грим, ни хорошая по сути актёрская игра не помогает в этих сценах добиться реалистичности, возраст, к сожалению, заметен.
"Екатерина Великая" - это не клюква в привычном её понимании. Здесь нет медведей и балалаек, даже водка появляется в кадре всего один раз (после разговора о том, чей Крым), но до добротного исторического сериала фильму
далеко. Это, скорее, классическая мелодрама о традиционной роли женщины, которая здесь - так уж сложилась судьба - стоит во главе государства.