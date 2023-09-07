7 сентября
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Совершенно несекретно: смешные и курьёзные факты о съёмках сериала "Семнадцать мгновений весны"

Над Марией Мацель и Филиппом Янковским нависнет мистическое "Чёрное облако"

Сегодня, 7 сентября, в онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера психологического триллера "Чёрное облако. Режиссёром-постановщиком восьмисерийного психологического триллера выступил Карен Оганесян ("Пассажиры", "Игра на выживание", "Молоко"), а шоураннером - Дарья Грацевич ("Измены", "Холоп").

Сериал "Чёрное облако".
Сериал "Чёрное облако".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Главная героиня Оля в деталях представляет мучительную смерть каждого, кто её бесит. Строгая преподавательница в университете, отец, который исчез из жизни Оли на 20 лет, отстранённая лучшая подруга, мать, парень - о всех, кто изрядно достал девушку, она рассказывает в кресле у психолога. На этих сеансах главная героиня пытается "выпустить свою злость". Внезапно один за другим близкие Оли загадочно погибают. Но вместо облегчения главная героиня испытывает ужас.

Сериал &quot;Чёрное облако&quot;.
Сериал "Чёрное облако".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.
Сериал &quot;Чёрное облако&quot;.
Сериал "Чёрное облако".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.
Сериал &quot;Чёрное облако&quot;.
Сериал "Чёрное облако".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.
Сериал &quot;Чёрное облако&quot;.
Сериал "Чёрное облако".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Распутывать таинственные события берутся следователи Оксана (Марьяна Спивак) и Юрий (Алексей Розин), которые, впрочем, быстро заходят в тупик, поскольку ни орудия, ни мотивов у подозреваемых найти они не могут. Все ниточки ведут к одной лишь Оле, которая с каждой минутой все меньше понимает, что за дичь вокруг нее происходит.

Сериал &quot;Чёрное облако&quot;.
Сериал "Чёрное облако".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

"Это лучший сценарий, который я читал и снимал. Я невероятно благодарен Дарье Грацевич и Вячеславу Дусмухаметову за то, что выбрали меня в качестве режиссёра. Для меня было важно не упустить ничего, что уже было заложено Дарьей в сценарии. И всё это воплотил невероятный актерский состав сериала, который хочется поблагодарить отдельно. За их перевоплощения и погружения в эту невероятную историю. Если бы я посмотрел этот проект как режиссер, который его не снимал, я бы от зависти, конечно умер. Наш зритель такого еще не видел. Уверен, сериал удивит всех!", - интригует Карен Оганесян, режиссёр-постановщик.

В сериале приняли участие Мария Мацель, Марьяна Спивак, Юрий Колокольников, Филипп Янковский, Алексей Розин, Светлана Камынина, Павел Чернышёв, Виктория Толстоганова и Евгений Гришковец.

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