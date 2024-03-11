Стало известно, кто победил в шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" и получил 5 млн рублей

На канале "Россия 1" состоялся финал грандиозного вокального шоу "Ну-ка, все вместе!", в котором на сей раз принимали участие хоровые коллективы. Победителем и обладателем главного приза - 5 миллионов рублей - стал Академический мужской хор МИФИ Национального исследовательского ядерного университета Москвы.

Никогда ранее сцена шоу не наполнялась голосами более двухсот конкурсантов! Но количество участников в коллективах совершенно не влияет на оценку, важнее качество исполнения - искусное совмещение вокала, динамики и актёрского мастерства. "Чем больше людей, тем больше шансов на ошибку!", - считает лидер сотни Сергей Лазарев. И это верно: квартет может запросто поднять всю сотню и обогнать своих конкурентов из хора в пятьдесят человек. Поэтому итог невозможно предугадать - кого же сотня выберет победителем?

Телешоу "Ну-ка, все вместе! Хором!". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Финалисты специального сезона стали: хор "Каданс" Детской филармонии Хакасской республиканской филармонии им. В.Г. Чаптыкова из Абакана, ансамбль "Сулико" из Москвы, мужской хор ART'O'DOX Воронежской государственной филармонии, академический мужской хор МИФИ Национального исследовательского ядерного университета Москвы, камерный хор "Петербургские серенады" из Пушкино, ансамбль ARIELLE из Москвы, государственный камерный хор Республики Татарстан из Казани, эстрадный хор OPEN SOUND из Москвы, джаз-хор Свердловской государственной детской филармонии из Екатеринбурга.

Последний коллектив был одним из фаворитов, поскольку в отборе удостоился 100 голосов, а для победы требовалось повторить результат. Участники этого коллектива поразили жюри своим талантом и неожиданной композицией, а в своем родном городе хор славится ещё и тем, что в нём на протяжении девяти лет пела популярная певица Клава Кока.

Телешоу "Ну-ка, все вместе! Хором!". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Но победителем "Ну-ка, все вместе! Хором!" стал академический мужской хор МИФИ Национального исследовательского ядерного университета Москвы. "В течение месяца перед многомиллионной аудиторией свое мастерство

демонстрировали лучшие вокальные коллективы страны. Пожалуй, впервые они получили уникальную возможность доказать всей России, что жанры, в которых они творят, современны, интересны и ни в коем случае не скучны! За этот шанс хочу искренне поблагодарить команду телеканала "Россия"! Несмотря на колоссальное количество затраченных сил, наши мальчики-хористы испытали море позитива, и это дорогого стоит!", - сказала заслуженная артистка России Надежда Васильевна Малявина, руководитель мужского хора МИФИ.

Второе место поделили ансамбль ARIELLE из Москвы и джаз-хор Свердловской государственной детской филармонии из Екатеринбурга. Третье место занял Государственный камерный хор Республики Татарстан из Казани.

"Потрясающий финал! Впервые за всю историю шоу у нас в финале по 100 баллов получили сразу 5 коллективов. За время эфира "Ну-ка, все вместе! Хором!" на сцену гранд-шоу вышло 554 участника, и это было невероятно мощно. Спасибо сотне!", - подвёл итог лидер сотни Сергей Лазарев.