7 февраля
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Ольга Дибцева и Борис Дергачёв продолжают семейную психотерапию перед телевизором

В следующий понедельник в эфир СТС возвращается сериал "Семейка", в котором многодетные родители в исполнении Ольги Дибцевой и Бориса Дергачёва решают проблемы в кабинете психолога.

Сериал "Семейка".
Сериал "Семейка".
Пресс-служба телеканала СТС.

В новых сериях Надя и Сергей Нестеровы после перерыва снова обращаются к специалисту (Вадим Демчог). В этот раз их беспокоят отсутствие ревности и романтики в отношениях, мнительность мамы Сергея (Татьяна Орлова), будущее детей, заедание стресса, неумение признавать ошибки, "невинная" ложь и другие проблемы, знакомые многим российским семейным парам. Конечно, опытный психолог готов помочь клиентам, правда, его советы часто имеют противоположный эффект.

Сериал &quot;Семейка&quot;.
Сериал "Семейка".
Пресс-служба телеканала СТС.
Сериал &quot;Семейка&quot;.
Сериал "Семейка".
Пресс-служба телеканала СТС.
Сериал &quot;Семейка&quot;.
Сериал "Семейка".
Пресс-служба телеканала СТС.

"Мне кажется, второй сезон получился смешнее и острее, - говорит Ольга Дибцева. - Изначально я наградила Надю своим юмором и лёгким отношением к жизни, поэтому новые серии авторы писали уже под нас с Борей. И мне нравится, что у Нади с Сергеем такая "любовь-конкуренция". Она всё время ищет что-то новое, вдохновляет себя и мужа, попадает в авантюрные ситуации. В общем, моей героине хватает энергии на всё".

Сериал &quot;Семейка&quot;.
Сериал "Семейка".
Пресс-служба телеканала СТС.

Звезде "Папиных дочек" Татьяне Орловой в "Семейке" досталась роль вечно недовольной свекрови. "Сейчас зритель не хочет грузить себя. Да и я ловлю себя на том, что тоже включаю лёгкие комедии. Нет желания смотреть что-то серьёзное. Комедии у зрителей пользуются спросом, и в этом смысле СТС как главный развлекательный канал хорошо это чувствует", - считает актриса.

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