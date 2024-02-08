Во втором сезоне сериала "Выжившие" неспящие герои получат надежду на пробуждение

Первый сезон выходил в разгар пандемии и сумел попасть в нерв времени. Во втором сезоне нам покажут, как разобщённое человечество продолжает выживать на руинах цивилизации. Города опустели, заводы остановились, оставшиеся в живых люди объединяются в небольшие поселения. Они пасут овец, гонят спирт, чтобы откупиться от местных бандитов, и постоянно борются со сном. Всех, кто проспит дольше двух часов, ждёт летаргия и смерть. Жители одного из посёлков узнают, что существует город, где нашли способ пробуждать от сонной болезни. Они готовы бросить всё ради смутной надежды на счастливое будущее. Но в городе не рады гостям. Оказывается, что после пробуждения люди меняются - жены перестают любить своих мужей, а матери ничего не чувствуют к своим детям. Общество раскалывается на неспящих и избранных - пробуждённых.

Сериал "Выжившие 2. Пробуждение" Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал "Выжившие 2. Пробуждение" Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал "Выжившие 2. Пробуждение" Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал "Выжившие 2. Пробуждение" Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал "Выжившие 2. Пробуждение" Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Проект "Выжившие" был интересен и потому, что вышел в уникальном формате: помимо основного сериала существовали восемь отдельных веб-сериалов, повествующих о разных второстепенных персонажах, чьи сюжетные линии рано или поздно причудливо пересекались. Теперь вселенная проекта пополнится основным сериалом, состоящим из 9 эпизодов по 50 минут и 5 самостоятельными веб-сериалами ("Круги", "Дед", "Допрос", "Беременная" и "Патруль"), состоящими из эпизодов до 10 минут продолжат погружение зрителей в глубины сюжета.

В главных ролях все так же Алексей Филимонов и Дарья Савельева. Среди новых лиц - Мариэтта Цигаль-Полищук, Фёдор Лавров, Антон Филипенко и Сергей Гилёв. Режиссёром-постановщиком выступил Евгений Емелин.