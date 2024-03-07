Стало известно, кто поехал в Китай ради участия в реалити "Сокровища императора"

За главным призом, который эквивалентен 13 миллионам рублей, будут охотиться Мария Погребняк, Алана Мамаева, Давид Манукян и его брат Арман Давтян, Зураб Матуа и Андрей Аверин, Иван Пышненко и Андрей Пышненко, Олег и Александра Верещагины, Женя Искандарова, Карина Кокс, Анатолий Цой, Валентин Ли, Женя Ершов с мамой Еленой Путылиной, а также Филипп Киркоров и Вольфганг Черни. Многие из участников уже тёртые калачи и не по одному разу принимали участие в подобных проектах.

"Если с другом вышел в путь - веселей дорога!". Эту строчку из прекрасной детской песни придётся вспомнить всем участникам программы, ведь по условиям проекта каждый день пары проходят определённый маршрут по городу Ханчжоу и провинции Чжэцзянь. Их главная задача - правильно выполнить все задания на отсечках маршрута и дойти до финальной точки первыми. Пара, которая финиширует последней, покидает проект. Кто-то может стать палочкой-выручалочкой для команды, а кто-то - настоящей палкой в колесе тандема...

Женя Ершов и Елена Путылина. Пресс-служба телеканала ТНТ. Вольфганг Черни. Пресс-служба телеканала ТНТ. Анатолий Цой и Валентин Ли. Пресс-служба телеканала ТНТ. Давид Манукян. Пресс-служба телеканала ТНТ. Зураб Матуа и Андрей Аверин. Пресс-служба телеканала ТНТ. Филипп Киркоров. Пресс-служба телеканала ТНТ.

Звёзды сами выбирали себе напарника и только в процессе съёмок поняли, ошиблись они с выбором или нет. Прохождение испытаний осложняет тот факт, что 99% населения Китая говорят только на родном языке, а это значит, что для победы участникам нужно проявить максимум коммуникативных способностей, а заодно и человеческих качеств. Не обойдётся и без "приключений". Так, Мария Погребняк и Алана Мамаева неоднократно окажутся в китайской полиции за нарушение порядка. Для Давы главным испытанием станет Ольга Бузова, а Филипп Киркоров покажет, правда ли, что короли могут всё?



Мария Погребняк уже принимала участие в проекте "Новые звезды в Африке", где дошла до финала. Сейчас её напарницей станет Алана Мамаева. Девушки признались, что приехали за победой, несмотря на то, что их главный слоган: "Слабоумие и отвага!" "Мы две властные, целеустремлённые девушки с характером. Мы ничего не боимся и не беспокоимся за свою жизнь! Мы идём до финала! Мы приехали, чтобы победить!", - смело заявляет Мария.

Мария Погребняк и Алана Мамаева. Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Зрители всегда с удовольствием смотрят за тем, как российские звёзды мучаются и преодолевают какие-то сложности. И нам захотелось отправить их не в Африку, а в Китай, где их ждёт непонятный и недоступный им мир. Новое место, новая страна, нет ни смартфонов, ни знания языка, зато есть задания, испытания, миссии и челленджи, которые они должны выполнить за определённое время. Все наши звёзды едут в Китай с кем-то: с другом, с женой, с директором, с братом, с мамой. И их взаимоотношения ждёт серьёзная проверка. Такого зритель ещё не видел!", уверена продюсер проекта Лика Бланк.