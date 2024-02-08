8 февраля
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Во втором сезоне сериала "Выжившие" неспящие герои получат надежду на пробуждение

Сегодня, 8 февраля, в онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера продолжения постапокалиптического триллера "Выжившие", который имеет подзаголовок "Пробуждение". Сюжет продолжит вращаться вокруг неизвестного науке вируса, охватившего весь мир.

Сериал "Выжившие 2. Пробуждение"
Сериал "Выжившие 2. Пробуждение"
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Первый сезон выходил в разгар пандемии и сумел попасть в нерв времени. Во втором сезоне нам покажут, как разобщённое человечество продолжает выживать на руинах цивилизации. Города опустели, заводы остановились, оставшиеся в живых люди объединяются в небольшие поселения. Они пасут овец, гонят спирт, чтобы откупиться от местных бандитов, и постоянно борются со сном. Всех, кто проспит дольше двух часов, ждёт летаргия и смерть. Жители одного из посёлков узнают, что существует город, где нашли способ пробуждать от сонной болезни. Они готовы бросить всё ради смутной надежды на счастливое будущее. Но в городе не рады гостям. Оказывается, что после пробуждения люди меняются - жены перестают любить своих мужей, а матери ничего не чувствуют к своим детям. Общество раскалывается на неспящих и избранных - пробуждённых.

Сериал &quot;Выжившие 2. Пробуждение&quot;
Сериал "Выжившие 2. Пробуждение"
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.
Сериал &quot;Выжившие 2. Пробуждение&quot;
Сериал "Выжившие 2. Пробуждение"
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.
Сериал &quot;Выжившие 2. Пробуждение&quot;
Сериал "Выжившие 2. Пробуждение"
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.
Сериал &quot;Выжившие 2. Пробуждение&quot;
Сериал "Выжившие 2. Пробуждение"
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.
Сериал &quot;Выжившие 2. Пробуждение&quot;
Сериал "Выжившие 2. Пробуждение"
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Проект "Выжившие" был интересен и потому, что вышел в уникальном формате: помимо основного сериала существовали восемь отдельных веб-сериалов, повествующих о разных второстепенных персонажах, чьи сюжетные линии рано или поздно причудливо пересекались. Теперь вселенная проекта пополнится основным сериалом, состоящим из 9 эпизодов по 50 минут и 5 самостоятельными веб-сериалами ("Круги", "Дед", "Допрос", "Беременная" и "Патруль"), состоящими из эпизодов до 10 минут продолжат погружение зрителей в глубины сюжета.

В главных ролях все так же Алексей Филимонов и Дарья Савельева. Среди новых лиц - Мариэтта Цигаль-Полищук, Фёдор Лавров, Антон Филипенко и Сергей Гилёв. Режиссёром-постановщиком выступил Евгений Емелин.

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