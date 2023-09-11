Костёр судьбы: о чём турецкий сериал "Яркое пламя" и где его показывают

"Главный турецкий" телеканал страны - "Домашний" - начал сезон с показа новой драматичной истории, которая в нашем прокате получила название "Яркое пламя" (оригинальное название Alev Alev). В центре сюжета - три женщины, три раненных сердца, три судьбы, которые изменил пожар. Чем он станет для героинь - ужасной трагедией, шансом на новую жизнь или главной загадкой, которую им предстоит разгадать?

"Яркое пламя" -- это история трёх совершенно разных женщин - Джемре, Руи и Чичек, жизнь которых навсегда изменил страшный пожар, возникший во время светского приема. Джемре была замужем за влиятельным политиком, но никто даже не подозревал, что за внешним благородством скрывался настоящий монстр, который издевался над женой. Богатая наследница Руя была счастлива, влюблена и собиралась замуж, трудности обходили её стороной. Горничная и её близкая подруга Чичек тоже готовилась к свадьбе и собиралась переехать с любимым в большой дом на море. Для каждой из них трагедия стала возможностью начать жизнь с чистого листа, добиться справедливости и найти настоящую любовь.

Сериал "Яркое пламя". Пресс-служба телеканала "Домашний".

Впервые драма вышла в эфир турецкого телеканала Show TV осенью 2020 года. Всего проект имеет 28 эпизодов, поделённых для международного показа на 90 серий 45-минутного формата. Сериал является ремейком французской восьмисерийной истории "Костер судьбы" (Le Bazar de la Charite), которая основана на реальных событиях и рассказывает о пожаре, который в действительности произошёл на благотворительной ярмарке в Париже в 1897 году.

Сериал "Яркое пламя". Пресс-служба телеканала "Домашний". Сериал "Яркое пламя". Пресс-служба телеканала "Домашний". Сериал "Яркое пламя". Пресс-служба телеканала "Домашний". Сериал "Яркое пламя". Пресс-служба телеканала "Домашний".

В сериале сыграли Демет Эвгар, Хазар Эргючлю и Дилан Чичек Дениз. Также в касте проекта - Джихангир Джейхан, Беркай Атеш, Топрак Джан Адигюзель, Джем Бендер, Секван Серинкая.