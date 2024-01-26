Защитникам Ленинграда посвящается: 5 причин не пропустить телепремьеру сериала "Банда "ЗИГ ЗАГ"

1. Нерассказанная история о блокаде
В российском кино фильмы и сериалы о Великой Отечественной войне снимаются регулярно, и нередко в их основу положены реальные события. "Банда ЗИГ ЗАГ" рассказывает малоизвестную историю ОПГ, действительно существовавшей во время блокады. Члены этой группировки не только совершали налёты, но и наладили масштабный выпуск поддельных продуктовых карточек, по которым похитили в голодающем городе около 17 тонн продуктов питания. В банду входило 12 человек, в основном бывших уголовников, которые вовлекали в преступления директоров магазинов. Их задача состояла в том, чтобы спровоцировать мятеж, пораженческие настроения среди населения, тем самым подрывая оборону города изнутри.
2. Сценарий написан мастерами своего дела
Автором идеи создания сериала является генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин. Ранее он стоял у руля проекта "Операция "Неман", снятого по мотивам знаменитого романа Владимира Богомолова "Момент истины". Сценарий сериала написали Юрий Бессонов ("Крик совы") и Артемий Королёв ("Крутые меры"), которые перед разработкой сюжета изучили много архивных материалов. Они изучили обвинительные приговоры, протоколы допросов, очных ставок. В Музее обороны и блокады Ленинграда есть стенд, посвящённый злодеяниям этой банды.
3. Увлекательный сюжет
Зима 1941-го. Блокадный Ленинград. Голод и холод. Норма отпуска хлеба служащим, детям и иждивенцам 125 г в сутки. Закоченевшие трупы на улицах - привычная деталь грустного ландшафта. В окрестностях города десантируется рецидивист Фёдор Кириллов, который был завербован гитлеровцами, прошёл спецшколу абвера и был заброшен в Ленинград для диверсий и саботажа. Вместе со своими подельниками он собирается наладить производство поддельных продуктовых карточек, и тем самым, деморализовав и сломив боевой дух защитников и тем самым ускорить сдачу города немцам. О себе предатель говорит, что его "немцы оживили", и теперь они "наши главные союзники".
Поимку банды доверяют измождённому следователю угро Тихону Львову, чьи жена и дочь не так давно погибли под обстрелом у него на глазах. Милиционер хорошо знает преступный мир города, имеет своих осведомителей, но долго не может выйти на след ОПГ. Он ещё не знает, что банда отпетых уголовников связана с фашистами, а её название расшифровывается как "Защита интересов Германии - знамя Адольфа Гитлера". В помощь ленинградским милиционерам Москва присылает контрразведчика Феликса Свидерского, имеющего небывалую чуйку и подозрительный чемодан с двойным дном.
Напарники недолюбливают друг друга с первого взгляда: сказывается разница характеров, биографий и традиционное недоверие между ведомствами. Плюс обстоятельства: в Ленинграде милиционеры уже давно на урезанном пайке, и лощёный Свидерский доверия у милиционеров не вызывает. Тем не менее, им приходится объединиться перед лицом врага, поимка которого спасёт жизни тысячам ленинградцев.
4. Слаженный актёрский состав
В сериале собран блестящий актёрский ансамбль: Дмитрий Куличков, Сослан Фидаров, Борис Романов, Ольга Павловец, Олег Филипчик, Андрей Лавров, Евгений Харламов. Главные женские образы создали Екатерина Вилкова и Мария Лисовая. Первая играет роковую красавицу Зинаиду, любовницу главаря банды. А Мария Лисовая воплотила на экране самоотверженную сотрудницу Всесоюзного института растениеводства Юлию Виноградову. Она осталась в Ленинграде, чтобы сберечь уникальную вавиловскую коллекцию семян.
Внимательные и насмотренные зрители обязательно заметят, что Трубинер, Вилкова и Петренко снимаются вместе во втором подряд военном сериале - в сериале "Баренцево море" двое первых ловили диверсанта в исполнении последнего. В "Банде ЗИГ ЗАГ" актёры поменялись сторонами добра и зла.
5. Реализм в каждом кадре
Исторический проект снимался в павильонах и на натуре - в Санкт-Петербурге, который, как и любой вечный город, не сильно меняется со временем. Авторы хотели показать замерзающий, пустеющий, изможденный блокадой зимний Ленинград, на фоне которого разворачивается динамичный и яркий сюжет с погонями, стрельбой и любовными перипетиями.
Что касается предметного мира сериала, то он максимально достоверный: здесь и керосиновые лампы, и тканевые абажуры с бахромой, и старинные серванты с посудой в домах побогаче, и другие атрибуты того времени. Оператором на картине работал опытный Алексей Морозов, набивший руку на ретросериалах "Магомаев", "Мата Хари" и недавнем "Смерше", тоже про диверсантов и с Игорем Петренко в главной роли.