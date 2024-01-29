О чём турецкий сериал "Хороший плохой доктор" и где его показывают

В центре истории - молодой врач Омер. 13-летним мальчиком он пережил смерть собственного отца в госпитале из-за несправедливого отношения персонала к пациентам. Тогда он чуть не разгромил больницу, и только один врач - хирург Хакан Айдынер - сумел остановить его, да ещё и наставил на путь истинный.

Спустя годы Омер возвращается интерном в тот же госпиталь и вскоре становится подающим надежды молодым хирургом, полным идеалистических надежд. Однако, став жертвой интриг, вынужден перевестись в муниципальную больницу на окраине Стамбула. Там он снова встречает Хакана Айдынера, которого мечтал найти и отблагодарить все эти годы. Но гениальный врач оказывается редким циником, далёким от идеала, который когда-то придумал себе Омер. Спасая жизни своих больных, он не замечает, как ранит своих коллег.

Сериал "Хороший плохой доктор". Пресс-служба медиаплатформы "Смотрим".

Неудивительно, что ужиться рядом с ним мало кто может. Так что очень скоро гениальному цинику и юному таланту неизбежно придётся работать в одной связке. А вместе с ними и Лейле - талантливому и бесстрашному врачу-ординатору, которую Омер полюбил с первого взгляда в свой первый рабочий день в госпитале, а потом на несколько лет потерял из виду. Этим троим предстоит пройти непростой путь, узнать всю правду друг о друге и не раз поменять своё отношение друг к другу. Но одно для них останется неизменным - главное, чтобы пациент выжил.

"Хороший плохой доктор" - сериал сложный для актеров, ведь он и про соперничество, и про призвание, и про любовь, и... про медицину. Как рассказали в интервью актеры, готовясь к съемкам, они отсмотрели не один десяток записей операций, чтобы в кадре их действия выглядели максимально реалистично.

"Хороший плохой доктор" - это история про настоящих врачей, про их сложную и, порой, неблагодарную работу в режиме 24/7, а также про выбор, который приходится делать ради спасения жизни. С первых же минут сериала 13-летний мальчик задается важным вопросом: почему врачи решили, что можно пожертвовать одним пациентом и оказать помощь другому? Пройдут годы, и однажды главный герой сам окажется перед таким выбором.