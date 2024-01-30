С помощью динозавров "Три богатыря" установили рекорд и почти добрались до заветного миллиарда

Мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли" стал самым успешным российским анимационным фильмом всех времен. Сейчас сборы 12-го мультфильма знаменитой франшизы составляют 993 млн рублей по данным ЕАИС, что позволило ему обойти предыдущего рекордсмена, фильм "Три богатыря: ход конём" (2015) который заработал 963 млн рублей. До манящего миллиардного рубежа рукой подать.

Таким образом, девять лет спустя состоялся новый рекорд для отечественных анимационных лент. Не последнюю роль сыграли, конечно, изрядно подорожавшие билеты. Впрочем, это ничуть не умаляет нынешний успех. Ведь в последнее время результаты новогодних релизов "Мельницы" неуклонно снижались. Предыдущая часть "Три богатыря и Конь на троне" завершила кинопрокат, имея всего лишь 456,6 млн рублей.

"Мы не ожидали таких результатов, тем приятнее получать подобные цифры. "Богатыри" всегда демонстрировали высокие кассовые сборы, но наш консервативный прогноз составлял 500+ млн рублей - и вот плюс оказался существенным", - поделился радостью продюсер проекта и соучредитель студии анимационного кино "Мельница" Сергей Сельянов.

Мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли". kg-portal.ru

Одной из причин Сельянов называет правильно подобранное место действия фильма. По сюжету богатыри попадаю в мир доисторических существ. "Сейчас мы работаем над новым мультфильмом "Маракуда", где действие также происходит в первобытном мире. Как выяснилось на фокус-группах, такой сеттинг очень привлекателен для зрителей: дети, как известно, любят динозавров и ту эпоху. Соответственно, это сработало и в "Богатырях". Все эти существа - динозавры, или, например, олень с красными рогами - интересны аудитории", считает продюсер.

Мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли". kg-portal.ru

"Три богатыря" - самая масштабная франшиза полнометражных анимационных фильмов в России. Первая часть серии - "Алёша Попович и Тугарин Змей" - вышла в прокат в декабре 2004 года, получается в этом году мультгерои отметят 20-летие.