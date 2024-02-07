Взрослый рейтинг и громкие скандалы не помешали кассовому успеху "Мастера и Маргариты"

Вольная экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" преодолела отметку в миллиард рублей. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС. Лента стала четвёртым российским релизом, которому с начала этого года удалось собрать больше миллиарда. Очевидно, на успех фильма сыграли и скандалы, которые сопровождают его показ.

Сначала про деньги. Как известно, даже самым распиаренным и тепло принятым публикой фильмам часто не удаётся держать высокую планку сборов после премьерной недели. Кто-то собирает на четверть меньше, кто-то наполовину. Но "Мастер и Маргарита" продемонстрировала феноменальную живучесть. Не иначе помогли тёмные силы.



В свой второй уик-энд киноверсия великого романа потеряла чуть больше 4%, что по правилам кинобизнеса можно считать арифметической погрешностью. В неделю премьеры фильм собрал 435 млн рублей, а во вторую неделю - 417 млн по России и СНГ. И это при том, что фильм имеет взрослый рейтинг "18+" и в кинотеатрах строго следят, чтобы не сеанс не пробрались подростки, требуя на кассе паспорт. Видимо, cатана там, и правда, правит бал!

В итоге важный кассовый рубеж - миллиард рублей - лента заработала всего за 12 дней. Ранее эту планку преодолели "Холоп 2", "Бременские музыканты" и "Три богатыря и Пуп Земли". Последнему проекту также принадлежит личный рекорд: это первая отечественная анимация, которой удалось собрать такую сумму в прокате.

Кадр из фильма "Мастер и Маргарита". marsme.ru

Как отмечают некоторые аналитики кинорынка, кроме отличного сарафанного радио, на подогревание интереса к проекту сработали и скандалы, которые сопровождали премьеру фильма. Ряд культурных и патриотических деятелей требуют запрета картины и внесения режиссёра Михаила Локшина в чёрный список. Например, издание Readovka обратило внимание, что ранее режиссёр публично осудил начало СВО на Украине, но тем не менее выпустил кино, на которое были выделены деньги из госбюджета.

Михаил Локшин - американский гражданин российского происхождения. Он родился в 1981 году в США в семье российских эмигрантов. Его дедушка сменил страну после революции, а отец Локшина родился в Штатах в 1939-м, но затем из-за участия антивоенных выступлениях и членства в Компартии США ему пришлось просить политического убежища в СССР. Мать Локшина тоже была коммунисткой. В 1980-х супруги, уже будучи жителями СССР, выпустили книгу о политических преследованиях их семьи в США "Безмолвный террор".



Компания Mars Media, которая занималась продюсированием "Мастера и Маргариты", пришлось выступить с заявлением. В нём особое внимание акцентируется на том, что режиссёр руководил съёмками до осени 2021 года, а далее работа велась продюсерами. Тогда же сам режиссёр вернулся в США.