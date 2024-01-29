Квартирный вопрос окончательно испортит всех и вся в продолжении сериала "Против всех"

Премьера второго сезона сериала "Против всех", вошедшей в десятку лучших российских сериалов прошлого года по версии портала "Кино-Театр.Ру", состоится 29 января на телеканале СТС. В продолжении главную антагонистку сезона играет Александра Ребенок, которая здорово попортит кровь своим оппонентам.

По сюжету её героиня Барбара представляет интересы застройщика, который хочет выселить семью Занозиных. Жестокая бизнесвумен из Германии готова пойти на всё, чтобы снести ненавистный дом, мешающий всему ЖК. Даже если придётся испортить жизнь дочери, устроить утечку газа и опозорить Занозиных в популярном телешоу. Кстати, ведущего программы, куда приглашают деда Захара и его родных, сыграл Дмитрий Борисов.

Сериал "Против всех 2". Пресс-служба телеканала СТС.

Если ему не впервой разбираться в конфликтах гостей телестудии, то Александру Ребеёок ожидало необычное перевоплощение. В новом сезоне актриса примерила культовый образ Умы Турман из фильма "Убить Билла" и даже "попробовала" змею. По сюжету её героиня приглашает Василину Занозину в ресторан, где своими руками душит змею, выпивает кровь рептилии и просит официанта приготовить экзотический деликатес из свежего мяса.

Сериал "Против всех 2". Пресс-служба телеканала СТС.

"Перед съёмками мне говорили, что для этой роли нужно пробовать разных гадов. Продюсеры боялись, что я испугаюсь, но для меня это, наоборот, стало некой приманкой. Я подумала: классно, когда ещё у меня такое будет. Впрочем, ни одной рептилии не пострадало, - уверяет Александра. - Змея, которую я съедаю в кадре, сделана из сладкой мастики".

Сериал "Против всех 2". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Против всех 2". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Против всех 2". Пресс-служба телеканала СТС.

Сериал "Против всех" рассказывает историю деда Захара, живущего в деревенском доме, где до этого обитали несколько поколений его семьи. Алчные застройщики возвели вокруг этого дома кучу многоэтажек и мечтают снести дом Занозиных, чтобы воткнуть на её месте ещё один "человейник", но упрямый старик отказывается продавать родовое гнездо, так что его пытаются вытурить из дома любыми способами, включая не вполне законные.

Сериал "Против всех 2". Пресс-служба телеканала СТС.

В основу сценария легла реальная история дома, который из-за конфликта хозяев с застройщиком оказался один посреди современного ЖК в Одинцове. К своим ролям вернутся Николай Добрынин, Александра Урсуляк, Тимофей Елецкий и Василина Юсковец.