"Звёзды" скинулись по два миллиона, чтобы сыграть в "Игру" и дать "Концерты"

На НТВ выходит большое количество передач самого разного жанра. Многие становятся лидерами рейтинговых гонок, не везло каналу, пожалуй, только с юмористическими проектами. Уже мало кто вспомнит "Бульдог-шоу", "Чету Пиночетов" или "Салтыков-Щедрин шоу", поскольку в эфире они не задержались. Этот пробел призвано закрыть новое телешоу "Звёзды", во время просмотра которого внимательных зрителей не будет покидать ощущение дежавю.

Ну ты смешной!

Юмористическое шоу берёт на себя ответственную миссию - определить самую смешную звезду России. За это почётное звание поборются Дмитрий Маликов, Алексей Чумаков, Лера Кудрявцева, Александр Ревва, Филипп Киркоров, Денис Дорохов, Джиган, Марина Федункив, Мигель. Всего будет 10 человек. Каждый из них вносит в общий призовой фонд по два миллиона рублей, большая часть которого будет потрачена в благотворительных целях.

Телешоу "Звёзды". Пресс-служба телеканала НТВ. Телешоу "Звёзды". Пресс-служба телеканала НТВ. Телешоу "Звёзды". Пресс-служба телеканала НТВ. Телешоу "Звёзды". Пресс-служба телеканала НТВ.

Соревнования пройдут в виде баттлов, а победителей определит строгое жюри. К лидеру группы "Руки Вверх!" Сергею Жукову и юмористу Гарику Харламову присоединятся сценарист и режиссёр Жора Крыжовников, дизайнер Артемий Лебедев, певец и продюсер Тимати и видеоблогер Валя Карнавал.

Живее всех живых

Вам это ничего не напоминает? Нет-нет, это не КВН на Первом канале и не "Суперзвёзды" на СТС. Это та самая скандальная "Игра" на ТНТ, которую осенью 2021 года называли убийцей КВН. Правда, из-за откровенного плагиата детища Александра Маслякова и скандальных номеров её сначала прикрыли, а в октябре 2022-го возродили в формате "Концертов". Впрочем, продержались они тоже недолго. И вот уже третья реинкарнация формата! Теперь на НТВ.

Телешоу "Звёзды". Пресс-служба телеканала НТВ. Телешоу "Звёзды". Пресс-служба телеканала НТВ. Телешоу "Звёзды". Пресс-служба телеканала НТВ. Телешоу "Звёзды". Пресс-служба телеканала НТВ. Телешоу "Звёзды". Пресс-служба телеканала НТВ.

Правда, участникам "Игры" и "Концертов" дали новые названия - в частности, "Сборная народа" вместо "Сборной России", "30-35" вместо "Наполеонов" и "Спарта" вместо "Астаны". В отличие от "Игры" комики будут показывать не одно выступление, а соревноваться в нескольких конкурсах.

Кстати Именно на репетиции с командой КВН "Раисы" Лера Кудрявцева повредила ногу, да так, что ей пришлось делать операцию и в ближайшее время она сможет передвигаться только на костылях. Как травма скажется на дальнейших выпусках шоу, пока неизвестно.

Дорохов рвётся к победе

"Самое главное отличие шоу "Звёзды" в том, что в нём уже состоявшиеся артисты вовлечены в процесс командного соревнования. Я очень надеюсь, что наш проект сможет рассмешить самую разную аудиторию. В нём есть и серьёзный юмор, и музыкальный, и юмор на грани фола. Признаюсь, хочется посмотреть, как коллективы будут бороться друг с другом, безучастным, на мой взгляд, остаться не получится. Только представьте: Александр Ревва соревнуется с Лерой Кудрявцевой, а Филипп Киркоров, например, со мной. Уверен, после баттлов у всех появится огонь в глазах, азарт и желание победить.

Телешоу "Звёзды". Пресс-служба телеканала НТВ.

В шоу мне хочется постоянно быть в процессе, лучше узнавать ребят из моей команды. Они очень настроены, собранны, не боятся работать. Думаю, что вместе у нас большие шансы дойти до финала и выиграть",- говорит Денис Дорохов, чьи выходки на сцене и привели к закрытию "Игры" на ТНТ.

Ведущий - Азамат Мусагалиев, он же выступит как наставник одной из команд. Шоумен признался, что совмещать две роли ему, конечно, тяжело, но в жюри он оказаться бы не хотел.



"Как говорил Жванецкий, когда звёзды гаснут, они попадают в жюри. Поэтому хочется ещё посветить. Очень сложно отдать предпочтение кому-то. Кстати, даже Александр Ревва сильно волновался на первой программе, хотя он и опытный комик", - рассказал Мусагалиев.