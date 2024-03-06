Оксана Акиньшина сыграет гениальную адвокатессу на грани нервного срыва в сериале "Неверные"

В четверг, 7 марта, эксклюзивно на Wink состоится премьера психологической драмы "Неверные", в котором Оксана Акиньшина традиционно талантливо сыграет героиню, топового адвоката, способного выиграть любое дело, но потерявшего свою жизнь из-за пристрастия к алкоголю. Этот проект на недавнем фестивале контента стриминговых платформ «ORIGINAL+» получил Главный приз и специальный приза жюри СМИ с формулировкой «За трезвый взгляд на вещи».

По сюжету Ольга Шилковская (Оксана Акиньшина) - жена успешного мужа, мать... и алкоголичка. Её потребность каждый раз убегать от реальности приводит к полному одиночеству: муж подает на развод и забирает сына. Ольга находит в себе силы вернуться к профессии адвоката и делает карьеру на бракоразводных и семейных процессах. К ней приходят за помощью, когда уже нет возможности решить всё мирным путём. Ольга находит нестандартные выходы, которые не всегда остаются в рамках закона. Стать успешной оказывается проще, чем избавиться от зависимости и вернуть любовь сына.

Сериал "Неверные". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.

"Моя героиня - Ольга Шилковская - глубоко несчастная женщина, жизнь которой рухнула, она пытается всеми силами удержаться на плаву и сохранить семью, но сталкивается с огромным количеством препятствий. История мне кажется очень живой, а значит, зрителя ждёт уникальный эмоциональный опыт", - рассказывает Оксана Акиньшина.

Сериал "Неверные". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink. Сериал "Неверные". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink. Сериал "Неверные". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink. Сериал "Неверные". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink. Сериал "Неверные". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink. Сериал "Неверные". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink. Сериал "Неверные". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink. Сериал "Неверные". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.

Роли в новом проекте от продюсеров таких хитов, как "Happy End", "Псих" и "Балет", исполнили Оксана Акиньшина, Егор Дружинин, Роман Евдокимов, Иван Добронравов, Мила Ершова, Нелли Уварова, Алёна Хмельницкая и другие.

"В проекте заложен острый социальный контекст. О женском алкоголизме практически никто не говорил с российскими зрителями. Мы расскажем историю про героиню, у которой есть талант, есть амбиции, она очень любит сына, но для того, чтобы быть вместе с ним, ей нужно избавиться от зависимости.

Сериал "Неверные". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.

Мы хотели "прожить" эту историю изнутри и показать, как человек себя чувствует в таких обстоятельствах. Мы покажем героиню, у которой есть все шансы избавиться от зависимости, но для которой это становится намного сложнее, чем стать суперуспешной в своей области", - говорит шоураннер проекта Анастасия Корецкая.

В день премьеры подписчикам онлайн-кинотеатра будут доступны две первые серии. Далее эпизоды будут выходить раз в неделю по четвергам.