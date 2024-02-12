"Бедные смеются, богатые плачут" за высоким забором особняка на Рублёвке

Мелодрамы всегда были в чести у российских зрителей: сначала это были бразильские и аргентинские теленовеллы, затем - американские сериалы вроде "Отчаянных домохозяек". Потом пришла очередь наших проектов - "Кармелиту", "Бедную Настю" и "Не родись красивой" помнят все! Канал ТНТ решил внести свою лепту в жанр мелодрамы и с 12 февраля начинает показ сериала "Бедные смеются, богатые плачут.

Главная героиня истории - девушка Катя, скрываясь от проблем, которые ей подкинул родной брат, устраивается на работу с проживанием в особняке на Рублёвке. В огромном поместье, за высоким забором олигарх Сергей собирает под одной крышей всю семью - свою настоящую, третью по счёту, жену и их совместных детей, а также двух бывших жён и детей от прежних браков, чтобы объявить им, что он смертельно болен и "жить осталось недолго".

Сериал "Бедные смеются, богатые плачут". Пресс-служба канала ТНТ.

Бывшие жены уже мысленно делят наследство, Катя сближается со старшим сыном владельца особняка Мишей, который выдаёт себя за сотрудника усадьбы. Его старшая дочь Оля, остро переживающая вынужденное возвращение в Москву из тёплой страны, находит поддержку в лице своего нового водителя. А многочисленный обслуживающий персонал не только наблюдает за жизнью удивительно богатых людей, чьи сумки стоят так же, как их ипотеки, но и не остаётся в стороне от множества интриг. Судя по всему, это будет российских вариант "Коварных горничных".

Сериал "Бедные смеются, богатые плачут". Пресс-служба канала ТНТ. Сериал "Бедные смеются, богатые плачут". Пресс-служба канала ТНТ. Сериал "Бедные смеются, богатые плачут". Пресс-служба канала ТНТ. Сериал "Бедные смеются, богатые плачут". Пресс-служба канала ТНТ. Сериал "Бедные смеются, богатые плачут". Пресс-служба канала ТНТ.



Поскольку проектом занимается компании Good Story Media, которая подарила нам сериалы "Реальные пацаны", "Физрук", "Кафе "Куба", "Патриот", зрителей ждёт история о социальной разобщённости, жизненных проблемах представителей разных социальных слоев, о том, как на людей влияют большие деньги и с ними большие искушения или наоборот их полное отсутствие.



Через диалоги обслуживающего персонала зрители будут проникаться проблемами и бедных, и богатых, и размышлять о том, насколько в нашем времени это в принципе справедливо - работать на богачей. Но сценаристы обещают держать баланс между мелодрамой и комедией. Особняк здесь - это "осиное гнездо", и у каждого его обитателя свои проблемы.

Сериал "Бедные смеются, богатые плачут". Пресс-служба канала ТНТ.

Кастинг на роль Кати был очень серьёзным - авторам нужно было найти девушку, которая смогла бы очаровать огромную аудиторию и заставить её поверить в сказку. Выбор пал на Полину Денисову, которая прославилась после выхода сериала "Папины дочки. Новые".



В новой для себя роли - дворецкого, который заведует прислугой - появляется Владимир Афанасьев, или рэпер Нигатив, которого зрители запомнили по ролям криминальных парней. Также в сериале состоится актёрский дебют блогера Саши Стоуна - он сыграет нового водителя богатой семьи. Того самого олигарзха и его жён сыграли Александр Самойленко, Алёна Хмельницкая и Анна Снаткина.