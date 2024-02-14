К сердцу прижмёт - к чёрту пошлёт? Звёзды подскажут, как не упустить своё счастье

Все женщины без исключения живут в ожидании большой и светлой любви. Но сами порой не догадываются, как часто своим характером отпугивают потенциальных претендентов на руку и сердце. Может, звёзды смогут подсказать дамам, как скорректировать своё поведение, чтобы не растерять милых сердцу воздыхателей?

ОВЕН

Женщина, рождённая под этим знаком, - страстная, независимая, своенравная натура. Общаться с ней, а тем более любить её, трудно. Мечтая об идеальном мужчине-рыцаре, женщина-Овен забывает, что сама-то она мало похожа на идеальную женщину. Этой амазонке желательно умерить свой напор, изжить грубость, почаще проявлять нежность и чуткость.

ТЕЛЕЦ

Милая, уютная, постоянная женщина, которая, кажется, просто создана для уз Гименея. Впрочем, она слишком сосредоточена на земном. Увы, таких женщин можно купить - дорогими подарками, комфортом или обещаниями сладкой жизни. Смотрите не попадитесь на удочку какого-нибудь пройдохи-ловеласа, который потом сядет вам на шею. Цените надёжных тружеников, пусть и с неброской внешностью, - именно они подарят вам счастье.

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БЛИЗНЕЦЫ

Интересная женщина, с ней не соскучишься. Однако довольно рассудочна, часто разрывается между любовью к себе и необходимостью дарить её другим. Чувства женщины-Близнеца изменчивы - она устаёт от глубоких отношений. Умейте признаваться себе в этом, дабы не сетовать потом на одиночество. Не пытайтесь сделать из себя образцовую домохозяйку. Ищите человека, который оценит ваш интеллект и лёгкость на подъём.

РАК

Эта женщина сентиментальна, привязана к дому и семье. Если в объятиях своего избранника она чувствует душевный покой, то готова окружить его материнской заботой. Но на первом этапе лучше попридержите собственнические порывы, иначе партнёр может попросту сбежать. Не стоит растрачивать себя на крутых парней, вашу опеку оценит чуткий мужчина, возможно, старше вас. Вы способны стать верной соратницей творческого человека.

ЛЕВ

Весьма притягательная, артистичная женщина, в которой чувствуется королевская стать. Но ей вредит тяга к внешнему блеску, она падка на лесть. В результате её сердцем может завладеть угодливый ловкач, а честного человека она не всегда заметит. Львицам нужно вести себя скромнее, изживать свой эгоизм. Думайте о других, когда флиртуете напропалую только ради выпендрежа.

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ДЕВА

Дева очень рассудочна и холодна, однако при этом сентиментальна и застенчива. Внутренние запреты и колебания мешают ей вовремя принять важное решение, в том числе и в личной жизни. Представительнице этого знака нужно уметь расслабляться, иначе она задёргает близких по мелочам. Учитесь держать язык за

зубами, критические замечания не тот приём, с помощью которого можно заполучить себе мужа. Ищите спутника жизни со сходными профессиональными интересами.

ВЕСЫ

Тонкая, общительная натура, стремится к изяществу и гармонии во всех сферах жизни. Вторая половинка нужна ей как воздух. Эта женщина лучше притворится счастливой, чем пойдёт на разрыв пусть даже мучительных отношений. Но, несмотря на всю вашу дипломатию, ваш спутник однажды может обвинить вас в расчётливости. Старайтесь вести честную игру и хотя бы иногда говорите правду, даже невыгодную для вас, ведь некоторые ценят только прямоту.

СКОРПИОН

Роковая женщина, за её внешней холодностью скрываются сильные чувства и сексуальность. Невысказанные переживания порой отравляют её жизнь. Зачастую она сама усложняет свои отношения с партнёром, обвиняя его во всевозможных грехах. Но на самом деле главный подсознательный источник её проблем - жажда страданий. Женщины-Скорпионы, увы, подпитываются от них. Пока они будут отрицать этот факт, вырваться из порочного круга им не удастся.

Любовь. freepik.com/Freepik

СТРЕЛЕЦ

Яркая, неуловимая женщина, которая полна интересных замыслов и всё время находится в движении. Главное для неё - ощущение новизны, свобода. Стандартный брак и классический семейный очаг не для неё. Женщина-Стрелец сложна во взаимоотношениях, поскольку вечно стремится поучать и читать мораль. Ей очень полезна самокритика: чаще ставьте под сомнение свою правоту и попридержите язык.

КОЗЕРОГ

Страстная и полная чувства собственного достоинства женщина. Она строго соблюдает приличия и поэтому безжалостно загоняет вглубь свои чувства. Брак для неё - это прежде всего ступенька вверх по социальной лестнице, а не апофеоз любви. Она верная, надёжная жена, но партнёру не хватает тепла, да и порой откровенно скучно. Поэтому старайтесь разнообразить ваши будни и праздники: устраивайте сюрпризы и превращайтесь иногда в немного взбалмошную особу.

ВОДОЛЕЙ

Эксцентричная, обаятельная особа, которая больше всего ценит свободу самовыражения. Если её ограничить, положит конец самому выгодному союзу. Часто ищет приключений и попирает традиционную мораль. Самая большая проблема женщины-Водолея в том, что ей не хватает чуткости и желания обсуждать интимные проблемы партнёра. Боритесь со своей отстранённостью и умерьте любовь к тусовкам - это вовсе не укрепляет союз.

Любовь. freepik.com/freepic.diller

РЫБЫ

Женщина, рожденная под знаком Рыб, - идеалистка, витающая в облаках и готовая принести себя в жертву ради ближнего. Она ищет кому бы помочь и находит "несчастненьких", которые, разумеется, пропадут без неё, - это алкоголики, непризнанные гении и прочие богемные бездельники. Стоящих же мужчин такая женщина сама не прочь использовать, ведь их не жалко. Посему главный совет: будьте разборчивее и думайте, на кого вы растрачиваете свою жизнь.