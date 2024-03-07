Новый начальник полиции в Усть-Шахтинске оказался криминальным элеМентом

С понедельника, 11 марта, в эфире СТС начнётся показ комедийного детектива "Инспектор Гаврилов", который стал первой премьерой видеосервиса START в 2024 году и получил высокие оценки и зрителей, и критиков. В этой истории Виктор Добронравов исполнит роль криминального авторитета Саши Медного, который волей случая возглавляет полицейский участок в провинциальном городке и случайно становится на путь исправления.

Рецидивист Саша Медный крадет крупную сумму денег у влиятельного бизнесмена. В поезде по пути во Владивосток, откуда он планирует отчалить из страны, Медный узнаёт, что на конечной остановке его уже ждут. Чтобы незаметно скрыться с деньгами, он притворяется другим человеком - случайным попутчиком, майором полиции Гавриловым. Чтобы не выдать себя, Медному приходится играть роль до конца, и он становится начальником полицейского участка в маленьком провинциальном городке Усть-Шахтинск. Но вскоре объявляется настоящий Гаврилов...

Сериал "Инспектор Гаврилов". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

"Инспектор Гаврилов" начинается как знаменитый американский сериал "Банши", но в комедийном ключе обыгрывает сюжетный поворот о переодеваниях и смене личности. Примерив на себя роль борца с преступностью, криминальный авторитет Медный внезапно для себя начинает чувствовать тягу к добру и справедливости. Прекрасно зная криминальный мир и психологию преступников, Медный быстро расследует дела. Почти крутой Уокер только российского разлива только в комедийном ключе.

Сериал "Инспектор Гаврилов". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Инспектор Гаврилов". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Инспектор Гаврилов". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START. Сериал "Инспектор Гаврилов". Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Но если смириться с таким подходом, ведь мы смотрим сериал на СТС, а не на НТВ, "Инспектор Гаврилов" - не стыдный сериал о давно набившей оскомину полицейской теме. В нем есть лёгкость и обаяние, а создатели остроумно проводят параллели между миром полицейских и бандитов, показывая, что нередко у них бывает много общего. А это мы давно усвоили, ещё со времён премьеры "Глухаря".