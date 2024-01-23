О чём турецкий сериал "Доброта", который скоро начнут показывать на канале "Домашний"

Только-только на "Домашнем" показали финал турецкой сериал "Ворон" с Бурджу Бириджик и Барышем Ардучем, а канал приготовил для своих зрителей новый сериал с берегов Босфора. С 27 января начинается показ турецкой мелодрамы 2022 года "Доброта" с Исмаилом Демирджи, Сарой Кутлубей и Хатидже Шендиль в главных ролях.

Неслихан и Мурат познакомились на работе: он - обычный клерк, она - руководитель компании. Их любовь развивалась стремительно и была взаимной. Молодые люди поженились, несмотря на сопротивление матери девушки. В молодости Шихака пережила измену мужа, из-за чего перестала доверять мужчинам. Именно в этом кроется причина, почему она не верит в искренность Мурата с самого начала, пытаясь убедить дочь, что рано или поздно он её предаст. Но Неслихан кажется, что она очень счастлива. Ведь многие мечтают о такой жизни: роскошный дом, любящий муж, прекрасные дети - сын Бату и дочка Нехир. Мягким характером и эмпатией, присущей Неслихан, пользуются окружающие.

Сериал "Доброта". Пресс-служба телеканала "Домашний". Сериал "Доброта". Пресс-служба телеканала "Домашний". Сериал "Доброта". Пресс-служба телеканала "Домашний". Сериал "Доброта". Пресс-служба телеканала "Домашний".

Именно её желание помогать всем вокруг привело к тому, что она сама же пустила в дом человека, который впоследствии разрушил её жизнь. Коварная Дамла подружилась с Неслихан, чтобы увести любовника из семьи, и даже поселилась у них в доме, когда пожаловалась "подруге", что ей негде жить.

Сериал "Доброта". Пресс-служба телеканала "Домашний".

Отстранённость супруга, отсутствие той искры и нежности, которая была первые годы их брака, женщина списывала на усталость и загруженность мужа, пока не стала свидетельницей сцены предательства. Как выяснилось, он обманывал её долгие годы. Неслихан не намерена прощать и решилась отомстить обидчикам. Получится ли у неё забыть о прежних чувствах или воспоминания о прошлом окажутся сильнее?

Сериал "Доброта" является турецкой адаптацией южнокорейского проекта "Дом королевы".