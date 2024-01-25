Магия любви "Мастера и Маргариты": какая судьба ждёт новую экранизацию романа Булгакова, рукописи которого не горят

Ни только богатырями и чебурашками живёт российский кинематограф! сегодня, 25 января, на большие экраны выходит новая экранизация булгаковского "Мастера и Маргариты". Считается, что "дьявольский" роман приносит несчастья киношникам. Сколько версий - и у каждой сложная судьба и масса претензий! Поэтому новая попытка не может не интриговать. Да и по всем остальным параметрам это явно одна из главных премьер года. Огромный бюджет, шикарный кот Бегемот, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь в заглавных ролях. А Воланда играет Аугуст Диль из "Бесславных ублюдков" Квентина Тарантино.

Рукописи не горят

Булгаков - один из самых известных и загадочных писателей XX века. Все работы писателя легко умещаются в десяток не слишком толстых томов, но каждое из произведений до сих пор вызывает ожесточённые споры, а его влияние на русскую литературу и культуру переоценить невозможно.

Роман "Мастер и Маргарита" был издан в СССР в 1966 году, сначала в журнальной, а спустя несколько лет и в полной версии. Когда роман был опубликован на Западе, Булгаков быстро стал одним из главных русских писателей XX века, а налёт мистицизма только помогал - вспомнить хотя бы воландовскую фразу про то, что рукописи не горят. Вот и эта рукопись не сгорела, а стала доступной миллионам читателей. Разумеется, популярность книги привлекла внимание кинематографистов.

Кадр из фильма "Мастер и Маргарита". marsme.ru

"Проклятие экранизаций"

Первая экранизация появилась в 1972 году, правда, фильм Анджея Вайды "Пилат и другие" показывал лишь библейские (но перенесённые в современность) главы романа. Ещё до этого финский режиссёр Сеппо Валин снял фильм "Пилат". Также в 1972-м вышел итало-югославский фильм, а в 1988-м четырёхсерийную версию выпустил польский режиссёр Мацей Войтышко. Все они делались для телевидения, с минимумом спецэффектов, а потому и вызвали смешанную реакцию - как можно так дёшево экранизировать пронизанную волшебством книгу?

В 1980-е многие авторитетные советские режиссёры предпринимали попытки снять фильм по книге, но не получили разрешения власте, что стало расцениваться как некое "проклятие экранизаций". Среди них были Эльдар Рязанов и Элем Климов, а Владимир Наумов вообще сослался на запрет Елены Булгаковой (она скончалась в 1971-м), которая якобы пришла к нему во сне.

"Всё равно ничего у вас не получится"

Кадр из сериала "Мастер и Маргарита". Пресс-служба телеканала "Россия 1" .

В большей степени "проклятие", пожалуй, подходит к фильму Юрия Кары "Мастер и Маргарита", который был снят в 1994 году, но из-за спора создателей с продюсерами (по поводу хронометража) и с наследниками Булгакова (из-за авторских прав) фильм пролежал на полке больше десятилетия и был показан лишь в конце нулевых, когда его актуальность была под серьёзным вопросом.

Дело в том, что в 2005-м канал "Россия 1" показал свою версию "Мастера и Маргариты" - 10-серийный телефильм, поставленный Владимиром Бортко. Режиссёр рассказывал, что ещё перед началом съёмок к нему на Патриарших прудах подошёл неизвестный и сказал: "Всё равно ничего у вас не получится". Кинематографист считал, что в романе Булгакова нет ничего мистического, и встречу с незнакомцем воспринял как чистую случайность. Однако позже последовал примеру своего коллеги Юрия Кары, и вызывал на съёмочную площадку священника, чтобы тот окропил команду и оборудование. Сам фильм вышел в намеченное время и, в принципе, считается, что это самая удачная экранизация романа Булгакова на сегодняшний день.

Теперь нас ждёт новое переосмысление романа писателя.

Хождение по мукам

Кадр из фильма "Мастер и Маргарита". marsme.ru

Это проект-долгострой: он стартовал ещё в 2018 году, изначально носил название "Воланд", а снимать его должен был Николай Лебедев ("Легенда №17"). Однако после пандемии в проекте произошли большие перестановки, и в режиссёрское кресло сел Михаил Локшин ("Серебряные коньки"), а сценаристом выступил Роман Кантор ("Эпидемия").

Действие фильма разворачивается, как и в оригинале, в Москве 1930-х годов: известный писатель оказывается в центре литературного скандала. В этот тяжёлый момент он встречает Маргариту, которая вдохновляет его на написание нового романа. Персонажами истории становятся люди из окружения писателя, а главным героем - загадочный иностранец Воланд. Постепенно вымысел и реальность начинают сплетаться воедино...

Кадр из фильма "Мастер и Маргарита". marsme.ru

Как обещают создатели, мелодраматическая линия будет занимать в картине центральное место, несмотря на то что в романе она весьма фрагментарна. Библейский сюжет, наоборот, будет слегка сокращён. Что касается истории Мастера, то она дополнена вольным пересказом биографии самого Булгакова. Москва в фильме будет тоже фантастическая — с гигантским небоскребом Дворца Советов,который был в планах, трамвайными путями у Патриарших прудов и высотками. Зрелище обещает быть дорогими качественным - 1,2 млрд потраченных на картину рублей будут видны в каждом кадре!

Роль Воланда исполнил немецкий актёр Аугуст Диль. Заглавных персонажей сыграли супруги Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Кроме них, в проекте приняли участие Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник и другие известные российские актёры. А великолепно сделанного на компьютере кома Бегемота озвучивает Юра Борисов!